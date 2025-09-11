https://sarabic.ae/20250911/سيارتو-أوكرانيا-تتحمل-مسؤولية-تدهور-العلاقات-مع-المجر-1104755192.html
سيارتو: أوكرانيا تتحمل مسؤولية تدهور العلاقات مع المجر
صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الخميس، أن العلاقات المجرية الأوكرانية قد تزداد سوءًا، وأن كييف تتحمل المسؤولية عن ذلك.
وكتب سيارتو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "أستطيع أن أقول براحة بال إن كييف تتحمل المسؤولية الكاملة عن التدهور غير المسبوق في العلاقات بين المجر وأوكرانيا، على مدى السنوات العشر الماضية. مع الأسف، لا يمكن استبعاد احتمال تدهورها أكثر، لكن هناك أمر واحد مؤكد لا يقبل الشك، نحن مهتمون بعلاقات جيدة مع جميع الدول المجاورة، بما فيها أوكرانيا".وقال سيارتو، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية النمساوية بياتة ماينل رايزينجر، ردًا على سؤال حول كيفية سير زيارة الوفد الأوكراني لبلاده: "أشار الجانب المجري، خلال المفاوضات، إلى أن الهجمات على خط أنابيب "دروجبا" النفطي، تسبب بأضرار ليس لروسيا، بل للمجر، وهدد إمدادات الطاقة ليس لروسيا، بل للمجر".يذكر أنه، وخلال الشهر الماضي، انخرطت أوكرانيا والمجر في خلافات دبلوماسية بشأن ضربات القوات المسلحة الأوكرانية لخط أنابيب "دروجبا" النفطي، الذي يزود المجر بالنفط من روسيا، ودعا سيارتو نظام كييف إلى الكف عن تهديد بودابست ومهاجمة البنية التحتية الحيوية لإمدادات الطاقة في البلاد، وهو ما تعتبره السلطات المجرية اعتداءً على سيادتها.
16:02 GMT 11.09.2025 (تم التحديث: 16:24 GMT 11.09.2025)
وكتب سيارتو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "أستطيع أن أقول براحة بال إن كييف تتحمل المسؤولية الكاملة عن التدهور غير المسبوق في العلاقات بين المجر وأوكرانيا، على مدى السنوات العشر الماضية. مع الأسف، لا يمكن استبعاد احتمال تدهورها أكثر، لكن هناك أمر واحد مؤكد لا يقبل الشك، نحن مهتمون بعلاقات جيدة مع جميع الدول المجاورة، بما فيها أوكرانيا".
وأوضح سيارتو أن "المجر مستعدة لتحسين العلاقات مع أوكرانيا، لكن هذا يعتمد حصريا على كييف".
وقال سيارتو، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية النمساوية بياتة ماينل رايزينجر، ردًا على سؤال حول كيفية سير زيارة الوفد الأوكراني لبلاده: "أشار الجانب المجري، خلال المفاوضات، إلى أن الهجمات على خط أنابيب "دروجبا" النفطي، تسبب بأضرار ليس لروسيا، بل للمجر، وهدد إمدادات الطاقة ليس لروسيا، بل للمجر".
يذكر أنه، وخلال الشهر الماضي، انخرطت أوكرانيا والمجر في خلافات دبلوماسية
بشأن ضربات القوات المسلحة الأوكرانية لخط أنابيب "دروجبا" النفطي، الذي يزود المجر بالنفط من روسيا، ودعا سيارتو نظام كييف إلى الكف عن تهديد بودابست ومهاجمة البنية التحتية الحيوية لإمدادات الطاقة في البلاد، وهو ما تعتبره السلطات المجرية اعتداءً على سيادتها.