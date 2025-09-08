https://sarabic.ae/20250908/حرب-على-جيل-الأظافر-في-أوروبا-والفتيات-في-حيرة----1104629770.html
حرب على "جيل الأظافر" في أوروبا... والفتيات في حيرة
حرب على "جيل الأظافر" في أوروبا... والفتيات في حيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت المفوضية الأوروبية منع استخدام مادة كيميائية تدخل في بعض أنواع طلاء الأظافر "الجيل" (Gel Nail Polish)، بعد تصنيفها على أنها خطيرة ومسببة لأمراض خطرة. 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T14:26+0000
2025-09-08T14:26+0000
2025-09-08T14:26+0000
مجتمع
علوم
منوعات
الصحة
أظافر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102329/82/1023298285_0:0:3072:1727_1920x0_80_0_0_ebdd9bf2db7fa487b7120a0ee1c6fe1d.jpg
حظرت دول الاتحاد الأوروبي مادة تدخل في بعض أنواع طلاء الأظافر تدعى"تراي ميثيل بنزويل ثنائي فينيل فوسفين أوكسيد" (TPO)، التي تستخدم كعامل محفز يساعد الطلاء على التصلب عند تعريضه للأشعة فوق البنفسجية.واعتبرت هذه المادة وفق لوائح الاتحاد الأوروبي "سامة للتكاثر من الفئة 1B"، أي أنها قد تسبب العقم أو أضراراً على الخصوبة استنادًا إلى أدلة مستخلصة من تجارب على الحيوانات.وبموجب القرار الجديد، لم يعد يسمح لصالونات التجميل أو الشركات في الاتحاد الأوروبي باستخدام أو تسويق أي منتجات تحتوي على هذه المادة. حتى الكميات التي كانت متوفرة، قبل الأول من سبتمبر/ أيلول، لا يجوز بيعها أو توزيعها بأي شكل تجاري.القرار أثار جدلاً واسعاً في أوساط التجميل، وطرح تساؤلات حول سلامة هذا النوع من الطلاء الشائع في صالونات التجميل.وبدأت الشركات بالفعل في إعادة صياغة منتجاتها ببدائل آمنة، كما أكدت المفوضية الأوروبية وجود أنواع من طلاء الأظافر "الجيل" لا تحتوي على (TPO) متاحة في الأسواق، وإن كانت أعلى سعرا.دولة عربية تحظر "طلاء أظافر" ومنتجات "جل" بسبب مادة سامةشكل أظافرك يكشف تفاصيل حالتك الصحية الداخلية
https://sarabic.ae/20250901/دراسة-هشاشة-الأظافر-قد-تكشف-مشكلات-صحية-خطيرة-1104385625.html
https://sarabic.ae/20250104/دراسة-تشرح-لماذا-ينمو-شعر-وأظافر-بعض-الناس-بشكل-أسرع-1096470949.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102329/82/1023298285_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cec843eb34442497b5d500205d816a22.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, منوعات, الصحة, أظافر
علوم, منوعات, الصحة, أظافر
حرب على "جيل الأظافر" في أوروبا... والفتيات في حيرة
أعلنت المفوضية الأوروبية منع استخدام مادة كيميائية تدخل في بعض أنواع طلاء الأظافر "الجيل" (Gel Nail Polish)، بعد تصنيفها على أنها خطيرة ومسببة لأمراض خطرة.
حظرت دول الاتحاد الأوروبي مادة تدخل في بعض أنواع طلاء الأظافر تدعى"تراي ميثيل بنزويل ثنائي فينيل فوسفين أوكسيد" (TPO)، التي تستخدم كعامل محفز يساعد الطلاء على التصلب عند تعريضه للأشعة فوق البنفسجية.
واعتبرت هذه المادة وفق لوائح الاتحاد الأوروبي "سامة للتكاثر من الفئة 1B"، أي أنها قد تسبب العقم أو أضراراً على الخصوبة استنادًا إلى أدلة مستخلصة من تجارب على الحيوانات.
وبحسب تقرير نشره موقع "هافينغتون بوست" الأمريكي، فقد أظهرت الدراسات حدوث تغيّرات في الخصوبة لدى السيدات، وتأثيرات على الحيوانات المنوية والخصيتين في الرجال، وانخفاضاً في أوزان الأجنّة لدى الحيوانات المخبرية.
وبموجب القرار الجديد، لم يعد يسمح لصالونات التجميل
أو الشركات في الاتحاد الأوروبي باستخدام أو تسويق أي منتجات تحتوي على هذه المادة. حتى الكميات التي كانت متوفرة، قبل الأول من سبتمبر/ أيلول، لا يجوز بيعها أو توزيعها بأي شكل تجاري.
ويحذّر الأطباء من أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية المستخدمة في أجهزة التجفيف يشكل بدوره خطراً مرتبطاً بسرطان الجلد. لذلك، ينصح الخبراء بوضع كريم واقٍ من الشمس على اليدين قبل جلسة الطلاء أو ارتداء قفازات خاصة تحمي الجلد مع إبقاء الأظافر مكشوفة.
القرار أثار جدلاً واسعاً في أوساط التجميل،
وطرح تساؤلات حول سلامة هذا النوع من الطلاء الشائع في صالونات التجميل.
وبدأت الشركات بالفعل في إعادة صياغة منتجاتها ببدائل آمنة،
كما أكدت المفوضية الأوروبية وجود أنواع من طلاء الأظافر "الجيل" لا تحتوي على (TPO) متاحة في الأسواق، وإن كانت أعلى سعرا.