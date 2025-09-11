https://sarabic.ae/20250911/خبير-لـسبوتنيك-العدوان-الإسرائيلي-على-المدنيين-يؤكد-هزيمتها-وانتصار-اليمن-1104760945.html

خبير لـ"سبوتنيك": العدوان الإسرائيلي على المدنيين يؤكد هزيمتها وانتصار اليمن

صرّح الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني العميد عبد السلام سفيان، بأن "الهجوم الإسرائيلي ضد المدنيين في اليمن، هو الأكثر وحشية وقبحا وإجراما ولا قوة فيه لأنه... 11.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف سفيان في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "تلك العملية الإجرامية الأخيرة لم تحقق أي إنجاز على الإطلاق، ومع كل عدوان نحن نؤكد أننا نعلن في لحظة العدوان حالة النصر، هذا العدوان من اللحظة التي يستكمل فيها عدوانه، نستشعر أننا نعيش انتصارا متجددا على اعتبار أن إرادتنا ثابتة".وأشار سفيان إلى أن "القضية قضية إرادة قتال وثبات موقف وقيم لا تشترى ولا تباع، وما يؤرق إسرائيل أن هذا العصر العربي الحجري وهذا السكوت والخنوع العربي الذي لا تحركه كل تلك الدماء والإبادة".وتابع الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني: "كل تلك المجازر والغرور الذي يمارسه الكيان يستبيح الأمة حيثما شاء وفي الوقت الذي يشاء، ومشكلته الوحيدة والحقيقة المرة التي يتجرعها أن اليمن ما زال حاملًا لهذا المشروع وقضايا أمته ومدافعا عنها".وأوضح: "لا شك أن الجميع تابع طبيعة العمليات النوعية التي قام بها اليمن وحالة القلق التي عاشها الكيان، وحالة الحصار الجوي التي شلت مطاراته من وقت لآخر والتي فرضتها صنعاء على الملايين ودفعتهم إلى الملاجىء، وما زلنا نتدرج في عملياتنا إلى مستويات أعلى من التصعيد ودقة التأثير، ومستمرون في ذلك بصبر وثبات حتى لا يرى العدو أمامه خيارًا سوى التوقف عن هذا العدوان".واستطرد الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني العميد عبد السلام سفيان: "مع هذه التحولات المتسارعة التي يشهدها واقع الأمة كان يفترض في هؤلاء العرب أو مجلس التعاون الخليجي أن يكون له موقف من العدوان، الذي جرى على قطر، لا نتكلم عن غزة اعتبروها شأنا يمنيًا، لأنها معركة شرف، النظام العربي لديه اليوم فرصة لمراجعة موقفه، خاصة وأنهم شاهدوا أن هذا الكيان لا يستثني أحد حتى حلفاوه والمتخادمين معه، كنا نتمنى أن نرى موقفا عربيا يصحح الأخطاء، ووفدا من وزراء الخارجية يأتي إلى صنعاء كرد على العدوان، لو حدث ذلك لفكر العدوان ألف مرة بكل هذه الحماقة التي يمارسها".وبالتزامن مع ذلك، تعرضت محافظة الجوف شمال غربي اليمن، لغارتين إسرائيليتين استهدفتا ثكنة أمنية لوصعّدت "أنصار الله" هجماتها على إسرائيل، منذ إعلانها يوم السبت قبل الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي، وعدد من الوزراء وإصابة آخرين، في قصف جوي إسرائيلي قالت إنه استهدف، يوم الخميس الماضي، "ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها".ـ"أنصار الله" في المجمع الحكومي بمدينة الحزم مركز المحافظة الحدودية مع السعودية.وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردًا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

