ارتفاع حالات إفلاس الشركات في ألمانيا خلال النصف الأول من العام 2025

ارتفاع حالات إفلاس الشركات في ألمانيا خلال النصف الأول من العام 2025

أعلن مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات المسجلة في النصف الأول من عام 2025، بنسبة 12.2% مقارنة بالفترة ذاتها من...

وبحسب البيانات النهائية، سجلت المحاكم المحلية 12,009 حالة إفلاس، بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران من العام الحالي، في وقت حذّر فيه كبير الاقتصاديين في غرفة التجارة والصناعة الألمانية فولكر تراير، من استمرار الأزمة الاقتصادية وتأثيرها السلبي على سوق العمل وريادة الأعمال.وقال تراير: "نواجه يوميًا خسائر في الوظائف والقيمة الاقتصادية والابتكار"، مشيرًا إلى أن الكثير من الشركات ما تزال تعاني من ضغوط سيولة بعد عامين من الانكماش، بحسب وسائل إعلام غربية.وتتوقع الغرفة أن تتجاوز حالات الإفلاس حاجز 22 ألف شركة خلال عام 2025، مقارنة بـ21,812 حالة في 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015.وبلغت مطالبات الدائنين في النصف الأول من العام نحو 28.2 مليار يورو انخفاضًا من 32.4 مليار يورو في الفترة ذاتها من 2024، ما يشير إلى أن الشركات المفلسة هذا العام كانت أصغر من الناحية الاقتصادية مقارنة بالعام الماضي.وكشفت التقديرات الأولية عن ارتفاع حالات الإفلاس في شهر أغسطس/ آب الماضي بنسبة 11.6% على أساس سنوي. وأوضح مكتب الإحصاء أن هذه الأرقام ما تزال أولية، إذ تُحتسب بعد 3 أشهر من بدء إجراءات المحكمة، ولا تُدرج إلا بعد صدور أول قرار قضائي.من جانبه، قال ستيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في أحد المعاهد الاقتصادية: "رغم أن المؤشرات توحي بزيادة في حالات الإفلاس خلال الخريف، فإن تأثير ذلك على سوق العمل سيبقى محدودًا على الأرجح".يُذكر أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا تجاوز 3 ملايين شخص، للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

