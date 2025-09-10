https://sarabic.ae/20250910/روايتان-إسرائيليتان-متناقضتان-حول-الضربة-على-قطر-ما-هي-رسالة-تل-أبيب-وأين-تذهب-حماس؟----1104685793.html

روايتان إسرائيليتان متناقضتان حول الضربة على قطر... ما هي رسالة تل أبيب وأين تذهب "حماس"؟

روايتان إسرائيليتان متناقضتان حول الضربة على قطر... ما هي رسالة تل أبيب وأين تذهب "حماس"؟

أثارت الضربة الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة، والتي استهدفت قادة حركة "حماس"، الجدل في الساعات الأخيرة الماضية وتضاربت الروايات عن سبب توجيه مثل هذه... 10.09.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104685443_0:250:879:744_1920x0_80_0_0_df99dddca9ea0bb532a8249a68d35e24.jpg

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة، أمس الثلاثاء، بأن القرار النهائي بتصفية كبار قادة "حماس" في قطر اتخذ قبل نصف ساعة فقط من تنفيذ العملية. وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن العامل الحاسم في اتخاذ القرار هو إعلان "حماس" مسؤوليتها عن الهجوم على مفترق راموت في القدس.لكن في المقابل، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن 3 مصادر أمنية أن الهجوم على قطر لم يأت بعد عملية القدس بخلاف تصريحات نتنياهو وكاتس، مشيرين إلى أنهم يعملون على ذلك منذ أسابيع.حيث أدان الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بشدة، الاعتداء الإسرائيلي الأخير على دولة قطر، مؤكدًا أن "هذا العمل يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن القومي لدول المنطقة بأسرها".وأوضح أن "الاعتداء على دولة قطر لا يمكن فصله عن سلسلة الممارسات العدوانية، التي تنتهجها القيادة السياسية في إسرائيل"، واصفًا إياه بـ"شكل من أشكال الإجرام المنظم"، مؤكدًا أن "هذا العمل يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية".من جهته، أكد الدكتور بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام لحزب الشعب، أن "استهداف قيادات "حماس" في قطر، يمثل تطورًا خطيرًا للغاية".وأكد الدكتور الصالحي أن "إسرائيل لا ترغب في أي عملية لوقف إطلاق النار، وأنها ماضية في الإبادة الجماعية والتهجير، بل ورفضت المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية".وفيما يتعلق بتأثير الحادث على المفاوضات المقبلة، أوضح الصالحي أنه "بدون شك يبعث برسالة واضحة بأن إسرائيل لا تريد التفاوض، حتى وإن كانت المقترحات صادرة عن الرئيس الأمريكي نفسه بتنسيق كامل مع إسرائيل".واعتبر الصالحي أن "هذا الحادث يعدّ استخفافًا بالرئيس الأمريكي نفسه"، مضيفًا: "عندما يقدّم رئيس دولة عظمى مقترحًا، ويتم استهداف الوفد المفاوض الذي يبحث هذا المقترح، فإن ذلك يعني إما أن الرئيس الأمريكي يلعب دور الخداع ضد حركة "حماس" لصالح حكومة نتنياهو أو أن إسرائيل لا تلقي بالًا لمقترحات الرئيس الأمريكي نفسه".وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية، مسبقا، بنيتها استهداف قيادات بارزة في حركة حماس الفلسطينية في قطر".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، إن "العملية التي قام بها الجيش الإسرائيلي ضد كبار قادة "حماس"، مستقلة". ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، عن مكتب نتنياهو، أن "عملية سلاح الجو الإسرائيلي هي عملية بادرت بها إسرائيل وحدها وتتحمل مسؤوليتها الكاملة".وأكد مصدر قيادي في "حماس" لقناة "الجزيرة"، أنه "تم استهداف الوفد المفاوض للحركة أثناء اجتماعه في الدوحة لمناقشة مقترح الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار"، فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة "حماس"".وأدانت الخارجية القطرية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف "مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لـ"حماس" بالدوحة".يشار إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، كان قد هدّد بتصفية قيادات حركة "حماس" في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.في اتصال هاتفي مع تميم بن حمد.. السيسي يدين الهجوم الإسرائيلي على قيادات "حماس" في قطرالأردن ينفي مرور طائرات حربية إسرائيلية عبر أجوائه لاستهداف قيادات "حماس" في قطر

