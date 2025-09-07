حفتر يبحث مع بعثة الأمم المتحدة خارطة الطريق والتطورات الأمنية في طرابلس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250907/حفتر-يبحث-مع-بعثة-الأمم-المتحدة-خارطة-الطريق-والتطورات-الأمنية-في-طرابلس-1104595435.html
حفتر يبحث مع بعثة الأمم المتحدة خارطة الطريق والتطورات الأمنية في طرابلس
حفتر يبحث مع بعثة الأمم المتحدة خارطة الطريق والتطورات الأمنية في طرابلس
سبوتنيك عربي
بحث القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، والوفد المرافق لها، مستجدات المسار... 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T15:07+0000
2025-09-07T15:07+0000
أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/07/1104594896_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_bf4e9f08c74eb1b1ce90577c8272bfb2.jpg
وتناول اللقاء، الذي عقد بمقر القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الأحد، خارطة الطريق التي عرضتها البعثة الأممية في إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس/ آب الماضي، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه. كما بحث الجانبان آليات دعم العملية السلمية الرامية إلى التمهيد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي حالة الانقسام السياسي في ليبيا.وناقش الطرفان أيضا التطورات الأمنية في العاصمة طرابلس، والسبل الممكنة لمنع تفاقم التوتر، بما يحافظ على استقرار المدينة ويضمن سلامة سكانها ومرافقها العامة والخاصة. وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/07/1104594896_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_68dcbc81741f161d282674c4eeac24b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي

حفتر يبحث مع بعثة الأمم المتحدة خارطة الطريق والتطورات الأمنية في طرابلس

15:07 GMT 07.09.2025
© Photo / Libyan National Armyبحث القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه
بحث القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
© Photo / Libyan National Army
تابعنا عبر
بحث القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، والوفد المرافق لها، مستجدات المسار السياسي والأوضاع الأمنية في البلاد.
وتناول اللقاء، الذي عقد بمقر القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الأحد، خارطة الطريق التي عرضتها البعثة الأممية في إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس/ آب الماضي، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
كما بحث الجانبان آليات دعم العملية السلمية الرامية إلى التمهيد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي حالة الانقسام السياسي في ليبيا.
© Photo / Libyan National Armyبحث القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه
بحث القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
بحث القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه
© Photo / Libyan National Army
وناقش الطرفان أيضا التطورات الأمنية في العاصمة طرابلس، والسبل الممكنة لمنع تفاقم التوتر، بما يحافظ على استقرار المدينة ويضمن سلامة سكانها ومرافقها العامة والخاصة.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала