خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العقوبات الأمريكية لن تؤثر على المواقف اليمنية الثابتة تجاه غزة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العقوبات الأمريكية لن تؤثر على المواقف اليمنية الثابتة تجاه غزة
قال الخبير الاقتصادي اليمني من العاصمة صنعاء، الدكتور يحيى السقاف، إن العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة ليست بجديدة على اليمن، وتأتي في سياق الفشل الذريع
حصري
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
العالم
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن "الإدارة الأمريكية تشن حربا اقتصادية شرسة على اليمن بهدف الضغط على القيادة الثورية لزعزعة موقفها الثابت تجاه مساندة غزة والشعب الفلسطيني، إلا أن كل المحاولات الأخيرة وما سبقها لم تحقق أهدافهم في النيل من عزيمة وكرامة الشعب اليمني الصامد والثابت على كل المبادئ التي أعلنها وأعلنتها قيادته الثورية والسياسية".وتابع السقاف، أن "موقف اليمن من مساندة غزة ثابت كالجبال الرواسي ولن يتزحزح مهما بلغت التضحيات أو اشتدت الحرب".وذكر السقاف، أن "التصعيد الأمريكي يهدف إلى ممارسة أقصى درجات الضغط، لكنه لن يحقق أهدافه، وأن القيادة الثورية والجيش والشعب سيتصدون لهذه العقوبات بشتى الطرق".وأوضح السقاف أن "الضغوط الاقتصادية المكثفة، بما في ذلك العقوبات على الشركات الخاصة والعامة، تهدف إلى إضعاف اليمن، لكن الشعب اليمني وقيادته صمدوا خلال عشر سنوات من العدوان والحصار ولا يزالون صامدين ومواقفهم لا تتغير مهما كانت التضحيات والضغوط".واختتم السقاف تصريحه، بالتأكيد على أن "اليمن يتجه نحو التصعيد إذا استمرت هذه الدول في غيها وفرض العقوبات الاقتصادية، وسوف يتم وضع أجندات رد حاسمة تستهدف مقدرات ومشاريع تلك الدول في المنطقة".وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية، وقالت الإدارة الأمريكية إن "هذا الإجراء هو الأكبر من نوعه، الذي تتخذه أمريكا ضد الجماعة".جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الرسمي، قبل أيام، قالت فيه إن "العقوبات تستهدف 32 فردًا وكيانًا، بالإضافة إلى 4 سفن تابعة لـ"أنصار الله".ولفتت إلى أن الهدف من ذلك هو تعطيل مصادر تمويل "أنصار الله"، التي تعتمد عليها في عملياتها في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن "العقوبات شملت شركات أخرى لها مقرات في دول أخرى يتم استخدامها لنقل شحنات ذات استخدام مزدوج".ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "أنصار الله" هجمات على السفن التجارية الإسرائيلية أو التي لها علاقة بإسرائيل من حلفائها الغربيين، وتقول إن "هذه العمليات هدفها دعم الشعب الفلسطيني وأنها ستستمر حتى توقف إسرائيل الحرب على القطاع".وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون بأكثر من وسيلة عسكرية منع "أنصار الله" من استهداف السفن في البحر الأحمر، إلا أن جميع التكتيكات العسكرية التي استخدمتها لم تحقق أهدافها.
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
قطاع غزة
الأخبار
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العقوبات الأمريكية لن تؤثر على المواقف اليمنية الثابتة تجاه غزة

مسيرة في مدينة صنعاء اليمنية دعما لفلسطين.
حصري
قال الخبير الاقتصادي اليمني من العاصمة صنعاء، الدكتور يحيى السقاف، إن العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة ليست بجديدة على اليمن، وتأتي في سياق الفشل الذريع للولايات المتحدة في الجانب العسكري ومعظم الجوانب الثقافية والاجتماعية خلال السنوات السابقة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن "الإدارة الأمريكية تشن حربا اقتصادية شرسة على اليمن بهدف الضغط على القيادة الثورية لزعزعة موقفها الثابت تجاه مساندة غزة والشعب الفلسطيني، إلا أن كل المحاولات الأخيرة وما سبقها لم تحقق أهدافهم في النيل من عزيمة وكرامة الشعب اليمني الصامد والثابت على كل المبادئ التي أعلنها وأعلنتها قيادته الثورية والسياسية".
وتابع السقاف، أن "موقف اليمن من مساندة غزة ثابت كالجبال الرواسي ولن يتزحزح مهما بلغت التضحيات أو اشتدت الحرب".
وذكر السقاف، أن "التصعيد الأمريكي يهدف إلى ممارسة أقصى درجات الضغط، لكنه لن يحقق أهدافه، وأن القيادة الثورية والجيش والشعب سيتصدون لهذه العقوبات بشتى الطرق".

وشدد على أن "اليمن قادر على الرد بالمثل في الجوانب الاقتصادية للدول التي تفرض العقوبات"، مشيرا إلى أن مصالحها الاقتصادية في دول الجوار ستكون عرضة للخطر في حال الرد بالمثل.

وأوضح السقاف أن "الضغوط الاقتصادية المكثفة، بما في ذلك العقوبات على الشركات الخاصة والعامة، تهدف إلى إضعاف اليمن، لكن الشعب اليمني وقيادته صمدوا خلال عشر سنوات من العدوان والحصار ولا يزالون صامدين ومواقفهم لا تتغير مهما كانت التضحيات والضغوط".
واختتم السقاف تصريحه، بالتأكيد على أن "اليمن يتجه نحو التصعيد إذا استمرت هذه الدول في غيها وفرض العقوبات الاقتصادية، وسوف يتم وضع أجندات رد حاسمة تستهدف مقدرات ومشاريع تلك الدول في المنطقة".
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية، وقالت الإدارة الأمريكية إن "هذا الإجراء هو الأكبر من نوعه، الذي تتخذه أمريكا ضد الجماعة".
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الرسمي، قبل أيام، قالت فيه إن "العقوبات تستهدف 32 فردًا وكيانًا، بالإضافة إلى 4 سفن تابعة لـ"أنصار الله".
أمريكا تعلن فرض أكبر عقوبات من نوعها ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية
11 سبتمبر, 15:10 GMT
ولفتت إلى أن الهدف من ذلك هو تعطيل مصادر تمويل "أنصار الله"، التي تعتمد عليها في عملياتها في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن "العقوبات شملت شركات أخرى لها مقرات في دول أخرى يتم استخدامها لنقل شحنات ذات استخدام مزدوج".
ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "أنصار الله" هجمات على السفن التجارية الإسرائيلية أو التي لها علاقة بإسرائيل من حلفائها الغربيين، وتقول إن "هذه العمليات هدفها دعم الشعب الفلسطيني وأنها ستستمر حتى توقف إسرائيل الحرب على القطاع".
وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون بأكثر من وسيلة عسكرية منع "أنصار الله" من استهداف السفن في البحر الأحمر، إلا أن جميع التكتيكات العسكرية التي استخدمتها لم تحقق أهدافها.
