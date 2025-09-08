عربي
حظرت دول الاتحاد الأوروبي مادة تدخل في بعض أنواع طلاء الأظافر تدعى"تراي ميثيل بنزويل ثنائي فينيل فوسفين أوكسيد" (TPO)، التي تستخدم كعامل محفز يساعد الطلاء على التصلب عند تعريضه للأشعة فوق البنفسجية.واعتبرت هذه المادة وفق لوائح الاتحاد الأوروبي "سامة للتكاثر من الفئة 1B"، أي أنها قد تسبب العقم أو أضراراً على الخصوبة استنادًا إلى أدلة مستخلصة من تجارب على الحيوانات.وبموجب القرار الجديد، لم يعد يسمح لصالونات التجميل أو الشركات في الاتحاد الأوروبي باستخدام أو تسويق أي منتجات تحتوي على هذه المادة. حتى الكميات التي كانت متوفرة، قبل الأول من سبتمبر/ أيلول، لا يجوز بيعها أو توزيعها بأي شكل تجاري.القرار أثار جدلاً واسعاً في أوساط التجميل، وطرح تساؤلات حول سلامة هذا النوع من الطلاء الشائع في صالونات التجميل.وبدأت الشركات بالفعل في إعادة صياغة منتجاتها ببدائل آمنة، كما أكدت المفوضية الأوروبية وجود أنواع من طلاء الأظافر "الجيل" لا تحتوي على (TPO) متاحة في الأسواق، وإن كانت أعلى سعرا.دولة عربية تحظر "طلاء أظافر" ومنتجات "جل" بسبب مادة سامةشكل أظافرك يكشف تفاصيل حالتك الصحية الداخلية
حرب على "جيل الأظافر" في أوروبا... والفتيات في حيرة

14:26 GMT 08.09.2025
© Fotolia / Baiajakuأظافر
أظافر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
© Fotolia / Baiajaku
تابعنا عبر
أعلنت المفوضية الأوروبية منع استخدام مادة كيميائية تدخل في بعض أنواع طلاء الأظافر "الجيل" (Gel Nail Polish)، بعد تصنيفها على أنها خطيرة ومسببة لأمراض خطرة.
حظرت دول الاتحاد الأوروبي مادة تدخل في بعض أنواع طلاء الأظافر تدعى"تراي ميثيل بنزويل ثنائي فينيل فوسفين أوكسيد" (TPO)، التي تستخدم كعامل محفز يساعد الطلاء على التصلب عند تعريضه للأشعة فوق البنفسجية.
واعتبرت هذه المادة وفق لوائح الاتحاد الأوروبي "سامة للتكاثر من الفئة 1B"، أي أنها قد تسبب العقم أو أضراراً على الخصوبة استنادًا إلى أدلة مستخلصة من تجارب على الحيوانات.
وبحسب تقرير نشره موقع "هافينغتون بوست" الأمريكي، فقد أظهرت الدراسات حدوث تغيّرات في الخصوبة لدى السيدات، وتأثيرات على الحيوانات المنوية والخصيتين في الرجال، وانخفاضاً في أوزان الأجنّة لدى الحيوانات المخبرية.
طلاء الأظافر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
مجتمع
دراسة: هشاشة الأظافر قد تكشف مشكلات صحية خطيرة
1 سبتمبر, 16:12 GMT
وبموجب القرار الجديد، لم يعد يسمح لصالونات التجميل أو الشركات في الاتحاد الأوروبي باستخدام أو تسويق أي منتجات تحتوي على هذه المادة. حتى الكميات التي كانت متوفرة، قبل الأول من سبتمبر/ أيلول، لا يجوز بيعها أو توزيعها بأي شكل تجاري.
ويحذّر الأطباء من أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية المستخدمة في أجهزة التجفيف يشكل بدوره خطراً مرتبطاً بسرطان الجلد. لذلك، ينصح الخبراء بوضع كريم واقٍ من الشمس على اليدين قبل جلسة الطلاء أو ارتداء قفازات خاصة تحمي الجلد مع إبقاء الأظافر مكشوفة.
شعر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
مجتمع
دراسة تشرح لماذا ينمو شعر وأظافر بعض الناس بشكل أسرع
4 يناير, 12:54 GMT
القرار أثار جدلاً واسعاً في أوساط التجميل، وطرح تساؤلات حول سلامة هذا النوع من الطلاء الشائع في صالونات التجميل.
وبدأت الشركات بالفعل في إعادة صياغة منتجاتها ببدائل آمنة، كما أكدت المفوضية الأوروبية وجود أنواع من طلاء الأظافر "الجيل" لا تحتوي على (TPO) متاحة في الأسواق، وإن كانت أعلى سعرا.
دولة عربية تحظر "طلاء أظافر" ومنتجات "جل" بسبب مادة سامة
شكل أظافرك يكشف تفاصيل حالتك الصحية الداخلية
