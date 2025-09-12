موسكو: انشقاق الأوكرانيين عن الجيش يؤكد عدم رغبتهم في الموت من أجل نظام كييف

عربي
القوات الروسية تحرر نوفوبيتروفسكويه وتنفذ 6 ضربات مشتركة على أهداف أوكرنية استراتيجية – عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250912/موسكو-انشقاق-الأوكرانيين-عن-الجيش-يؤكد-عدم-رغبتهم-في-الموت-من-أجل-نظام-كييف-1104782042.html
موسكو: انشقاق الأوكرانيين عن الجيش يؤكد عدم رغبتهم في الموت من أجل نظام كييف
موسكو: انشقاق الأوكرانيين عن الجيش يؤكد عدم رغبتهم في الموت من أجل نظام كييف
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن "الهجرة الجماعية للشباب الأوكرانيين من البلاد، والفرار الواسع النطاق من... 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T10:02+0000
2025-09-12T10:02+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
فرار
كييف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg
وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي: "يواصل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا مغادرة أوكرانيا بأعداد كبيرة"، مضيفة: "في 26 آب/أغسطس الماضي، رفعت الحكومة الأوكرانية القيود المفروضة على المغادرة. تخيلوا، تجاوز عدد المغادرين في أول 24 ساعة 11 ألف شخص، وهذا العدد مرشح للازدياد". وتابعت زاخاروفا: "الشعب الأوكراني مدفوع بعدم رغبة الأغلبية في الموت من أجل نظام نازي جديد غارق في السرقة والفساد، والذي هو على استعداد لمواصلة الحرب حتى آخر أوكراني". وفي سياق الانشقاق والفرار، صرح وزير الخارجية الأوكراني السابق دميترو كوليبا، الإثنين الماضي، بأنه "فر إلى بولندا بعد أن منعت سلطات كييف دبلوماسيين سابقين من مغادرة البلاد".ونقلت عنه صحيفة "كورييري ديلا سيرا الإيطالية قوله: "لم أتخيل يوما أنني سأضطر إلى الفرار من بلدي كاللص في جنح الظلام"، موضحا أن "مرسوم فلاديمير زيلينسكي لا علاقة له بالقيود المفروضة على السفر إلى الخارج بالنسبة للرجال الخاضعين للتجنيد، حيث لا يُطلب من الدبلوماسيين السابقين الخدمة".ويعتقد الوزير السابق أن "الحقيقة هي أن زيلينسكي وحاشيته لا يريدوننا أن نسافر إلى الخارج ونقول أشياء قد تتعارض، في رأيهم، مع التوجه الحكومي".في الوقت نفسه، تنتشر على نطاق واسع على الإنترنت مقاطع فيديو للتعبئة القسرية للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث يقتاد ممثلو مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية الأوكرانية الرجال في حافلات صغيرة، وغالبًا ما يضربون المعتقلين ويستخدمون القوة ضدهم.وفي مايو/ أيار الماضي، كشفت وثائق من السجل الحكومي الموحد لقرارات المحاكم في أوكرانيا، أن عدد حالات الفرار من الخدمة العسكرية من قبل عسكريين أوكرانيين، قد ارتفع بشكل حاد خلال الأشهر الخمسة الماضية، وقد يصل إلى مستوى قياسي في عام 2025.وتم تسجيل ما يقرب من 5000 حالة من هذا القبيل، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وقد تجاوز العدد 600 حالة في أبريل/نيسان الماضي. وفي المجموع، تم تسجيل 25,508 حالات فرار في البلاد، على مدار 5 أشهر.
https://sarabic.ae/20250908/وزير-الخارجية-الأوكراني-السابق-يفر-من-البلاد-مثل-لص-الليل-1104631999.html
https://sarabic.ae/20250626/باحث-الرفض-الشعبي-داخل-كييف-للحرب-قد-يؤدي-إلى-انتفاضة-داخلية-مناهضة-لسياسة-الحكومة-1102083669.html
https://sarabic.ae/20250530/موجة-فرار-ضخمة-تهز-صفوف-القوات-الأوكرانية-في-2025-1101118235.html
كييف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3783e9e8cf56dc7203d19b2e481b6905.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, فرار, كييف
روسيا, أخبار أوكرانيا, فرار, كييف

موسكو: انشقاق الأوكرانيين عن الجيش يؤكد عدم رغبتهم في الموت من أجل نظام كييف

10:02 GMT 12.09.2025
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن "الهجرة الجماعية للشباب الأوكرانيين من البلاد، والفرار الواسع النطاق من القوات المسلحة الأوكرانية، يؤكدان عدم رغبة المواطنين الأوكرانيين المتزايدة في الموت من أجل نظام كييف".
وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي: "يواصل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا مغادرة أوكرانيا بأعداد كبيرة"، مضيفة: "في 26 آب/أغسطس الماضي، رفعت الحكومة الأوكرانية القيود المفروضة على المغادرة. تخيلوا، تجاوز عدد المغادرين في أول 24 ساعة 11 ألف شخص، وهذا العدد مرشح للازدياد".
وأكدت زاخاروفا أنه "لا أحد من المغادرين يخطط للعودة إلى أوكرانيا، التي تحولت إلى معسكر اعتقال".
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
وزير الخارجية الأوكراني السابق يفر من البلاد "مثل لص الليل"
8 سبتمبر, 16:18 GMT
وتابعت زاخاروفا: "الشعب الأوكراني مدفوع بعدم رغبة الأغلبية في الموت من أجل نظام نازي جديد غارق في السرقة والفساد، والذي هو على استعداد لمواصلة الحرب حتى آخر أوكراني".

كما أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى أن "265 ألف أوكراني فروا من القوات المسلحة الأوكرانية منذ عام 2022 لنفس الأسباب".

وفي سياق الانشقاق والفرار، صرح وزير الخارجية الأوكراني السابق دميترو كوليبا، الإثنين الماضي، بأنه "فر إلى بولندا بعد أن منعت سلطات كييف دبلوماسيين سابقين من مغادرة البلاد".
ونقلت عنه صحيفة "كورييري ديلا سيرا الإيطالية قوله: "لم أتخيل يوما أنني سأضطر إلى الفرار من بلدي كاللص في جنح الظلام"، موضحا أن "مرسوم فلاديمير زيلينسكي لا علاقة له بالقيود المفروضة على السفر إلى الخارج بالنسبة للرجال الخاضعين للتجنيد، حيث لا يُطلب من الدبلوماسيين السابقين الخدمة".
جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
باحث: الرفض الشعبي داخل كييف للحرب قد يؤدي إلى انتفاضة داخلية مناهضة لسياسة الحكومة
26 يونيو, 11:24 GMT
ويعتقد الوزير السابق أن "الحقيقة هي أن زيلينسكي وحاشيته لا يريدوننا أن نسافر إلى الخارج ونقول أشياء قد تتعارض، في رأيهم، مع التوجه الحكومي".
ويحظر على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و60 عاما مغادرة أوكرانيا خلال فترة الأحكام العرفية. ويعتبر التهرب من الخدمة العسكرية أثناء التعبئة جريمة جنائية في البلاد، تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.
في الوقت نفسه، تنتشر على نطاق واسع على الإنترنت مقاطع فيديو للتعبئة القسرية للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث يقتاد ممثلو مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية الأوكرانية الرجال في حافلات صغيرة، وغالبًا ما يضربون المعتقلين ويستخدمون القوة ضدهم.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
موجة فرار ضخمة تهز صفوف القوات الأوكرانية في 2025
30 مايو, 07:40 GMT
وفي مايو/ أيار الماضي، كشفت وثائق من السجل الحكومي الموحد لقرارات المحاكم في أوكرانيا، أن عدد حالات الفرار من الخدمة العسكرية من قبل عسكريين أوكرانيين، قد ارتفع بشكل حاد خلال الأشهر الخمسة الماضية، وقد يصل إلى مستوى قياسي في عام 2025.
ووفقًا لقاعدة بيانات المحاكم الأوكرانية، يتزايد عدد الجنود الأوكرانيين الفارين من الخدمة العسكرية، وهو ما ينعكس في النمو السريع لعدد القضايا في المحاكم ضد الهاربين من الخدمة العسكرية.
وتم تسجيل ما يقرب من 5000 حالة من هذا القبيل، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وقد تجاوز العدد 600 حالة في أبريل/نيسان الماضي. وفي المجموع، تم تسجيل 25,508 حالات فرار في البلاد، على مدار 5 أشهر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала