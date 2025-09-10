روايتان إسرائيليتان متناقضتان حول الضربة على قطر... ما هي رسالة تل أبيب وأين تذهب "حماس"؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250910/روايتان-إسرائيليتان-متناقضتان-حول-الضربة-على-قطر-ما-هي-رسالة-تل-أبيب-وأين-تذهب-حماس؟----1104685793.html
روايتان إسرائيليتان متناقضتان حول الضربة على قطر... ما هي رسالة تل أبيب وأين تذهب "حماس"؟
روايتان إسرائيليتان متناقضتان حول الضربة على قطر... ما هي رسالة تل أبيب وأين تذهب "حماس"؟
سبوتنيك عربي
أثارت الضربة الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة، والتي استهدفت قادة حركة "حماس"، الجدل في الساعات الأخيرة الماضية وتضاربت الروايات عن سبب توجيه مثل هذه... 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T08:10+0000
2025-09-10T08:52+0000
العالم
العالم العربي
قطر
أخبار قطر اليوم
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104685443_0:250:879:744_1920x0_80_0_0_df99dddca9ea0bb532a8249a68d35e24.jpg
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة، أمس الثلاثاء، بأن القرار النهائي بتصفية كبار قادة "حماس" في قطر اتخذ قبل نصف ساعة فقط من تنفيذ العملية. وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن العامل الحاسم في اتخاذ القرار هو إعلان "حماس" مسؤوليتها عن الهجوم على مفترق راموت في القدس.لكن في المقابل، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن 3 مصادر أمنية أن الهجوم على قطر لم يأت بعد عملية القدس بخلاف تصريحات نتنياهو وكاتس، مشيرين إلى أنهم يعملون على ذلك منذ أسابيع.حيث أدان الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بشدة، الاعتداء الإسرائيلي الأخير على دولة قطر، مؤكدًا أن "هذا العمل يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن القومي لدول المنطقة بأسرها".وأوضح أن "الاعتداء على دولة قطر لا يمكن فصله عن سلسلة الممارسات العدوانية، التي تنتهجها القيادة السياسية في إسرائيل"، واصفًا إياه بـ"شكل من أشكال الإجرام المنظم"، مؤكدًا أن "هذا العمل يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية".من جهته، أكد الدكتور بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام لحزب الشعب، أن "استهداف قيادات "حماس" في قطر، يمثل تطورًا خطيرًا للغاية".وأكد الدكتور الصالحي أن "إسرائيل لا ترغب في أي عملية لوقف إطلاق النار، وأنها ماضية في الإبادة الجماعية والتهجير، بل ورفضت المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية".وفيما يتعلق بتأثير الحادث على المفاوضات المقبلة، أوضح الصالحي أنه "بدون شك يبعث برسالة واضحة بأن إسرائيل لا تريد التفاوض، حتى وإن كانت المقترحات صادرة عن الرئيس الأمريكي نفسه بتنسيق كامل مع إسرائيل".واعتبر الصالحي أن "هذا الحادث يعدّ استخفافًا بالرئيس الأمريكي نفسه"، مضيفًا: "عندما يقدّم رئيس دولة عظمى مقترحًا، ويتم استهداف الوفد المفاوض الذي يبحث هذا المقترح، فإن ذلك يعني إما أن الرئيس الأمريكي يلعب دور الخداع ضد حركة "حماس" لصالح حكومة نتنياهو أو أن إسرائيل لا تلقي بالًا لمقترحات الرئيس الأمريكي نفسه".وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية، مسبقا، بنيتها استهداف قيادات بارزة في حركة حماس الفلسطينية في قطر".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، إن "العملية التي قام بها الجيش الإسرائيلي ضد كبار قادة "حماس"، مستقلة". ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، عن مكتب نتنياهو، أن "عملية سلاح الجو الإسرائيلي هي عملية بادرت بها إسرائيل وحدها وتتحمل مسؤوليتها الكاملة".وأكد مصدر قيادي في "حماس" لقناة "الجزيرة"، أنه "تم استهداف الوفد المفاوض للحركة أثناء اجتماعه في الدوحة لمناقشة مقترح الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار"، فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة "حماس"".وأدانت الخارجية القطرية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف "مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لـ"حماس" بالدوحة".يشار إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، كان قد هدّد بتصفية قيادات حركة "حماس" في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.في اتصال هاتفي مع تميم بن حمد.. السيسي يدين الهجوم الإسرائيلي على قيادات "حماس" في قطرالأردن ينفي مرور طائرات حربية إسرائيلية عبر أجوائه لاستهداف قيادات "حماس" في قطر
https://sarabic.ae/20250910/روسيا-تعتبر-الضربات-الإسرائيلية-على-الدوحة-خطوةً-تفضي-إلى-مزيد-من-تصعيد-في-الشرق-الأوسط--عاجل-1104686576.html
https://sarabic.ae/20250910/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-هجوم-الدوحة-جزء-من-جهود-إسرائيل-لـمحاسبة-الأعداء-في-الخارج-1104683941.html
https://sarabic.ae/20250909/ترامب-لست-سعيدا-بالضربات-الإسرائيلية-على-قطر-1104681687.html
https://sarabic.ae/20250909/مجلس-الأمن-عقد-اجتماع-حول-الضربات-الإسرائيلية-على-قطر-1104681484.html
https://sarabic.ae/20250909/رئيس-الوزراء-القطري-نحتفظ-بحق-الرد-بشأن-الهجوم-الإسرائيلي-على-الدوحة-1104678251.html
https://sarabic.ae/20250909/بعد-الهجوم-الإسرائيلي-على-قطر-الملك-الأردني-والرئيس-المصري-يشددان-على-احترام-سيادة-الدول-العربية-1104670602.html
قطر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104685443_0:168:879:827_1920x0_80_0_0_947fa6c99acbdbc991e740881ebe2a35.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

روايتان إسرائيليتان متناقضتان حول الضربة على قطر... ما هي رسالة تل أبيب وأين تذهب "حماس"؟

08:10 GMT 10.09.2025 (تم التحديث: 08:52 GMT 10.09.2025)
© Photo / x مقر قادة "حماس" في الدوحة
مقر قادة حماس في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
أثارت الضربة الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة، والتي استهدفت قادة حركة "حماس"، الجدل في الساعات الأخيرة الماضية وتضاربت الروايات عن سبب توجيه مثل هذه الضربة في هذا التوقيت وقبيل استئناف المفاوضات بين "حماس" وإسرائيل، وفقا لخطة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة، أمس الثلاثاء، بأن القرار النهائي بتصفية كبار قادة "حماس" في قطر اتخذ قبل نصف ساعة فقط من تنفيذ العملية. وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن العامل الحاسم في اتخاذ القرار هو إعلان "حماس" مسؤوليتها عن الهجوم على مفترق راموت في القدس.
لكن في المقابل، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن 3 مصادر أمنية أن الهجوم على قطر لم يأت بعد عملية القدس بخلاف تصريحات نتنياهو وكاتس، مشيرين إلى أنهم يعملون على ذلك منذ أسابيع.

وعلّق عدد من الخبراء والمحللين السياسيين على الحادثة وتباينت الآراء بين من رأى في الضربة الإسرائيلية استهداف لقادة "حماس" وبين من رأى أن الضربة تذهب إلى أبعد من ذلك وهو استهداف وحدة قطر ودورها الإقليمي في المنطقة.

الغارة الجوية الإسرائيلية على أعضاء حركة حماس في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
روسيا تعتبر الضربات الإسرائيلية على الدوحة خطوة تفضي إلى مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط
07:52 GMT
حيث أدان الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بشدة، الاعتداء الإسرائيلي الأخير على دولة قطر، مؤكدًا أن "هذا العمل يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن القومي لدول المنطقة بأسرها".
وأشار مجدلاني، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إلى أن "هذا العدوان يتجاوز استهداف حركة حماس، ليشمل المساس بسيادة دولة قطر واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها".
وأوضح أن "الاعتداء على دولة قطر لا يمكن فصله عن سلسلة الممارسات العدوانية، التي تنتهجها القيادة السياسية في إسرائيل"، واصفًا إياه بـ"شكل من أشكال الإجرام المنظم"، مؤكدًا أن "هذا العمل يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية".
إيال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
رئيس الأركان الإسرائيلي: هجوم الدوحة جزء من جهود إسرائيل لـ"محاسبة الأعداء" في الخارج
05:44 GMT
من جهته، أكد الدكتور بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام لحزب الشعب، أن "استهداف قيادات "حماس" في قطر، يمثل تطورًا خطيرًا للغاية".
وأشار الصالحي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "إسرائيل ماضية في استهداف قيادات "حماس" بالاغتيالات والقتل، وهو ما بات يشكل السياسة الرسمية للحكومة الإسرائيلية أكثر من أي وقت مضى".
وأكد الدكتور الصالحي أن "إسرائيل لا ترغب في أي عملية لوقف إطلاق النار، وأنها ماضية في الإبادة الجماعية والتهجير، بل ورفضت المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
ترامب: لست سعيدا بالضربات الإسرائيلية على قطر
أمس, 23:46 GMT
وفيما يتعلق بتأثير الحادث على المفاوضات المقبلة، أوضح الصالحي أنه "بدون شك يبعث برسالة واضحة بأن إسرائيل لا تريد التفاوض، حتى وإن كانت المقترحات صادرة عن الرئيس الأمريكي نفسه بتنسيق كامل مع إسرائيل".
ويرى الصالحي أن "الولايات المتحدة إما أنها متواطئة تمامًا مع إسرائيل وتقوم بدور الخديعة والتكتيكات الثانوية لخدمة إسرائيل أو أن أمريكا نفسها تجد عدم تجاوب من قبل الحكومة الإسرائيلية على ما تطرحه".
واعتبر الصالحي أن "هذا الحادث يعدّ استخفافًا بالرئيس الأمريكي نفسه"، مضيفًا: "عندما يقدّم رئيس دولة عظمى مقترحًا، ويتم استهداف الوفد المفاوض الذي يبحث هذا المقترح، فإن ذلك يعني إما أن الرئيس الأمريكي يلعب دور الخداع ضد حركة "حماس" لصالح حكومة نتنياهو أو أن إسرائيل لا تلقي بالًا لمقترحات الرئيس الأمريكي نفسه".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث الضربات الإسرائيلية على قطر
أمس, 23:01 GMT
وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية، مسبقا، بنيتها استهداف قيادات بارزة في حركة حماس الفلسطينية في قطر".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، إن "العملية التي قام بها الجيش الإسرائيلي ضد كبار قادة "حماس"، مستقلة". ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، عن مكتب نتنياهو، أن "عملية سلاح الجو الإسرائيلي هي عملية بادرت بها إسرائيل وحدها وتتحمل مسؤوليتها الكاملة".
ومن جانبه، نشر الجيش الإسرائيلي بيانا، زعم من خلاله، أن "أعضاء القيادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة المنظمة الإرهابية لسنوات، وهم مسؤولون بشكل مباشر عن أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وشنّ الحرب ضد دولة إسرائيل".
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
رئيس الوزراء القطري: نحتفظ بحق الرد بشأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
أمس, 20:52 GMT
وأكد مصدر قيادي في "حماس" لقناة "الجزيرة"، أنه "تم استهداف الوفد المفاوض للحركة أثناء اجتماعه في الدوحة لمناقشة مقترح الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار"، فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة "حماس"".

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه "ليس سعيدا" بالغارة الجوية الإسرائيلية على قطر، التي حاولت فيها إسرائيل قتل القادة السياسيين لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر.. الملك الأردني والرئيس المصري يشددان على احترام سيادة الدول العربية
أمس, 17:33 GMT
وأدانت الخارجية القطرية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف "مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لـ"حماس" بالدوحة".
يشار إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، كان قد هدّد بتصفية قيادات حركة "حماس" في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
في اتصال هاتفي مع تميم بن حمد.. السيسي يدين الهجوم الإسرائيلي على قيادات "حماس" في قطر
الأردن ينفي مرور طائرات حربية إسرائيلية عبر أجوائه لاستهداف قيادات "حماس" في قطر
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала