وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي: "يواصل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا مغادرة أوكرانيا بأعداد كبيرة"، مضيفة: "في 26 آب/أغسطس الماضي، رفعت الحكومة الأوكرانية القيود المفروضة على المغادرة. تخيلوا، تجاوز عدد المغادرين في أول 24 ساعة 11 ألف شخص، وهذا العدد مرشح للازدياد". وتابعت زاخاروفا: "الشعب الأوكراني مدفوع بعدم رغبة الأغلبية في الموت من أجل نظام نازي جديد غارق في السرقة والفساد، والذي هو على استعداد لمواصلة الحرب حتى آخر أوكراني". وفي سياق الانشقاق والفرار، صرح وزير الخارجية الأوكراني السابق دميترو كوليبا، الإثنين الماضي، بأنه "فر إلى بولندا بعد أن منعت سلطات كييف دبلوماسيين سابقين من مغادرة البلاد".ونقلت عنه صحيفة "كورييري ديلا سيرا الإيطالية قوله: "لم أتخيل يوما أنني سأضطر إلى الفرار من بلدي كاللص في جنح الظلام"، موضحا أن "مرسوم فلاديمير زيلينسكي لا علاقة له بالقيود المفروضة على السفر إلى الخارج بالنسبة للرجال الخاضعين للتجنيد، حيث لا يُطلب من الدبلوماسيين السابقين الخدمة".ويعتقد الوزير السابق أن "الحقيقة هي أن زيلينسكي وحاشيته لا يريدوننا أن نسافر إلى الخارج ونقول أشياء قد تتعارض، في رأيهم، مع التوجه الحكومي".في الوقت نفسه، تنتشر على نطاق واسع على الإنترنت مقاطع فيديو للتعبئة القسرية للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث يقتاد ممثلو مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية الأوكرانية الرجال في حافلات صغيرة، وغالبًا ما يضربون المعتقلين ويستخدمون القوة ضدهم.وفي مايو/ أيار الماضي، كشفت وثائق من السجل الحكومي الموحد لقرارات المحاكم في أوكرانيا، أن عدد حالات الفرار من الخدمة العسكرية من قبل عسكريين أوكرانيين، قد ارتفع بشكل حاد خلال الأشهر الخمسة الماضية، وقد يصل إلى مستوى قياسي في عام 2025.وتم تسجيل ما يقرب من 5000 حالة من هذا القبيل، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وقد تجاوز العدد 600 حالة في أبريل/نيسان الماضي. وفي المجموع، تم تسجيل 25,508 حالات فرار في البلاد، على مدار 5 أشهر.

