عربي
"إيه دي إس"... بندقية برمائية روسية للقوات الخاصة
"إيه دي إس"... بندقية برمائية روسية للقوات الخاصة
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنواعا مختلفة من البنادق الهجومية الخاصة بالقوات البرية، وفي ذات الوقت تطور أنواعا مناسبة لمهام القوات الخاصة التي قد تفرض عليها ظروف الحرب خوض... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
ويصنف هذا النوع من البنادق الهجومية ضمن "البنادق البرمائية"، التي يتم تصميمها بنظام خاص يسمح لأفراد القوات الخاصة بإطلاق النار على العدو تحت سطح الماء في نطاق عشرات الأمتار، في ذات الوقت الذي يمكن استخدامها في إطلاق النار على سطح الماء بمدى يصل إلى 600 متر.وأورد موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي مواصفات البندقية الهجومية البرمائية "إيه دي إس"، التي تستطيع إطلاق جميع أنواع الطلقات من عيار "5.45 * 39 مم" في الهواء، إضافة إلى قدرتها على مواصلة إطلاق النار تحت الماء باستخدام نظام خاص يسمح بتحويل آلية عمل البندقية من وضع الإطلاق في الهواء إلى وضع الإطلاق تحت الماء.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أنه يمكن تزويد البندقية "إيه دي إس" بكاتم صوت للحد، مع تصميم أجزاء الحركة الذي يمكن تحويله للاستخدام بأي من اليدين اليمنى أو اليسرى ما يمنح المقاتل مرونة كبيرة في الاستخدام.
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

"إيه دي إس"... بندقية برمائية روسية للقوات الخاصة

بندقية "إيه دي إس" البرمائية الروسية
بندقية إيه دي إس البرمائية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
تطور روسيا أنواعا مختلفة من البنادق الهجومية الخاصة بالقوات البرية، وفي ذات الوقت تطور أنواعا مناسبة لمهام القوات الخاصة التي قد تفرض عليها ظروف الحرب خوض معارك تحت سطح الماء.
ويصنف هذا النوع من البنادق الهجومية ضمن "البنادق البرمائية"، التي يتم تصميمها بنظام خاص يسمح لأفراد القوات الخاصة بإطلاق النار على العدو تحت سطح الماء في نطاق عشرات الأمتار، في ذات الوقت الذي يمكن استخدامها في إطلاق النار على سطح الماء بمدى يصل إلى 600 متر.
بندقية قنص روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
البندقية "إس في-98".. قناصة روسية عمرها 20 عاما
25 يونيو, 11:57 GMT
وأورد موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي مواصفات البندقية الهجومية البرمائية "إيه دي إس"، التي تستطيع إطلاق جميع أنواع الطلقات من عيار "5.45 * 39 مم" في الهواء، إضافة إلى قدرتها على مواصلة إطلاق النار تحت الماء باستخدام نظام خاص يسمح بتحويل آلية عمل البندقية من وضع الإطلاق في الهواء إلى وضع الإطلاق تحت الماء.

المواصفات الفنية

عيار الطلقات: "5.45 * 39 مم".
المدى المؤثر في الهواء: 600 متر.
المدى المؤثر تحت سطح الماء: 25 مترا.
الوزن: 4.6 كغ.
عيار قاذف القنابل: 40 مم.
المدى المؤثر لقاذف القنابل: 400 متر.
ولفت الموقع إلى أنه يمكن تزويد البندقية "إيه دي إس" بكاتم صوت للحد، مع تصميم أجزاء الحركة الذي يمكن تحويله للاستخدام بأي من اليدين اليمنى أو اليسرى ما يمنح المقاتل مرونة كبيرة في الاستخدام.
© Sputnik"أستارتا".. بندقية قنص روسية بدقة تصويب لا مثيل لها
أستارتا.. بندقية قنص روسية بدقة تصويب لا مثيل لها - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
"أستارتا".. بندقية قنص روسية بدقة تصويب لا مثيل لها
© Sputnik
