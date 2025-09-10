باحث في الشأن الإقليمي: إسرائيل لا تعترف بحدود أو خطوط حمراء في اغتيال قادة المقاومة

عربي
محمد بن زايد يصل إلى الدوحة في "زيارة أخوية"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250910/باحث-في-الشأن-الإقليمي-إسرائيل-لا-تعترف-بحدود-أو-خطوط-حمراء-في-اغتيال-قادة-المقاومة--1104696183.html
باحث في الشأن الإقليمي: إسرائيل لا تعترف بحدود أو خطوط حمراء في اغتيال قادة المقاومة
باحث في الشأن الإقليمي: إسرائيل لا تعترف بحدود أو خطوط حمراء في اغتيال قادة المقاومة
سبوتنيك عربي
علّق الباحث في الشأن الإقليمي، الدكتور مهدي عقيل، على الاستهداف الإسرائيلي لاجتماع قيادات "حماس" في الدوحة، مشيرًا إلى أن هذه العملية "تؤكد أن إسرائيل لا تعترف... 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T10:26+0000
2025-09-10T10:26+0000
قطر
حركة حماس
إسرائيل
المقاومة الفلسطينية
اغتيال
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104685637_0:261:676:641_1920x0_80_0_0_b0a57938393f6b60ac32d969adfc1a3e.jpg
وقال عقيل في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "المفارقة تكمن في أن الاعتداء الإسرائيلي وقع على أرض دولة ذات سيادة مستقلة، تعد حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة الأمريكية، ومحورية في المنطقة، ولها دور وساطة أساسي وتشكل مركزًا رئيسيًا في المفاوضات حول وقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى".ولفت عقيل إلى أن "استراتيجية إسرائيل بعد السابع من أكتوبر انتقلت من سياسة الاحتواء تجاه حركات المقاومة إلى استراتيجية استباقية وقائية لمواجهة أي تهديد محتمل".وحول التنصل الأمريكي من العملية، رأى عقيل أنه "لا تناقض فعلي بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، التي تريدها الولايات المتحدة ان تكون القوة المهيمنة والمسيطرة في المنطقة، إنما يختلف الطرفان في الأساليب والتكتيكات خصوصًا بعد السابع من أكتوبر".وأكد أن "استهداف الوفد الفلسطيني المفاوض في الدوحة يثبت تطابق الأهداف بينهما، بدليل السماح باستهداف قطر رغم مكانتها الاستراتيجية"، معتبرًا أن "التصريحات الأمريكية بعد العملية تهدف إلى حماية مصالح واشنطن في الخليج العربي".وتوقع الباحث في الشأن الإقليمي، "ألا تقدم الدول العربية والخليجية على اتخاذ خطوات جدية أو حاسمة ضد إسرائيل رغم خطورة الحدث"، مشيرًا إلى أن "تداعيات تفكك المحور بدأت تنعكس على الدول الحليفة أو الصديقة لإسرائيل".
https://sarabic.ae/20250910/قطر-توجه-رسالة-للأمم-المتحدة-ومجلس-الأمن-بشأن-الهجوم-الإسرائيلي-على-مقرات-سكنية-لـحماس-في-الدوحة-1104694642.html
https://sarabic.ae/20250910/روايتان-إسرائيليتان-متناقضتان-حول-الضربة-على-قطر-ما-هي-رسالة-تل-أبيب-وأين-تذهب-حماس؟----1104685793.html
قطر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104685637_0:198:676:704_1920x0_80_0_0_987f03b6dec07c6a14b12dc744fc29a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطر, حركة حماس, إسرائيل, المقاومة الفلسطينية, اغتيال, تقارير سبوتنيك, حصري
قطر, حركة حماس, إسرائيل, المقاومة الفلسطينية, اغتيال, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث في الشأن الإقليمي: إسرائيل لا تعترف بحدود أو خطوط حمراء في اغتيال قادة المقاومة

10:26 GMT 10.09.2025
© Photo / x الغارة الجوية الإسرائيلية على أعضاء حركة حماس في الدوحة
الغارة الجوية الإسرائيلية على أعضاء حركة حماس في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
حصري
علّق الباحث في الشأن الإقليمي، الدكتور مهدي عقيل، على الاستهداف الإسرائيلي لاجتماع قيادات "حماس" في الدوحة، مشيرًا إلى أن هذه العملية "تؤكد أن إسرائيل لا تعترف بحدود أو خطوط حمراء في اغتيال قادة المقاومة أينما وجدوا".
وقال عقيل في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "المفارقة تكمن في أن الاعتداء الإسرائيلي وقع على أرض دولة ذات سيادة مستقلة، تعد حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة الأمريكية، ومحورية في المنطقة، ولها دور وساطة أساسي وتشكل مركزًا رئيسيًا في المفاوضات حول وقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى".
ورأى أن "استهداف قطر بينما كان الوفد يناقش عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستغرب، وكأنه عملية مدبرة"، مشيرًا إلى "وجود توافق داخل الكيان على المضي في سياسة اغتيالات أينما حصلت، وأن الخلاف يقتصر على كيفية التعامل مع ملف الأسرى".
الغارة الجوية الإسرائيلية على أعضاء حركة حماس في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
قطر توجه رسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي على مقرات سكنية لـ"حماس" في الدوحة
09:51 GMT
ولفت عقيل إلى أن "استراتيجية إسرائيل بعد السابع من أكتوبر انتقلت من سياسة الاحتواء تجاه حركات المقاومة إلى استراتيجية استباقية وقائية لمواجهة أي تهديد محتمل".
وحول التنصل الأمريكي من العملية، رأى عقيل أنه "لا تناقض فعلي بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، التي تريدها الولايات المتحدة ان تكون القوة المهيمنة والمسيطرة في المنطقة، إنما يختلف الطرفان في الأساليب والتكتيكات خصوصًا بعد السابع من أكتوبر".
مقر قادة حماس في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
روايتان إسرائيليتان متناقضتان حول الضربة على قطر... ما هي رسالة تل أبيب وأين تذهب "حماس"؟
08:10 GMT
وأكد أن "استهداف الوفد الفلسطيني المفاوض في الدوحة يثبت تطابق الأهداف بينهما، بدليل السماح باستهداف قطر رغم مكانتها الاستراتيجية"، معتبرًا أن "التصريحات الأمريكية بعد العملية تهدف إلى حماية مصالح واشنطن في الخليج العربي".
وختم عقيل بالإشارة إلى أن "قطر قد تعود إلى المفاوضات لأهمية الملف"، معربًا عن "أمله في أن تدرك دول الخليج أهمية الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية وكيفية التعاطي مع العدو الإسرائيلي".
وتوقع الباحث في الشأن الإقليمي، "ألا تقدم الدول العربية والخليجية على اتخاذ خطوات جدية أو حاسمة ضد إسرائيل رغم خطورة الحدث"، مشيرًا إلى أن "تداعيات تفكك المحور بدأت تنعكس على الدول الحليفة أو الصديقة لإسرائيل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала