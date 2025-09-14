إسرائيل تحذر من تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ويهود حول العالم في ذكرى 7 أكتوبر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
انطلاق مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية... الشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250914/إسرائيل-تحذر-من-تنفيذ-هجمات-ضد-إسرائيليين-ويهود-حول-العالم-في-ذكرى-7-أكتوبر-1104830611.html
إسرائيل تحذر من تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ويهود حول العالم في ذكرى 7 أكتوبر
إسرائيل تحذر من تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ويهود حول العالم في ذكرى 7 أكتوبر
سبوتنيك عربي
حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأحد، من أن الذكرى الثانية لاندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قد تشكل تهديدا لااستهداف... 14.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-14T11:56+0000
2025-09-14T11:56+0000
العالم
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092270207_0:113:1641:1036_1920x0_80_0_0_3d94ec69faf968947d6df4b2e6ccdba3.jpg
القدس- سبوتنيك. وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، في بيان: "التنظيمات الإرهابية قد تبذل جهودا متزايدة للمساس بإسرائيليين في الخارج مع اقتراب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".ومع اقتراب الأعياد اليهودية، قال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إن الغاية من النشر "رفع وعي الجمهور الإسرائيلي تجاه المخاطر الأمنية في أماكن مختلفة من العالم واتخاذ تدابير وقائية وفقا لذلك".وأضاف أن "الفترة الأخيرة تميزت باستمرار محاولات تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية من قبل جهات إرهابية مختلفة، معظمها بقيادة إيران وحماس"، لافتا إلى أنه "تم إحباط عشرات المخططات، ومع ذلك سجلت في الأشهر الستة الأخيرة حوادث بارزة من اعتداءات جسدية وأنشطة إرهابية، إلى جانب حوادث معاداة للسامية وتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي".وتابع البيان: أنه "مع استمرار الحرب وتزايد التهديدات، نشهد تصاعدا في الاعتداءات المعادية للسامية وأعمال عنف ضد إسرائيليين ويهود في الخارج، مدفوعة بالسردية المناهضة لإسرائيل والحملات الإعلامية السلبية من جهات مؤيدة للفلسطينيين". وأشار إلى أن "هذا الاتجاه قد يشجع أطرافا متطرفة على تنفيذ أعمال إرهابية".وتابع: "خلال العام الماضي وحده، أُحبطت عشرات العمليات الموجّهة من إيران، بينها محاولات استهداف ممثليات إسرائيلية في الخارج، ومسؤولين إسرائيليين سابقين، وأهداف إسرائيلية ويهودية متعددة".وبين مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن "نشاط هذه التنظيمات يبرز في دول أفريقيا (منطقة القرن الأفريقي، الساحل، وأفريقيا الوسطى)، وفي آسيا (أفغانستان، باكستان، بنغلادش، كشمير في الهند، وإندونيسيا)، مع رغبة متواصلة في العمل بدول أوروبا والشرق الأوسط".وشدد المجلس على أن "شبه جزيرة سيناء ما زالت تحذيرات السفر إليها من الدرجة الرابعة سارية – تهديد مرتفع – ويجب الامتناع عن التوجه إلى المنطقة، خصوصا إلى شواطئ سيناء".وفيما يخص السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ذكر البيان أن "يوم الذكرى الثاني قد يشكل أيضا هذا العام نقطة فارقة للتنظيمات الإرهابية خصوصًا حماس والجهاد العالمي، ومن المحتمل أن تتزايد محاولات تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الخارج حول هذا التاريخ".وشدد المجلس على ضرورة "التعرف على تركيبة سكان الدول والوضع الأمني فيها قبل السفر إليها، وتجنب إبراز الرموز الإسرائيلية واليهودية، والامتناع عن التحدث بالعبرية في الأماكن العامة، وتجنب المشاركة في فعاليات حاشدة غير مؤمّنة، وتجنب زيارة مواقع معزولة دون وجود جهات أمنية، والتزود بأرقام هواتف الأجهزة الأمنية المحلية، والحفاظ على اليقظة والانتباه".وختم مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بالتأكيد على "ضرورة تجنب السفر إلى عدد من الدول بسبب خطر داهم على حياة الإسرائيليين فيها، من بينها العراق (بما في ذلك كردستان العراق)، اليمن، إيران، سوريا، لبنان، السعودية، بنغلادش، الصومال، باكستان، أفغانستان، ليبيا، الجزائر، الأردن، مصر (بما في ذلك سيناء) وتركيا".ويأتي التحذير الإسرائيلي في سياق حالة تأهّب أمني داخليا وخارجيا، تصاعدت منذ الهجوم الخاطف الذي شنّته حركة "حماس" ضد إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي وأسفر عن وقوع خسائر بشرية وخطف عدد من المدنيين.إعلام إسرائيلي: الإمارات ترفض استقبال نتنياهو حتى إعلان وقف إطلاق النار في غزةمظاهرة حاشدة في برلين ضد تورط ألمانيا في الحروب
https://sarabic.ae/20250914/وزير-الخارجية-الأمريكي-ماركو-روبيو-يصل-إلى-إسرائيل--1104822537.html
https://sarabic.ae/20250914/عائلات-الأسرى-الإسرائيليين-نتنياهو-العائق-الوحيد-أمام-إعادة-أبنائنا-إلى-منازلهم-1104821340.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092270207_55:0:1512:1093_1920x0_80_0_0_9219b0e3b86b664f330f3d9af5259ff7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العالم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل تحذر من تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ويهود حول العالم في ذكرى 7 أكتوبر

11:56 GMT 14.09.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergمظاهرات حاشدة في تل أبيب ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتي تطالب بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة من قبل حركة "حماس"، 31 أغسطس/ آب 2024
مظاهرات حاشدة في تل أبيب ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتي تطالب بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة من قبل حركة حماس، 31 أغسطس/ آب 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأحد، من أن الذكرى الثانية لاندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قد تشكل تهديدا لااستهداف إسرائيليين ويهود في الخارج، مشيرا إلى أن "جهات إرهابية" تستعد لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ويهود في مناطق متفرقة من العالم.
القدس- سبوتنيك. وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، في بيان: "التنظيمات الإرهابية قد تبذل جهودا متزايدة للمساس بإسرائيليين في الخارج مع اقتراب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".

وأضاف أن ذلك يمكن أن يتم "عبرعمليات مخططة مسبقا أو من خلال مبادرات محلية وعمليات فردية".

ومع اقتراب الأعياد اليهودية، قال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إن الغاية من النشر "رفع وعي الجمهور الإسرائيلي تجاه المخاطر الأمنية في أماكن مختلفة من العالم واتخاذ تدابير وقائية وفقا لذلك".

وأوضح المجلس أن ما نشر "ليس تحذيرات سفر جديدة، وإنما انعكاس محدث للاتجاهات المركزية في نشاط التنظيمات الإرهابية عالميا وتأثيرها على مستوى التهديد الذي يواجه الإسرائيليين في الخارج".

وأضاف أن "الفترة الأخيرة تميزت باستمرار محاولات تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية من قبل جهات إرهابية مختلفة، معظمها بقيادة إيران وحماس"، لافتا إلى أنه "تم إحباط عشرات المخططات، ومع ذلك سجلت في الأشهر الستة الأخيرة حوادث بارزة من اعتداءات جسدية وأنشطة إرهابية، إلى جانب حوادث معاداة للسامية وتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي".
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل للقاء نتنياهو... صور
06:45 GMT
وتابع البيان: أنه "مع استمرار الحرب وتزايد التهديدات، نشهد تصاعدا في الاعتداءات المعادية للسامية وأعمال عنف ضد إسرائيليين ويهود في الخارج، مدفوعة بالسردية المناهضة لإسرائيل والحملات الإعلامية السلبية من جهات مؤيدة للفلسطينيين". وأشار إلى أن "هذا الاتجاه قد يشجع أطرافا متطرفة على تنفيذ أعمال إرهابية".

ولفت المجلس إلى أن "إيران تواصل كونها المحرك المركزي للإرهاب ضد الإسرائيليين واليهود حول العالم، سواء بشكل مباشر أو عبر وكلائها"، مبرزا أنه "على خلفية الضربات التي تكبدتها (خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران) تزايدت رغبتها في الانتقام".

وتابع: "خلال العام الماضي وحده، أُحبطت عشرات العمليات الموجّهة من إيران، بينها محاولات استهداف ممثليات إسرائيلية في الخارج، ومسؤولين إسرائيليين سابقين، وأهداف إسرائيلية ويهودية متعددة".

وأشار البيان إلى أن "حماس، بالتوازي مع الحرب في غزة، تعمل على توسيع نشاطها لبناء بنى تحتية وتنفيذ عمليات ضد اليهود والإسرائيليين في الخارج". مشددا أن "تنظيمات الجهاد العالمي والإسلام الراديكالي مثل داعش، والقاعدة، والشباب، (المحظورة في روسيا) وغيرها، تواصل تهديدها، عبر دعوات لاستهداف أهداف يهودية وإسرائيلية حول العالم، إضافة إلى خطر المبادرات المحلية والمنفذين الأفراد".

وبين مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن "نشاط هذه التنظيمات يبرز في دول أفريقيا (منطقة القرن الأفريقي، الساحل، وأفريقيا الوسطى)، وفي آسيا (أفغانستان، باكستان، بنغلادش، كشمير في الهند، وإندونيسيا)، مع رغبة متواصلة في العمل بدول أوروبا والشرق الأوسط".
وشدد المجلس على أن "شبه جزيرة سيناء ما زالت تحذيرات السفر إليها من الدرجة الرابعة سارية – تهديد مرتفع – ويجب الامتناع عن التوجه إلى المنطقة، خصوصا إلى شواطئ سيناء".
تسليم الأسرى لدى حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو العائق الوحيد أمام إعادة أبنائنا إلى منازلهم
05:55 GMT
وفيما يخص السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ذكر البيان أن "يوم الذكرى الثاني قد يشكل أيضا هذا العام نقطة فارقة للتنظيمات الإرهابية خصوصًا حماس والجهاد العالمي، ومن المحتمل أن تتزايد محاولات تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الخارج حول هذا التاريخ".
وشدد المجلس على ضرورة "التعرف على تركيبة سكان الدول والوضع الأمني فيها قبل السفر إليها، وتجنب إبراز الرموز الإسرائيلية واليهودية، والامتناع عن التحدث بالعبرية في الأماكن العامة، وتجنب المشاركة في فعاليات حاشدة غير مؤمّنة، وتجنب زيارة مواقع معزولة دون وجود جهات أمنية، والتزود بأرقام هواتف الأجهزة الأمنية المحلية، والحفاظ على اليقظة والانتباه".

وشدد المجلس على "خطورة نشر أو مشاركة محتوى في شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تلغرام، واتساب، إنستغرام، تيك توك وغيرها) يشير إلى الانتماء أو النشاط في قوات الأمن الإسرائيلية"، محذرا من أنّ "مثل هذه المنشورات قد تعرض صاحبها أو من يظهر فيها ليكون هدفًا لجهات معادية".

وختم مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بالتأكيد على "ضرورة تجنب السفر إلى عدد من الدول بسبب خطر داهم على حياة الإسرائيليين فيها، من بينها العراق (بما في ذلك كردستان العراق)، اليمن، إيران، سوريا، لبنان، السعودية، بنغلادش، الصومال، باكستان، أفغانستان، ليبيا، الجزائر، الأردن، مصر (بما في ذلك سيناء) وتركيا".
ويأتي التحذير الإسرائيلي في سياق حالة تأهّب أمني داخليا وخارجيا، تصاعدت منذ الهجوم الخاطف الذي شنّته حركة "حماس" ضد إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي وأسفر عن وقوع خسائر بشرية وخطف عدد من المدنيين.
إعلام إسرائيلي: الإمارات ترفض استقبال نتنياهو حتى إعلان وقف إطلاق النار في غزة
مظاهرة حاشدة في برلين ضد تورط ألمانيا في الحروب
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала