3 تريليونات قدم مكعبة... دولة عربية تترقب اكتشافات ضخمة في قطاع الغاز

كشفت شركة إنرجيان اليونانية (Energean) عن تطورات إيجابية لاكتشافات الغاز في دولة عربية، رغم الانخفاض الملحوظ بإنتاج الشركة في النصف الأول من عام 2025. 14.09.2025

مصر

ونقلت منصة الطاقة، صباح اليوم الأحد، عن الشركة وجود 3 تريليونات قدم مكعبة إضافية من الغاز في مصر تحت منصاتها الحالية وهي قيد الاكتشاف، فيما تجري مناقشات متقدمة مع السلطات المصرية لدمج امتيازات الإنتاج الـ3 التابعة لها -وهي أبوقير، وشمال العامرية، وشمال إدكو- في امتياز واحد.وأوضحت أن الامتياز الناتج عن دمج الامتيازات الـ3 في مصر، قد يحسن من الظروف التجارية والمالية، ويتيح فرصا جديدة للتطوير والاستكشاف كما يطيل العمر الاقتصادي لحقول الغاز في مصر. وبلغ متوسط إنتاج الشركة الإجمالي في مصر نحو 29 ألف برميل يوميا من النفط المكافئ، في النصف الأول من 2025، ما يظهر نجاح إيقاف الانخفاض الطبيعي المعتاد في هذه الأصول، وذلك عقب الأداء القوي لبئر "لوكيشن بي".وحتى 30 يونيو/حزيران 2025، بلغ صافي مستحقات المجموعة في مصر، ما قيمته 239 مليون دولار، منها 189 مليون دولار مصنفة على أنها متأخرة السداد.وتتوقع شركة إنرجيان تحصيل مستحقات أكبر في النصف الثاني من العام الجاري، كما هو ملاحظ تاريخيا بين عامي 2020 و2024، وتتوقع في نهاية المطاف أن تشهد انخفاضا تدريجيا في المستقبل.وفي السياق نفسه، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء الماضي، عن اكتشاف بئر غاز جديدة في الصحراء الغربية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 مليون قدم مكعب يوميًا، مؤكدًا أن البئر ستدخل الخدمة على الفور، ما يسهم في تقليل فاتورة استيراد الغاز.جاء ذلك خلال المؤتمر الحكومي الأسبوعي، حيث أشار مدبولي إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تابع مع وزير البترول المهندس كريم بدوي، آخر تطورات قطاع الطاقة، وفقا لجريدة "الشروق" المصرية".وأضاف رئيس الوزراء المصري: "نشهد باستمرار أخبارًا عن استكشافات جديدة، وهو ما يعزز إنتاج مصر المحلي من الطاقة، ويقلل الاعتماد على الاستيراد في ظل الأزمة الاقتصادية".

