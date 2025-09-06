https://sarabic.ae/20250906/رئيس-المجلس-المالي-والاقتصادي-للدراسات-الاستراتيجية-بوتين-وضع-روسيا-على-خارطة-العالم-من-جديد--1104576543.html
رئيس المجلس المالي والاقتصادي للدراسات الاستراتيجية: بوتين وضع روسيا على خارطة العالم من جديد
رئيس المجلس المالي والاقتصادي للدراسات الاستراتيجية: بوتين وضع روسيا على خارطة العالم من جديد
علق رئيس المجلس المالي والاقتصادي للدراسات الاستراتيجية، الدكتور علي كمون، من بيروت، على كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المنتدى الاقتصادي في الشرق...
وتابع أن "الرئيس الروسي ومن خلال كلمته شدد على أن هناك جزءا من الاستثمارات في منطقة الشرق الأقصى الروسي التي تعد منطقة استراتيجية غنية بالموارد الطبيعية والبشرية والتقنية والعقلية".
رئيس المجلس المالي والاقتصادي للدراسات الاستراتيجية: بوتين وضع روسيا على خارطة العالم من جديد
علق رئيس المجلس المالي والاقتصادي للدراسات الاستراتيجية، الدكتور علي كمون، من بيروت، على كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المنتدى الاقتصادي في الشرق الأقصى، قائلا إن "الرئيس بوتين بكلمته وجه رسالة واضحة لها بعدا استراتيجيا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول آسيا والمحيط الهادئ مع تركيز خاص على تنمية منطقة الشرق الأقصى الروسي".
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى كمون أن "كلام بوتين واضح بقوله إن هناك معادلة جديدة في الاقتصاد يجب على الكل أن ينتبه لها، من خلال فعالية اقتصادية جديدة، ولا يوجد أحادية امريكية فقط في الاقتصاد كما لكل دولة مرحلتها وعلاقاتها مع باقي الدول".
وأضاف كمون أن "الرئيس بوتين
أكد أن منطقة الشرق الأقصى تمثل أولوية استراتيجية لروسيا لأنها أرض خصبة للفرص الاقتصادية والاستثمارية ويجب الحفاظ على اسعار الفوائد المرتفعة لمكافحة التضخم".
وتابع أن "الرئيس الروسي ومن خلال كلمته شدد على أن هناك جزءا من الاستثمارات في منطقة الشرق الأقصى الروسي التي تعد منطقة استراتيجية غنية بالموارد الطبيعية والبشرية والتقنية والعقلية".
وشدد على أن "بوتين شخصية كبيرة غريبة لا تستطيع أي دولة أن تفهمها بشكل مباشر لأنه نقل روسيا من مكان إلى آخر ووضعها على خارطة العالم من جديد".
ورأى أن "أوروبا
عجوز منهارة، الاقتصاد منهك فيها والقيم متراجعة"، قائلا: "حاولوا بطرق مختلفة أن يضغطوا على الرئيس بوتين ليعاملهم كما كان يتعاطى معهم قبل الصراع في أوكرانيا إلا أنه رفض، وذلك لأن روسيا أثبتت أنها قادرة على إيجاد البديل عن أوروبا".