"إيه دي إس"... بندقية برمائية روسية للقوات الخاصة
"إيه دي إس"... بندقية برمائية روسية للقوات الخاصة
تطور روسيا أنواعا مختلفة من البنادق الهجومية الخاصة بالقوات البرية، وفي ذات الوقت تطور أنواعا مناسبة لمهام القوات الخاصة التي قد تفرض عليها ظروف الحرب خوض... 09.09.2025
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104647081_0:181:2984:1859_1920x0_80_0_0_18dc9f559b859290e7f4cc7f4fdef388.jpg
ويصنف هذا النوع من البنادق الهجومية ضمن "البنادق البرمائية"، التي يتم تصميمها بنظام خاص يسمح لأفراد القوات الخاصة بإطلاق النار على العدو تحت سطح الماء في نطاق عشرات الأمتار، في ذات الوقت الذي يمكن استخدامها في إطلاق النار على سطح الماء بمدى يصل إلى 600 متر.وأورد موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي مواصفات البندقية الهجومية البرمائية "إيه دي إس"، التي تستطيع إطلاق جميع أنواع الطلقات من عيار "5.45 * 39 مم" في الهواء، إضافة إلى قدرتها على مواصلة إطلاق النار تحت الماء باستخدام نظام خاص يسمح بتحويل آلية عمل البندقية من وضع الإطلاق في الهواء إلى وضع الإطلاق تحت الماء.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أنه يمكن تزويد البندقية "إيه دي إس" بكاتم صوت للحد، مع تصميم أجزاء الحركة الذي يمكن تحويله للاستخدام بأي من اليدين اليمنى أو اليسرى ما يمنح المقاتل مرونة كبيرة في الاستخدام.
"إيه دي إس"... بندقية برمائية روسية للقوات الخاصة
تطور روسيا أنواعا مختلفة من البنادق الهجومية الخاصة بالقوات البرية، وفي ذات الوقت تطور أنواعا مناسبة لمهام القوات الخاصة التي قد تفرض عليها ظروف الحرب خوض معارك تحت سطح الماء.
ويصنف هذا النوع من البنادق الهجومية ضمن "البنادق البرمائية"، التي يتم تصميمها بنظام خاص يسمح لأفراد القوات الخاصة بإطلاق النار على العدو تحت سطح الماء في نطاق عشرات الأمتار، في ذات الوقت الذي يمكن استخدامها في إطلاق النار
على سطح الماء بمدى يصل إلى 600 متر.
وأورد موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي مواصفات البندقية الهجومية
البرمائية "إيه دي إس"، التي تستطيع إطلاق جميع أنواع الطلقات من عيار "5.45 * 39 مم" في الهواء، إضافة إلى قدرتها على مواصلة إطلاق النار تحت الماء باستخدام نظام خاص يسمح بتحويل آلية عمل البندقية من وضع الإطلاق في الهواء إلى وضع الإطلاق تحت الماء.
عيار الطلقات: "5.45 * 39 مم".
المدى المؤثر في الهواء: 600 متر.
المدى المؤثر تحت سطح الماء: 25 مترا.
عيار قاذف القنابل: 40 مم.
المدى المؤثر لقاذف القنابل: 400 متر.
ولفت الموقع إلى أنه يمكن تزويد البندقية
"إيه دي إس" بكاتم صوت للحد، مع تصميم أجزاء الحركة الذي يمكن تحويله للاستخدام بأي من اليدين اليمنى أو اليسرى ما يمنح المقاتل مرونة كبيرة في الاستخدام.