حفتر يبحث مع بعثة الأمم المتحدة خارطة الطريق والتطورات الأمنية في طرابلس
© Photo / Libyan National Armyبحث القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه
© Photo / Libyan National Army
بحث القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، والوفد المرافق لها، مستجدات المسار السياسي والأوضاع الأمنية في البلاد.
وتناول اللقاء، الذي عقد بمقر القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الأحد، خارطة الطريق التي عرضتها البعثة الأممية في إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس/ آب الماضي، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
كما بحث الجانبان آليات دعم العملية السلمية الرامية إلى التمهيد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي حالة الانقسام السياسي في ليبيا.
وناقش الطرفان أيضا التطورات الأمنية في العاصمة طرابلس، والسبل الممكنة لمنع تفاقم التوتر، بما يحافظ على استقرار المدينة ويضمن سلامة سكانها ومرافقها العامة والخاصة.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.