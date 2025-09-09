https://sarabic.ae/20250909/الخارجية-الروسية-موسكو-ستتخذ-تدابير-مضادة-في-حال-تنامي-الوجود-العسكري-للناتو-على-الجناح-الشرقي-1104643348.html

الخارجية الروسية: موسكو ستتخذ تدابير مضادة في حال تنامي الوجود العسكري للناتو على "الجناح الشرقي"

الخارجية الروسية: موسكو ستتخذ تدابير مضادة في حال تنامي الوجود العسكري للناتو على "الجناح الشرقي"

سبوتنيك عربي

أكد مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الروسي يأخذ في الاعتبار توسع قوات حلف شمال الأطلسي... 09.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-09T07:33+0000

2025-09-09T07:33+0000

2025-09-09T07:33+0000

روسيا

العالم

الناتو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg

وقال ماسلنيكوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "وفقًا للقرارات التي اتخذها الحلف، يجري العمل حاليًا على زيادة عدد المجموعات التكتيكية الكتائبية إلى مستوى الألوية في جميع الدول الأعضاء في الحلف على طول ما يُسمى "الجناح الشرقي".وأضاف: "بلغاريا ليست استثناءً في هذا الصدد. ونعتبر هذا مظهرًا من مظاهر العدوانية".وأشار إلى أن "مجلس القطب الشمالي"، الذي ينتمي جميع أعضائه إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، باستثناء روسيا، لم يستأنف عمله بكامل طاقته بعد عام 2022، على الرغم من إمكانية مواصلة أنشطته بهذا الشكل.وقال ماسلنيكوف: "يعد مجلس القطب الشمالي، الذي كانت روسيا عضوًا دائمًا فيه منذ البداية، الشكل الوحيد المتبقي للتعاون متعدد الأطراف في خطوط العرض العليا. في الوقت نفسه، ومنذ مارس 2022، تم تجميد عمله الشامل، ولكن في الوقت الحالي، سنتمكن من الحفاظ على هذا الشكل والمضي قدمًا تدريجيًا. وقد استؤنفت اجتماعات هيئات العمل التابعة للمجلس، وإن كان ذلك عبر الإنترنت. وفي حلّ القضايا الملحة المدرجة على جدول الأعمال الإقليمي، تواصل دول القطب الشمالي الالتزام بمبدأ التوافق"زفي مايو/أيار، وفقًا لماسلنيكوف، عُقد الاجتماع الرابع عشر لمجلس القطب الشمالي، والذي شاركت فيه روسيا عن بُعد. وانتقلت القيادة الآن إلى الدنمارك . وتم اعتماد وثائق مشتركة، واستُؤنف الحوار على مستوى مجموعات العمل، وبدأت الأمانة العامة عملها. ومع ذلك، أكد أنه من السابق لأوانه الحديث عن عودة مجلس القطب الشمالي إلى العمل بكامل طاقته.دبلوماسي أوكراني: الاتحاد الأوروبي يريد إرسال قوات إلى أوكرانيا لكسب ورقة رابحة لدى ترامبإعلام: ماكرون يقوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بأكمله

https://sarabic.ae/20250906/الخارجية-الروسية-تتهم-بريطانيا-بالنفاق-في-دعم-الأقليات-وكييف-1104561523.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الناتو