عربي
https://sarabic.ae/20250909/الخارجية-الروسية-موسكو-ستتخذ-تدابير-مضادة-في-حال-تنامي-الوجود-العسكري-للناتو-على-الجناح-الشرقي-1104643348.html
الخارجية الروسية: موسكو ستتخذ تدابير مضادة في حال تنامي الوجود العسكري للناتو على "الجناح الشرقي"
الخارجية الروسية: موسكو ستتخذ تدابير مضادة في حال تنامي الوجود العسكري للناتو على "الجناح الشرقي"
سبوتنيك عربي
09.09.2025
2025-09-09T07:33+0000
2025-09-09T07:33+0000
روسيا
العالم
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقال ماسلنيكوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "وفقًا للقرارات التي اتخذها الحلف، يجري العمل حاليًا على زيادة عدد المجموعات التكتيكية الكتائبية إلى مستوى الألوية في جميع الدول الأعضاء في الحلف على طول ما يُسمى "الجناح الشرقي".وأضاف: "بلغاريا ليست استثناءً في هذا الصدد. ونعتبر هذا مظهرًا من مظاهر العدوانية".وأشار إلى أن "مجلس القطب الشمالي"، الذي ينتمي جميع أعضائه إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، باستثناء روسيا، لم يستأنف عمله بكامل طاقته بعد عام 2022، على الرغم من إمكانية مواصلة أنشطته بهذا الشكل.وقال ماسلنيكوف: "يعد مجلس القطب الشمالي، الذي كانت روسيا عضوًا دائمًا فيه منذ البداية، الشكل الوحيد المتبقي للتعاون متعدد الأطراف في خطوط العرض العليا. في الوقت نفسه، ومنذ مارس 2022، تم تجميد عمله الشامل، ولكن في الوقت الحالي، سنتمكن من الحفاظ على هذا الشكل والمضي قدمًا تدريجيًا. وقد استؤنفت اجتماعات هيئات العمل التابعة للمجلس، وإن كان ذلك عبر الإنترنت. وفي حلّ القضايا الملحة المدرجة على جدول الأعمال الإقليمي، تواصل دول القطب الشمالي الالتزام بمبدأ التوافق"زفي مايو/أيار، وفقًا لماسلنيكوف، عُقد الاجتماع الرابع عشر لمجلس القطب الشمالي، والذي شاركت فيه روسيا عن بُعد. وانتقلت القيادة الآن إلى الدنمارك . وتم اعتماد وثائق مشتركة، واستُؤنف الحوار على مستوى مجموعات العمل، وبدأت الأمانة العامة عملها. ومع ذلك، أكد أنه من السابق لأوانه الحديث عن عودة مجلس القطب الشمالي إلى العمل بكامل طاقته.دبلوماسي أوكراني: الاتحاد الأوروبي يريد إرسال قوات إلى أوكرانيا لكسب ورقة رابحة لدى ترامبإعلام: ماكرون يقوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بأكمله
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أكد مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الروسي يأخذ في الاعتبار توسع قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو ) في الدول الواقعة على "الجناح الشرقي" للحلف في تخطيطه العسكري، ويقيّم التهديدات المرتبطة بذلك، ويتخذ تدابير مضادة عند الضرورة.
وقال ماسلنيكوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "وفقًا للقرارات التي اتخذها الحلف، يجري العمل حاليًا على زيادة عدد المجموعات التكتيكية الكتائبية إلى مستوى الألوية في جميع الدول الأعضاء في الحلف على طول ما يُسمى "الجناح الشرقي".
وأضاف: "بلغاريا ليست استثناءً في هذا الصدد. ونعتبر هذا مظهرًا من مظاهر العدوانية".

وتابع: "نحن بدورنا على دراية بهذه الاستعدادات الاستفزازية، ونُقيّم المخاطر والتهديدات المُرتبطة بأمن روسيا، ونأخذها في الاعتبار في تخطيطنا العسكري، ونتخذ، وإذا لزم الأمر، التدابير المضادة التعويضية المناسبة".

وأشار إلى أن "مجلس القطب الشمالي"، الذي ينتمي جميع أعضائه إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، باستثناء روسيا، لم يستأنف عمله بكامل طاقته بعد عام 2022، على الرغم من إمكانية مواصلة أنشطته بهذا الشكل.
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
الخارجية الروسية تتهم بريطانيا بالنفاق في دعم الأقليات وكييف
6 سبتمبر, 03:01 GMT
وقال ماسلنيكوف: "يعد مجلس القطب الشمالي، الذي كانت روسيا عضوًا دائمًا فيه منذ البداية، الشكل الوحيد المتبقي للتعاون متعدد الأطراف في خطوط العرض العليا. في الوقت نفسه، ومنذ مارس 2022، تم تجميد عمله الشامل، ولكن في الوقت الحالي، سنتمكن من الحفاظ على هذا الشكل والمضي قدمًا تدريجيًا. وقد استؤنفت اجتماعات هيئات العمل التابعة للمجلس، وإن كان ذلك عبر الإنترنت. وفي حلّ القضايا الملحة المدرجة على جدول الأعمال الإقليمي، تواصل دول القطب الشمالي الالتزام بمبدأ التوافق"ز
في مايو/أيار، وفقًا لماسلنيكوف، عُقد الاجتماع الرابع عشر لمجلس القطب الشمالي، والذي شاركت فيه روسيا عن بُعد. وانتقلت القيادة الآن إلى الدنمارك . وتم اعتماد وثائق مشتركة، واستُؤنف الحوار على مستوى مجموعات العمل، وبدأت الأمانة العامة عملها. ومع ذلك، أكد أنه من السابق لأوانه الحديث عن عودة مجلس القطب الشمالي إلى العمل بكامل طاقته.
دبلوماسي أوكراني: الاتحاد الأوروبي يريد إرسال قوات إلى أوكرانيا لكسب ورقة رابحة لدى ترامب
إعلام: ماكرون يقوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بأكمله
