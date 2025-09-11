عربي
خبير لـ"سبوتنيك": العدوان الإسرائيلي على المدنيين يؤكد هزيمتها وانتصار اليمن
خبير لـ"سبوتنيك": العدوان الإسرائيلي على المدنيين يؤكد هزيمتها وانتصار اليمن
خبير لـ"سبوتنيك": العدوان الإسرائيلي على المدنيين يؤكد هزيمتها وانتصار اليمن
سبوتنيك عربي
صرّح الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني العميد عبد السلام سفيان، بأن "الهجوم الإسرائيلي ضد المدنيين في اليمن، هو الأكثر وحشية وقبحا وإجراما ولا قوة فيه لأنه... 11.09.2025
2025-09-11T18:45+0000
2025-09-11T18:45+0000
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104270849_0:184:1760:1173_1920x0_80_0_0_43f39f36cf42cc094eb422236a9521e8.jpg
وأضاف سفيان في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "تلك العملية الإجرامية الأخيرة لم تحقق أي إنجاز على الإطلاق، ومع كل عدوان نحن نؤكد أننا نعلن في لحظة العدوان حالة النصر، هذا العدوان من اللحظة التي يستكمل فيها عدوانه، نستشعر أننا نعيش انتصارا متجددا على اعتبار أن إرادتنا ثابتة".وأشار سفيان إلى أن "القضية قضية إرادة قتال وثبات موقف وقيم لا تشترى ولا تباع، وما يؤرق إسرائيل أن هذا العصر العربي الحجري وهذا السكوت والخنوع العربي الذي لا تحركه كل تلك الدماء والإبادة".وتابع الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني: "كل تلك المجازر والغرور الذي يمارسه الكيان يستبيح الأمة حيثما شاء وفي الوقت الذي يشاء، ومشكلته الوحيدة والحقيقة المرة التي يتجرعها أن اليمن ما زال حاملًا لهذا المشروع وقضايا أمته ومدافعا عنها".وأوضح: "لا شك أن الجميع تابع طبيعة العمليات النوعية التي قام بها اليمن وحالة القلق التي عاشها الكيان، وحالة الحصار الجوي التي شلت مطاراته من وقت لآخر والتي فرضتها صنعاء على الملايين ودفعتهم إلى الملاجىء، وما زلنا نتدرج في عملياتنا إلى مستويات أعلى من التصعيد ودقة التأثير، ومستمرون في ذلك بصبر وثبات حتى لا يرى العدو أمامه خيارًا سوى التوقف عن هذا العدوان".واستطرد الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني العميد عبد السلام سفيان: "مع هذه التحولات المتسارعة التي يشهدها واقع الأمة كان يفترض في هؤلاء العرب أو مجلس التعاون الخليجي أن يكون له موقف من العدوان، الذي جرى على قطر، لا نتكلم عن غزة اعتبروها شأنا يمنيًا، لأنها معركة شرف، النظام العربي لديه اليوم فرصة لمراجعة موقفه، خاصة وأنهم شاهدوا أن هذا الكيان لا يستثني أحد حتى حلفاوه والمتخادمين معه، كنا نتمنى أن نرى موقفا عربيا يصحح الأخطاء، ووفدا من وزراء الخارجية يأتي إلى صنعاء كرد على العدوان، لو حدث ذلك لفكر العدوان ألف مرة بكل هذه الحماقة التي يمارسها".وبالتزامن مع ذلك، تعرضت محافظة الجوف شمال غربي اليمن، لغارتين إسرائيليتين استهدفتا ثكنة أمنية لوصعّدت "أنصار الله" هجماتها على إسرائيل، منذ إعلانها يوم السبت قبل الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي، وعدد من الوزراء وإصابة آخرين، في قصف جوي إسرائيلي قالت إنه استهدف، يوم الخميس الماضي، "ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها".ـ"أنصار الله" في المجمع الحكومي بمدينة الحزم مركز المحافظة الحدودية مع السعودية.وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردًا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250911/أنصار-الله-تعلن-عن-هجوم-بمسيرات-وصاروخ-باليستي-ضد-أهداف-عسكرية-إسرائيلية-1104759382.html
https://sarabic.ae/20250910/أنصار-الله-تعلن-ارتفاع-ضحايا-الغارات-الإسرائيلية-على-اليمن-إلى-35-قتيلا-و131-مصابا-1104717166.html
https://sarabic.ae/20250910/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-في-غارات-جوية-مجمع-وزارة-الدفاع-لحكومة-أنصار-الله-وسط-صنعاء--عاجل-1104705109.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104270849_75:0:1639:1173_1920x0_80_0_0_05926da55e8af914ef043fe56c0a31c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل

خبير لـ"سبوتنيك": العدوان الإسرائيلي على المدنيين يؤكد هزيمتها وانتصار اليمن

18:45 GMT 11.09.2025
© AP Photo / Stringerأشخاص يركبون دراجة نارية بينما يتصاعد الدخان في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متعددة بما في ذلك محطة طاقة ومحطة وقود في صنعاء في اليمن.
أشخاص يركبون دراجة نارية بينما يتصاعد الدخان في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متعددة بما في ذلك محطة طاقة ومحطة وقود في صنعاء في اليمن. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Stringer
تابعنا عبر
حصري
صرّح الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني العميد عبد السلام سفيان، بأن "الهجوم الإسرائيلي ضد المدنيين في اليمن، هو الأكثر وحشية وقبحا وإجراما ولا قوة فيه لأنه استهدف الأطفال والنساء والشيوخ".
وأضاف سفيان في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "تلك العملية الإجرامية الأخيرة لم تحقق أي إنجاز على الإطلاق، ومع كل عدوان نحن نؤكد أننا نعلن في لحظة العدوان حالة النصر، هذا العدوان من اللحظة التي يستكمل فيها عدوانه، نستشعر أننا نعيش انتصارا متجددا على اعتبار أن إرادتنا ثابتة".
وأشار سفيان إلى أن "القضية قضية إرادة قتال وثبات موقف وقيم لا تشترى ولا تباع، وما يؤرق إسرائيل أن هذا العصر العربي الحجري وهذا السكوت والخنوع العربي الذي لا تحركه كل تلك الدماء والإبادة".
أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
"أنصار الله" تعلن عن هجوم بمسيرات وصاروخ باليستي ضد "أهداف عسكرية إسرائيلية"
18:20 GMT
وتابع الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني: "كل تلك المجازر والغرور الذي يمارسه الكيان يستبيح الأمة حيثما شاء وفي الوقت الذي يشاء، ومشكلته الوحيدة والحقيقة المرة التي يتجرعها أن اليمن ما زال حاملًا لهذا المشروع وقضايا أمته ومدافعا عنها".

وأردف سفيان: "القضية ليست في نوعية الرد الذي سيقوم به أو الذي ينتظره العدو، بلا شك ردنا سيأتي كما عاهدنا أهلنا في غزة، نحن لا ننظر إلى أحد سوى المجاهدين وشعبنا الفلسطيني الذي ينتظر منا الموقف والذي ينتظر منا أن نتشاطر معه التضحية وها نحن في واقع الحال ما زلنا نخجل أمام بساطة التضحيات التي نقدمها، هذا الدم الغالي هو أمام كل التضحيات التي نراها في غزة لا شيء، ويحتّم علينا أن نستمر إلى أبعد مدى في مسألة الإسناد، في مسألة البحث عن مكامن ضعف العدو والتركيز عليها".

وأوضح: "لا شك أن الجميع تابع طبيعة العمليات النوعية التي قام بها اليمن وحالة القلق التي عاشها الكيان، وحالة الحصار الجوي التي شلت مطاراته من وقت لآخر والتي فرضتها صنعاء على الملايين ودفعتهم إلى الملاجىء، وما زلنا نتدرج في عملياتنا إلى مستويات أعلى من التصعيد ودقة التأثير، ومستمرون في ذلك بصبر وثبات حتى لا يرى العدو أمامه خيارًا سوى التوقف عن هذا العدوان".
الجيش الإسرائيلي يقصف مطار صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
"أنصار الله" تعلن ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية الأخيرة على اليمن إلى 35 قتيلا و131 مصابا
أمس, 19:46 GMT
واستطرد الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني العميد عبد السلام سفيان: "مع هذه التحولات المتسارعة التي يشهدها واقع الأمة كان يفترض في هؤلاء العرب أو مجلس التعاون الخليجي أن يكون له موقف من العدوان، الذي جرى على قطر، لا نتكلم عن غزة اعتبروها شأنا يمنيًا، لأنها معركة شرف، النظام العربي لديه اليوم فرصة لمراجعة موقفه، خاصة وأنهم شاهدوا أن هذا الكيان لا يستثني أحد حتى حلفاوه والمتخادمين معه، كنا نتمنى أن نرى موقفا عربيا يصحح الأخطاء، ووفدا من وزراء الخارجية يأتي إلى صنعاء كرد على العدوان، لو حدث ذلك لفكر العدوان ألف مرة بكل هذه الحماقة التي يمارسها".
ومساء أمس الأربعاء، نفذت مقاتلات إسرائيلية 7 غارات على مقر وزارة الدفاع التابعة لحكومة "أنصار الله" في منطقة باب اليمن وسط صنعاء، ومبانٍ تابعة للقيادة العليا للجيش (هيئة الأركان) ودائرة التوجيه المعنوي في منطقة التحرير وسط المدينة، بالإضافة إلى محطة وقود في شارع الستين جنوب غربي صنعاء.
وبالتزامن مع ذلك، تعرضت محافظة الجوف شمال غربي اليمن، لغارتين إسرائيليتين استهدفتا ثكنة أمنية لوصعّدت "أنصار الله" هجماتها على إسرائيل، منذ إعلانها يوم السبت قبل الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي، وعدد من الوزراء وإصابة آخرين، في قصف جوي إسرائيلي قالت إنه استهدف، يوم الخميس الماضي، "ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها".ـ"أنصار الله" في المجمع الحكومي بمدينة الحزم مركز المحافظة الحدودية مع السعودية.
الجيش الإسرائيلي يقصف مطار صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
الجيش الإسرائيلي يستهدف بغارات جوية مجمع وزارة الدفاع في حكومة "أنصار الله" وسط صنعاء
أمس, 14:10 GMT
وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردًا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
