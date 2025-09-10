https://sarabic.ae/20250910/باحث-في-الشأن-الإقليمي-إسرائيل-لا-تعترف-بحدود-أو-خطوط-حمراء-في-اغتيال-قادة-المقاومة--1104696183.html

باحث في الشأن الإقليمي: إسرائيل لا تعترف بحدود أو خطوط حمراء في اغتيال قادة المقاومة

باحث في الشأن الإقليمي: إسرائيل لا تعترف بحدود أو خطوط حمراء في اغتيال قادة المقاومة

علّق الباحث في الشأن الإقليمي، الدكتور مهدي عقيل، على الاستهداف الإسرائيلي لاجتماع قيادات "حماس" في الدوحة، مشيرًا إلى أن هذه العملية "تؤكد أن إسرائيل لا تعترف

وقال عقيل في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "المفارقة تكمن في أن الاعتداء الإسرائيلي وقع على أرض دولة ذات سيادة مستقلة، تعد حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة الأمريكية، ومحورية في المنطقة، ولها دور وساطة أساسي وتشكل مركزًا رئيسيًا في المفاوضات حول وقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى".ولفت عقيل إلى أن "استراتيجية إسرائيل بعد السابع من أكتوبر انتقلت من سياسة الاحتواء تجاه حركات المقاومة إلى استراتيجية استباقية وقائية لمواجهة أي تهديد محتمل".وحول التنصل الأمريكي من العملية، رأى عقيل أنه "لا تناقض فعلي بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، التي تريدها الولايات المتحدة ان تكون القوة المهيمنة والمسيطرة في المنطقة، إنما يختلف الطرفان في الأساليب والتكتيكات خصوصًا بعد السابع من أكتوبر".وأكد أن "استهداف الوفد الفلسطيني المفاوض في الدوحة يثبت تطابق الأهداف بينهما، بدليل السماح باستهداف قطر رغم مكانتها الاستراتيجية"، معتبرًا أن "التصريحات الأمريكية بعد العملية تهدف إلى حماية مصالح واشنطن في الخليج العربي".وتوقع الباحث في الشأن الإقليمي، "ألا تقدم الدول العربية والخليجية على اتخاذ خطوات جدية أو حاسمة ضد إسرائيل رغم خطورة الحدث"، مشيرًا إلى أن "تداعيات تفكك المحور بدأت تنعكس على الدول الحليفة أو الصديقة لإسرائيل".

