خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العقوبات الأمريكية لن تؤثر على المواقف اليمنية الثابتة تجاه غزة

قال الخبير الاقتصادي اليمني من العاصمة صنعاء، الدكتور يحيى السقاف، إن العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة ليست بجديدة على اليمن، وتأتي في سياق الفشل الذريع... 15.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن "الإدارة الأمريكية تشن حربا اقتصادية شرسة على اليمن بهدف الضغط على القيادة الثورية لزعزعة موقفها الثابت تجاه مساندة غزة والشعب الفلسطيني، إلا أن كل المحاولات الأخيرة وما سبقها لم تحقق أهدافهم في النيل من عزيمة وكرامة الشعب اليمني الصامد والثابت على كل المبادئ التي أعلنها وأعلنتها قيادته الثورية والسياسية".وتابع السقاف، أن "موقف اليمن من مساندة غزة ثابت كالجبال الرواسي ولن يتزحزح مهما بلغت التضحيات أو اشتدت الحرب".وذكر السقاف، أن "التصعيد الأمريكي يهدف إلى ممارسة أقصى درجات الضغط، لكنه لن يحقق أهدافه، وأن القيادة الثورية والجيش والشعب سيتصدون لهذه العقوبات بشتى الطرق".وأوضح السقاف أن "الضغوط الاقتصادية المكثفة، بما في ذلك العقوبات على الشركات الخاصة والعامة، تهدف إلى إضعاف اليمن، لكن الشعب اليمني وقيادته صمدوا خلال عشر سنوات من العدوان والحصار ولا يزالون صامدين ومواقفهم لا تتغير مهما كانت التضحيات والضغوط".واختتم السقاف تصريحه، بالتأكيد على أن "اليمن يتجه نحو التصعيد إذا استمرت هذه الدول في غيها وفرض العقوبات الاقتصادية، وسوف يتم وضع أجندات رد حاسمة تستهدف مقدرات ومشاريع تلك الدول في المنطقة".وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية، وقالت الإدارة الأمريكية إن "هذا الإجراء هو الأكبر من نوعه، الذي تتخذه أمريكا ضد الجماعة".جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الرسمي، قبل أيام، قالت فيه إن "العقوبات تستهدف 32 فردًا وكيانًا، بالإضافة إلى 4 سفن تابعة لـ"أنصار الله".ولفتت إلى أن الهدف من ذلك هو تعطيل مصادر تمويل "أنصار الله"، التي تعتمد عليها في عملياتها في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن "العقوبات شملت شركات أخرى لها مقرات في دول أخرى يتم استخدامها لنقل شحنات ذات استخدام مزدوج".ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "أنصار الله" هجمات على السفن التجارية الإسرائيلية أو التي لها علاقة بإسرائيل من حلفائها الغربيين، وتقول إن "هذه العمليات هدفها دعم الشعب الفلسطيني وأنها ستستمر حتى توقف إسرائيل الحرب على القطاع".وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون بأكثر من وسيلة عسكرية منع "أنصار الله" من استهداف السفن في البحر الأحمر، إلا أن جميع التكتيكات العسكرية التي استخدمتها لم تحقق أهدافها.

