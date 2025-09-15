https://sarabic.ae/20250915/خبير-اقتصادي-لـسبوتنيك-العقوبات-الأمريكية-لن-تؤثر-على-المواقف-اليمنية-الثابتة-تجاه-غزة-1104878846.html
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العقوبات الأمريكية لن تؤثر على المواقف اليمنية الثابتة تجاه غزة
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العقوبات الأمريكية لن تؤثر على المواقف اليمنية الثابتة تجاه غزة
سبوتنيك عربي
قال الخبير الاقتصادي اليمني من العاصمة صنعاء، الدكتور يحيى السقاف، إن العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة ليست بجديدة على اليمن، وتأتي في سياق الفشل الذريع... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T17:12+0000
2025-09-15T17:12+0000
2025-09-15T17:12+0000
حصري
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098693207_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_98bd068ebd120f2067cce7871ce3bc9a.jpg
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن "الإدارة الأمريكية تشن حربا اقتصادية شرسة على اليمن بهدف الضغط على القيادة الثورية لزعزعة موقفها الثابت تجاه مساندة غزة والشعب الفلسطيني، إلا أن كل المحاولات الأخيرة وما سبقها لم تحقق أهدافهم في النيل من عزيمة وكرامة الشعب اليمني الصامد والثابت على كل المبادئ التي أعلنها وأعلنتها قيادته الثورية والسياسية".وتابع السقاف، أن "موقف اليمن من مساندة غزة ثابت كالجبال الرواسي ولن يتزحزح مهما بلغت التضحيات أو اشتدت الحرب".وذكر السقاف، أن "التصعيد الأمريكي يهدف إلى ممارسة أقصى درجات الضغط، لكنه لن يحقق أهدافه، وأن القيادة الثورية والجيش والشعب سيتصدون لهذه العقوبات بشتى الطرق".وأوضح السقاف أن "الضغوط الاقتصادية المكثفة، بما في ذلك العقوبات على الشركات الخاصة والعامة، تهدف إلى إضعاف اليمن، لكن الشعب اليمني وقيادته صمدوا خلال عشر سنوات من العدوان والحصار ولا يزالون صامدين ومواقفهم لا تتغير مهما كانت التضحيات والضغوط".واختتم السقاف تصريحه، بالتأكيد على أن "اليمن يتجه نحو التصعيد إذا استمرت هذه الدول في غيها وفرض العقوبات الاقتصادية، وسوف يتم وضع أجندات رد حاسمة تستهدف مقدرات ومشاريع تلك الدول في المنطقة".وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية، وقالت الإدارة الأمريكية إن "هذا الإجراء هو الأكبر من نوعه، الذي تتخذه أمريكا ضد الجماعة".جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الرسمي، قبل أيام، قالت فيه إن "العقوبات تستهدف 32 فردًا وكيانًا، بالإضافة إلى 4 سفن تابعة لـ"أنصار الله".ولفتت إلى أن الهدف من ذلك هو تعطيل مصادر تمويل "أنصار الله"، التي تعتمد عليها في عملياتها في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن "العقوبات شملت شركات أخرى لها مقرات في دول أخرى يتم استخدامها لنقل شحنات ذات استخدام مزدوج".ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "أنصار الله" هجمات على السفن التجارية الإسرائيلية أو التي لها علاقة بإسرائيل من حلفائها الغربيين، وتقول إن "هذه العمليات هدفها دعم الشعب الفلسطيني وأنها ستستمر حتى توقف إسرائيل الحرب على القطاع".وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون بأكثر من وسيلة عسكرية منع "أنصار الله" من استهداف السفن في البحر الأحمر، إلا أن جميع التكتيكات العسكرية التي استخدمتها لم تحقق أهدافها.
https://sarabic.ae/20250911/أمريكا-تعلن-فرض-أكبر-عقوبات-من-نوعها-ضد-جماعة-أنصار-الله-اليمنية-1104754303.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098693207_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9ecdb362cd646b788042495b35567f07.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم
حصري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العقوبات الأمريكية لن تؤثر على المواقف اليمنية الثابتة تجاه غزة
حصري
قال الخبير الاقتصادي اليمني من العاصمة صنعاء، الدكتور يحيى السقاف، إن العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة ليست بجديدة على اليمن، وتأتي في سياق الفشل الذريع للولايات المتحدة في الجانب العسكري ومعظم الجوانب الثقافية والاجتماعية خلال السنوات السابقة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك
"، اليوم الاثنين، أن "الإدارة الأمريكية تشن حربا اقتصادية شرسة على اليمن بهدف الضغط على القيادة الثورية لزعزعة موقفها الثابت تجاه مساندة غزة والشعب الفلسطيني، إلا أن كل المحاولات الأخيرة وما سبقها لم تحقق أهدافهم في النيل من عزيمة وكرامة الشعب اليمني الصامد والثابت على كل المبادئ التي أعلنها وأعلنتها قيادته الثورية والسياسية".
وتابع السقاف، أن "موقف اليمن من مساندة غزة ثابت كالجبال الرواسي ولن يتزحزح مهما بلغت التضحيات أو اشتدت الحرب".
وذكر السقاف، أن "التصعيد الأمريكي يهدف إلى ممارسة أقصى درجات الضغط
، لكنه لن يحقق أهدافه، وأن القيادة الثورية والجيش والشعب سيتصدون لهذه العقوبات بشتى الطرق".
وشدد على أن "اليمن قادر على الرد بالمثل في الجوانب الاقتصادية للدول التي تفرض العقوبات"، مشيرا إلى أن مصالحها الاقتصادية في دول الجوار ستكون عرضة للخطر في حال الرد بالمثل.
وأوضح السقاف أن "الضغوط الاقتصادية المكثفة، بما في ذلك العقوبات على الشركات الخاصة والعامة
، تهدف إلى إضعاف اليمن، لكن الشعب اليمني وقيادته صمدوا خلال عشر سنوات من العدوان والحصار ولا يزالون صامدين ومواقفهم لا تتغير مهما كانت التضحيات والضغوط".
واختتم السقاف تصريحه، بالتأكيد على أن "اليمن يتجه نحو التصعيد إذا استمرت هذه الدول في غيها وفرض العقوبات الاقتصادية، وسوف يتم وضع أجندات رد حاسمة تستهدف مقدرات ومشاريع تلك الدول في المنطقة".
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات
ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية، وقالت الإدارة الأمريكية إن "هذا الإجراء هو الأكبر من نوعه، الذي تتخذه أمريكا ضد الجماعة".
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الرسمي، قبل أيام، قالت فيه إن "العقوبات تستهدف 32 فردًا وكيانًا، بالإضافة إلى 4 سفن تابعة لـ"أنصار الله".
ولفتت إلى أن الهدف من ذلك هو تعطيل مصادر تمويل "أنصار الله"، التي تعتمد عليها في عملياتها في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن "العقوبات
شملت شركات أخرى لها مقرات في دول أخرى يتم استخدامها لنقل شحنات ذات استخدام مزدوج".
ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "أنصار الله" هجمات على السفن
التجارية الإسرائيلية أو التي لها علاقة بإسرائيل من حلفائها الغربيين، وتقول إن "هذه العمليات هدفها دعم الشعب الفلسطيني وأنها ستستمر حتى توقف إسرائيل الحرب على القطاع".
وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون بأكثر من وسيلة عسكرية منع "أنصار الله
" من استهداف السفن في البحر الأحمر، إلا أن جميع التكتيكات العسكرية التي استخدمتها لم تحقق أهدافها.