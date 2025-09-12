https://sarabic.ae/20250912/موسكو-انشقاق-الأوكرانيين-عن-الجيش-يؤكد-عدم-رغبتهم-في-الموت-من-أجل-نظام-كييف-1104782042.html
موسكو: انشقاق الأوكرانيين عن الجيش يؤكد عدم رغبتهم في الموت من أجل نظام كييف
موسكو: انشقاق الأوكرانيين عن الجيش يؤكد عدم رغبتهم في الموت من أجل نظام كييف
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن "الهجرة الجماعية للشباب الأوكرانيين من البلاد، والفرار الواسع النطاق من... 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T10:02+0000
2025-09-12T10:02+0000
2025-09-12T10:02+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
فرار
كييف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg
وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي: "يواصل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا مغادرة أوكرانيا بأعداد كبيرة"، مضيفة: "في 26 آب/أغسطس الماضي، رفعت الحكومة الأوكرانية القيود المفروضة على المغادرة. تخيلوا، تجاوز عدد المغادرين في أول 24 ساعة 11 ألف شخص، وهذا العدد مرشح للازدياد". وتابعت زاخاروفا: "الشعب الأوكراني مدفوع بعدم رغبة الأغلبية في الموت من أجل نظام نازي جديد غارق في السرقة والفساد، والذي هو على استعداد لمواصلة الحرب حتى آخر أوكراني". وفي سياق الانشقاق والفرار، صرح وزير الخارجية الأوكراني السابق دميترو كوليبا، الإثنين الماضي، بأنه "فر إلى بولندا بعد أن منعت سلطات كييف دبلوماسيين سابقين من مغادرة البلاد".ونقلت عنه صحيفة "كورييري ديلا سيرا الإيطالية قوله: "لم أتخيل يوما أنني سأضطر إلى الفرار من بلدي كاللص في جنح الظلام"، موضحا أن "مرسوم فلاديمير زيلينسكي لا علاقة له بالقيود المفروضة على السفر إلى الخارج بالنسبة للرجال الخاضعين للتجنيد، حيث لا يُطلب من الدبلوماسيين السابقين الخدمة".ويعتقد الوزير السابق أن "الحقيقة هي أن زيلينسكي وحاشيته لا يريدوننا أن نسافر إلى الخارج ونقول أشياء قد تتعارض، في رأيهم، مع التوجه الحكومي".في الوقت نفسه، تنتشر على نطاق واسع على الإنترنت مقاطع فيديو للتعبئة القسرية للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث يقتاد ممثلو مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية الأوكرانية الرجال في حافلات صغيرة، وغالبًا ما يضربون المعتقلين ويستخدمون القوة ضدهم.وفي مايو/ أيار الماضي، كشفت وثائق من السجل الحكومي الموحد لقرارات المحاكم في أوكرانيا، أن عدد حالات الفرار من الخدمة العسكرية من قبل عسكريين أوكرانيين، قد ارتفع بشكل حاد خلال الأشهر الخمسة الماضية، وقد يصل إلى مستوى قياسي في عام 2025.وتم تسجيل ما يقرب من 5000 حالة من هذا القبيل، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وقد تجاوز العدد 600 حالة في أبريل/نيسان الماضي. وفي المجموع، تم تسجيل 25,508 حالات فرار في البلاد، على مدار 5 أشهر.
https://sarabic.ae/20250908/وزير-الخارجية-الأوكراني-السابق-يفر-من-البلاد-مثل-لص-الليل-1104631999.html
https://sarabic.ae/20250626/باحث-الرفض-الشعبي-داخل-كييف-للحرب-قد-يؤدي-إلى-انتفاضة-داخلية-مناهضة-لسياسة-الحكومة-1102083669.html
https://sarabic.ae/20250530/موجة-فرار-ضخمة-تهز-صفوف-القوات-الأوكرانية-في-2025-1101118235.html
كييف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3783e9e8cf56dc7203d19b2e481b6905.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, فرار, كييف
روسيا, أخبار أوكرانيا, فرار, كييف
موسكو: انشقاق الأوكرانيين عن الجيش يؤكد عدم رغبتهم في الموت من أجل نظام كييف
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن "الهجرة الجماعية للشباب الأوكرانيين من البلاد، والفرار الواسع النطاق من القوات المسلحة الأوكرانية، يؤكدان عدم رغبة المواطنين الأوكرانيين المتزايدة في الموت من أجل نظام كييف".
وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي: "يواصل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا مغادرة أوكرانيا بأعداد كبيرة"، مضيفة: "في 26 آب/أغسطس الماضي، رفعت الحكومة الأوكرانية القيود المفروضة على المغادرة. تخيلوا، تجاوز عدد المغادرين في أول 24 ساعة 11 ألف شخص، وهذا العدد مرشح للازدياد".
وأكدت زاخاروفا أنه "لا أحد من المغادرين يخطط للعودة إلى أوكرانيا، التي تحولت إلى معسكر اعتقال".
وتابعت زاخاروفا: "الشعب الأوكراني مدفوع بعدم رغبة الأغلبية في الموت من أجل نظام نازي جديد غارق في السرقة والفساد، والذي هو على استعداد لمواصلة الحرب حتى آخر أوكراني".
كما أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى أن "265 ألف أوكراني فروا من القوات المسلحة الأوكرانية منذ عام 2022 لنفس الأسباب".
وفي سياق الانشقاق والفرار، صرح وزير الخارجية الأوكراني السابق دميترو كوليبا، الإثنين الماضي، بأنه "فر إلى بولندا بعد أن منعت سلطات كييف
دبلوماسيين سابقين من مغادرة البلاد".
ونقلت عنه صحيفة "كورييري ديلا سيرا الإيطالية قوله: "لم أتخيل يوما أنني سأضطر إلى الفرار من بلدي كاللص في جنح الظلام"، موضحا أن "مرسوم فلاديمير زيلينسكي لا علاقة له بالقيود المفروضة على السفر إلى الخارج بالنسبة للرجال الخاضعين للتجنيد، حيث لا يُطلب من الدبلوماسيين السابقين الخدمة".
ويعتقد الوزير السابق أن "الحقيقة هي أن زيلينسكي وحاشيته لا يريدوننا أن نسافر إلى الخارج
ونقول أشياء قد تتعارض، في رأيهم، مع التوجه الحكومي".
ويحظر على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و60 عاما مغادرة أوكرانيا خلال فترة الأحكام العرفية. ويعتبر التهرب من الخدمة العسكرية أثناء التعبئة جريمة جنائية في البلاد، تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.
في الوقت نفسه، تنتشر على نطاق واسع على الإنترنت مقاطع فيديو للتعبئة القسرية للقوات المسلحة الأوكرانية
، حيث يقتاد ممثلو مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية الأوكرانية الرجال في حافلات صغيرة، وغالبًا ما يضربون المعتقلين ويستخدمون القوة ضدهم.
وفي مايو/ أيار الماضي، كشفت وثائق من السجل الحكومي الموحد لقرارات المحاكم في أوكرانيا، أن عدد حالات الفرار من الخدمة العسكرية من قبل عسكريين أوكرانيين
، قد ارتفع بشكل حاد خلال الأشهر الخمسة الماضية، وقد يصل إلى مستوى قياسي في عام 2025.
ووفقًا لقاعدة بيانات المحاكم الأوكرانية، يتزايد عدد الجنود الأوكرانيين الفارين من الخدمة العسكرية، وهو ما ينعكس في النمو السريع لعدد القضايا في المحاكم ضد الهاربين من الخدمة العسكرية.
وتم تسجيل ما يقرب من 5000 حالة من هذا القبيل، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وقد تجاوز العدد 600 حالة في أبريل/نيسان الماضي. وفي المجموع، تم تسجيل 25,508 حالات فرار في البلاد، على مدار 5 أشهر.