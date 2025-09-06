مينسك: رد فعل الغرب على قمة "شنغهاي" أكد صحة قرار بيلاروسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250906/مينسك-رد-فعل-الغرب-على-قمة-شنغهاي-أكد-صحة-قرار-بيلاروسيا--1104581667.html
مينسك: رد فعل الغرب على قمة "شنغهاي" أكد صحة قرار بيلاروسيا
مينسك: رد فعل الغرب على قمة "شنغهاي" أكد صحة قرار بيلاروسيا
سبوتنيك عربي
علقت المتحدثة باسم الرئاسة البيلاروسية، ناتاليا آيزمونت، على "الخطاب الحربي" في الصحافة الغربية، بأن رد فعل الغرب على قمة منظمة "شنغهاي" للتعاون أظهر أن... 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T20:20+0000
2025-09-06T20:20+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
منظمة شنغهاي للتعاون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104366552_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40cda52aa19191eb7615d2d3ceaf33cb.jpg
وأضافت آيزمونت في مقابلة مع قناة "فيرست إنفورميشن" التلفزيونية: "كان رد الفعل متوقعًا تمامًا. ربما كان ينبغي أن نتفاجأ لو لم يحدث ذلك أو لو كان مختلفًا، ويبرز هذا مدى قلق الغرب بشأن ما يحدث هنا، بشأن منظمتنا. بالإضافة إلى أنه يؤكد لنا مرارًا وتكرارًا أننا نسير نحو الهدف المنشود".وأردفت آيزمونت: "تم اعتماد القرار. عارضته 27 دولة، وامتنعت 28 دولة عن التصويت. لقد رأى الجميع بالفعل الدول التي عارضته وتلك التي امتنعت عن التصويت، وهذا في حد ذاته أمرٌ بالغ الأهمية".وأشارت آيزمونت، إلى أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على علم بردود فعل الغرب على قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وبشكل خاص مشاركته في هذه الفعاليات، حيث يتلقى رئيس الدولة كل صباح تغطية كاملة من جميع وسائل الإعلام العالمية.وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
https://sarabic.ae/20250831/قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-في-تيانجين-الأكبر-حضورا-وأهمية-بحضور-روسي-بارز-1104334579.html
https://sarabic.ae/20250902/بوتين-يلتقي-مع-لوكاشينكو-في-بكين--عاجل-1104431059.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104366552_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_9866dcc2136cdfa587fc84400e953e05.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار بيلاروسيا اليوم, منظمة شنغهاي للتعاون
أخبار بيلاروسيا اليوم, منظمة شنغهاي للتعاون

مينسك: رد فعل الغرب على قمة "شنغهاي" أكد صحة قرار بيلاروسيا

20:20 GMT 06.09.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورحرس الشرف الصيني وأعلام الدول أمام مكان انعقد اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون 2025
حرس الشرف الصيني وأعلام الدول أمام مكان انعقد اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
علقت المتحدثة باسم الرئاسة البيلاروسية، ناتاليا آيزمونت، على "الخطاب الحربي" في الصحافة الغربية، بأن رد فعل الغرب على قمة منظمة "شنغهاي" للتعاون أظهر أن بيلاروسيا اتخذت القرار الصحيح بانضمامها إلى المنظمة، وأنها تسير نحو غايتها.
وأضافت آيزمونت في مقابلة مع قناة "فيرست إنفورميشن" التلفزيونية: "كان رد الفعل متوقعًا تمامًا. ربما كان ينبغي أن نتفاجأ لو لم يحدث ذلك أو لو كان مختلفًا، ويبرز هذا مدى قلق الغرب بشأن ما يحدث هنا، بشأن منظمتنا. بالإضافة إلى أنه يؤكد لنا مرارًا وتكرارًا أننا نسير نحو الهدف المنشود".
ووصفت آيزمونت، نتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن قضية تعاون منظمة شنغهاي للتعاون بأنها "المثال الأكثر وضوحا وحداثة".
حرس الشرف الصيني خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين.. الأكبر حضورا وأهمية بحضور روسي بارز
31 أغسطس, 08:57 GMT
وأردفت آيزمونت: "تم اعتماد القرار. عارضته 27 دولة، وامتنعت 28 دولة عن التصويت. لقد رأى الجميع بالفعل الدول التي عارضته وتلك التي امتنعت عن التصويت، وهذا في حد ذاته أمرٌ بالغ الأهمية".
وأشارت آيزمونت، إلى أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على علم بردود فعل الغرب على قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وبشكل خاص مشاركته في هذه الفعاليات، حيث يتلقى رئيس الدولة كل صباح تغطية كاملة من جميع وسائل الإعلام العالمية.
وعقدت في 31 أغسطس/ آب الماضي إلى 1 سبتمبر/ أيلول الجاري في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة "شنغهاي للتعاون" في تاريخها، وشهدت القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
بوتين يلتقي مع لوكاشينكو في بكين
2 سبتمبر, 16:13 GMT
وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала