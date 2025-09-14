https://sarabic.ae/20250914/إسرائيل-تحذر-من-تنفيذ-هجمات-ضد-إسرائيليين-ويهود-حول-العالم-في-ذكرى-7-أكتوبر-1104830611.html

إسرائيل تحذر من تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ويهود حول العالم في ذكرى 7 أكتوبر

إسرائيل تحذر من تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ويهود حول العالم في ذكرى 7 أكتوبر

سبوتنيك عربي

حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأحد، من أن الذكرى الثانية لاندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قد تشكل تهديدا لااستهداف... 14.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-14T11:56+0000

2025-09-14T11:56+0000

2025-09-14T11:56+0000

العالم

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092270207_0:113:1641:1036_1920x0_80_0_0_3d94ec69faf968947d6df4b2e6ccdba3.jpg

القدس- سبوتنيك. وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، في بيان: "التنظيمات الإرهابية قد تبذل جهودا متزايدة للمساس بإسرائيليين في الخارج مع اقتراب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".ومع اقتراب الأعياد اليهودية، قال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إن الغاية من النشر "رفع وعي الجمهور الإسرائيلي تجاه المخاطر الأمنية في أماكن مختلفة من العالم واتخاذ تدابير وقائية وفقا لذلك".وأضاف أن "الفترة الأخيرة تميزت باستمرار محاولات تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية من قبل جهات إرهابية مختلفة، معظمها بقيادة إيران وحماس"، لافتا إلى أنه "تم إحباط عشرات المخططات، ومع ذلك سجلت في الأشهر الستة الأخيرة حوادث بارزة من اعتداءات جسدية وأنشطة إرهابية، إلى جانب حوادث معاداة للسامية وتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي".وتابع البيان: أنه "مع استمرار الحرب وتزايد التهديدات، نشهد تصاعدا في الاعتداءات المعادية للسامية وأعمال عنف ضد إسرائيليين ويهود في الخارج، مدفوعة بالسردية المناهضة لإسرائيل والحملات الإعلامية السلبية من جهات مؤيدة للفلسطينيين". وأشار إلى أن "هذا الاتجاه قد يشجع أطرافا متطرفة على تنفيذ أعمال إرهابية".وتابع: "خلال العام الماضي وحده، أُحبطت عشرات العمليات الموجّهة من إيران، بينها محاولات استهداف ممثليات إسرائيلية في الخارج، ومسؤولين إسرائيليين سابقين، وأهداف إسرائيلية ويهودية متعددة".وبين مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن "نشاط هذه التنظيمات يبرز في دول أفريقيا (منطقة القرن الأفريقي، الساحل، وأفريقيا الوسطى)، وفي آسيا (أفغانستان، باكستان، بنغلادش، كشمير في الهند، وإندونيسيا)، مع رغبة متواصلة في العمل بدول أوروبا والشرق الأوسط".وشدد المجلس على أن "شبه جزيرة سيناء ما زالت تحذيرات السفر إليها من الدرجة الرابعة سارية – تهديد مرتفع – ويجب الامتناع عن التوجه إلى المنطقة، خصوصا إلى شواطئ سيناء".وفيما يخص السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ذكر البيان أن "يوم الذكرى الثاني قد يشكل أيضا هذا العام نقطة فارقة للتنظيمات الإرهابية خصوصًا حماس والجهاد العالمي، ومن المحتمل أن تتزايد محاولات تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الخارج حول هذا التاريخ".وشدد المجلس على ضرورة "التعرف على تركيبة سكان الدول والوضع الأمني فيها قبل السفر إليها، وتجنب إبراز الرموز الإسرائيلية واليهودية، والامتناع عن التحدث بالعبرية في الأماكن العامة، وتجنب المشاركة في فعاليات حاشدة غير مؤمّنة، وتجنب زيارة مواقع معزولة دون وجود جهات أمنية، والتزود بأرقام هواتف الأجهزة الأمنية المحلية، والحفاظ على اليقظة والانتباه".وختم مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بالتأكيد على "ضرورة تجنب السفر إلى عدد من الدول بسبب خطر داهم على حياة الإسرائيليين فيها، من بينها العراق (بما في ذلك كردستان العراق)، اليمن، إيران، سوريا، لبنان، السعودية، بنغلادش، الصومال، باكستان، أفغانستان، ليبيا، الجزائر، الأردن، مصر (بما في ذلك سيناء) وتركيا".ويأتي التحذير الإسرائيلي في سياق حالة تأهّب أمني داخليا وخارجيا، تصاعدت منذ الهجوم الخاطف الذي شنّته حركة "حماس" ضد إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي وأسفر عن وقوع خسائر بشرية وخطف عدد من المدنيين.إعلام إسرائيلي: الإمارات ترفض استقبال نتنياهو حتى إعلان وقف إطلاق النار في غزةمظاهرة حاشدة في برلين ضد تورط ألمانيا في الحروب

https://sarabic.ae/20250914/وزير-الخارجية-الأمريكي-ماركو-روبيو-يصل-إلى-إسرائيل--1104822537.html

https://sarabic.ae/20250914/عائلات-الأسرى-الإسرائيليين-نتنياهو-العائق-الوحيد-أمام-إعادة-أبنائنا-إلى-منازلهم-1104821340.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم