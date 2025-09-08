https://sarabic.ae/20250908/حرب-على-جيل-الأظافر-في-أوروبا-والفتيات-في-حيرة----1104629770.html

حرب على "جيل الأظافر" في أوروبا... والفتيات في حيرة

أعلنت المفوضية الأوروبية منع استخدام مادة كيميائية تدخل في بعض أنواع طلاء الأظافر "الجيل" (Gel Nail Polish)، بعد تصنيفها على أنها خطيرة ومسببة لأمراض خطرة. 08.09.2025

حظرت دول الاتحاد الأوروبي مادة تدخل في بعض أنواع طلاء الأظافر تدعى"تراي ميثيل بنزويل ثنائي فينيل فوسفين أوكسيد" (TPO)، التي تستخدم كعامل محفز يساعد الطلاء على التصلب عند تعريضه للأشعة فوق البنفسجية.واعتبرت هذه المادة وفق لوائح الاتحاد الأوروبي "سامة للتكاثر من الفئة 1B"، أي أنها قد تسبب العقم أو أضراراً على الخصوبة استنادًا إلى أدلة مستخلصة من تجارب على الحيوانات.وبموجب القرار الجديد، لم يعد يسمح لصالونات التجميل أو الشركات في الاتحاد الأوروبي باستخدام أو تسويق أي منتجات تحتوي على هذه المادة. حتى الكميات التي كانت متوفرة، قبل الأول من سبتمبر/ أيلول، لا يجوز بيعها أو توزيعها بأي شكل تجاري.القرار أثار جدلاً واسعاً في أوساط التجميل، وطرح تساؤلات حول سلامة هذا النوع من الطلاء الشائع في صالونات التجميل.وبدأت الشركات بالفعل في إعادة صياغة منتجاتها ببدائل آمنة، كما أكدت المفوضية الأوروبية وجود أنواع من طلاء الأظافر "الجيل" لا تحتوي على (TPO) متاحة في الأسواق، وإن كانت أعلى سعرا.دولة عربية تحظر "طلاء أظافر" ومنتجات "جل" بسبب مادة سامةشكل أظافرك يكشف تفاصيل حالتك الصحية الداخلية

