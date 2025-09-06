https://sarabic.ae/20250906/مينسك-رد-فعل-الغرب-على-قمة-شنغهاي-أكد-صحة-قرار-بيلاروسيا--1104581667.html
مينسك: رد فعل الغرب على قمة "شنغهاي" أكد صحة قرار بيلاروسيا
علقت المتحدثة باسم الرئاسة البيلاروسية، ناتاليا آيزمونت، على "الخطاب الحربي" في الصحافة الغربية، بأن رد فعل الغرب على قمة منظمة "شنغهاي" للتعاون أظهر أن بيلاروسيا اتخذت القرار الصحيح بانضمامها إلى المنظمة، وأنها تسير نحو غايتها.
علقت المتحدثة باسم الرئاسة البيلاروسية، ناتاليا آيزمونت، على "الخطاب الحربي" في الصحافة الغربية، بأن رد فعل الغرب على قمة منظمة "شنغهاي" للتعاون أظهر أن بيلاروسيا اتخذت القرار الصحيح بانضمامها إلى المنظمة، وأنها تسير نحو غايتها.
وأضافت آيزمونت في مقابلة مع قناة "فيرست إنفورميشن" التلفزيونية: "كان رد الفعل متوقعًا تمامًا. ربما كان ينبغي أن نتفاجأ لو لم يحدث ذلك أو لو كان مختلفًا، ويبرز هذا مدى قلق الغرب بشأن ما يحدث هنا، بشأن منظمتنا. بالإضافة إلى أنه يؤكد لنا مرارًا وتكرارًا أننا نسير نحو الهدف المنشود".
ووصفت آيزمونت، نتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن قضية تعاون منظمة شنغهاي للتعاون بأنها "المثال الأكثر وضوحا وحداثة".
وأردفت آيزمونت: "تم اعتماد القرار. عارضته 27 دولة، وامتنعت 28 دولة عن التصويت. لقد رأى الجميع بالفعل الدول التي عارضته وتلك التي امتنعت عن التصويت، وهذا في حد ذاته أمرٌ بالغ الأهمية".
وأشارت آيزمونت، إلى أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على علم بردود فعل الغرب على قمة منظمة شنغهاي للتعاون
، وبشكل خاص مشاركته في هذه الفعاليات، حيث يتلقى رئيس الدولة كل صباح تغطية كاملة من جميع وسائل الإعلام العالمية.
وعقدت في 31 أغسطس/ آب الماضي إلى 1 سبتمبر/ أيلول الجاري في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة "شنغهاي للتعاون" في تاريخها، وشهدت القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون
"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.