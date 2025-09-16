https://sarabic.ae/20250916/الأدميرال-غولوفكو-تدمر-هدفا-ساحليا-بصاروخ-تسيركون-خلال-مناورات-زاباد-2025-1104920577.html

"الأدميرال غولوفكو" تدمر هدفا ساحليا بصاروخ "تسيركون" خلال مناورات "زاباد-2025"

"الأدميرال غولوفكو" تدمر هدفا ساحليا بصاروخ "تسيركون" خلال مناورات "زاباد-2025"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طاقم فرقاطة "الأدميرال غولوفكو" الروسية دمر هدفا بحريا لعدو افتراضي في بحر بارنتس بصاروخ "تسيركون" فرط صوتي، في... 16.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-16T18:25+0000

2025-09-16T18:25+0000

2025-09-16T18:25+0000

روسيا

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

سلاح روسيا

سلاح روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0f/1092728161_8:0:1432:801_1920x0_80_0_0_0f167d78f19093084a42bc40abdfe4e8.jpg

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في إطار مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية المشتركة، أطلقت فرقاطة "الأدميرال غولوفكو" ​​التابعة للأسطول الشمالي (الروسي) صاروخا فرط صوتي على هدف ساحلي، تم إطلاق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي من بحر بارنتس من ميدان اختبار "تشيجا" في مقاطعة أرخانغيلسك، وبلغت المسافة من خط الإطلاق إلى موقع الهدف نحو 900 كيلومتر".وجاء في البيان: "في مقاطعة لينينغراد وعلى ميدان التدريب "كيريلوفسكي"، اختُتمت المرحلة العملية من العمليات لقوات منطقة لينينغراد العسكرية ضمن مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية المشتركة".وأضاف البيان أنه "في إطار المرحلة النشطة للتدريب الاستراتيجي المشترك، تم العمل على جميع أنواع الدعم القتالي المتكامل، بما في ذلك إخلاء الجرحى والمعدات التالفة وإيصال الإمدادات إلى المواقع الأمامية باستخدام أنظمة غير مأهولة في خطة تكتيكية موحدة".وأشار البيان إلى أن "قاذفات سو-34 المقاتلة المتعددة الوظائف الأسرع من الصوت، وهي قاذفات خط المواجهة الأمامي، نفذت ضربة مشتركة على أهداف تقع في عمق دفاعات العدو خلال المرحلة الرئيسية من المناورات الاستراتيجية المشتركة "زاباد-2025" في ميدان التدريب مولينو في مقاطعة نيجني نوفغورود".وأوضح البيان أن الضربة نُفذت من ارتفاع 11 ألف متر على مسافة تصل إلى 60 كيلومترا من الهدف باستخدام قنابل جوية شديدة الانفجار من طراز "أوفاب-250-270".وجاء في البيان: "خلال المرحلة الرئيسية من مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية المشتركة في ميدان التدريب مولينو في مقاطعة نيجني نوفغورود، سيطرت وحدات التعزيز التابعة للقوات المسلحة الروسية والإيرانية على معاقل العدو على خط الدفاع الأول".وأضافت الوزارة أن وحدات التعزيز التابعة للقوات المسلحة الروسية، على متن مركبات المشاة القتالية من طراز "بي إم بي-2" و"بي إم بي-2 إم"المزودة بوحدة "بيريزوك" القتالية، وفرت غطاءً ناريًا لمجموعات التعزيز بأسلحة تقليدية ونيران من نظام صواريخ كورنيت المضادة للدبابات، مما أدى إلى تدمير العدو بالكامل.تُجرى مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية المشتركة بين روسيا الاتحادية وبيلاروسيا، في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر/أيلول، وتهدف هذه المناورات إلى اختبار قدرات البلدين على ضمان الأمن العسكري للدولة الاتحاد، واستعدادهما لصد أي عدوان محتمل. كما تُدعى للمشاركة في المناورات مجموعات عملياتية من هيئات القيادة العسكرية والوحدات العسكرية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، ودول شريكة أخرى.قاذفات "تو-22 إم3" تنفذ طلعة فوق بحر بارنتس ضمن مناورات "زاباد-2025"... فيديوانطلاق مناورات "زاباد - 2025" الروسية- البيلاروسية المشتركة في البر والبحر- الدفاع الروسية

https://sarabic.ae/20250916/بوتين-يصل-إلى-نيجني-نوفغورود-حيث-تجري-المرحلة-الرئيسية-من-تدريباتزاباد-2025--عاجل--1104914678.html

https://sarabic.ae/20250915/قاذفات-تو-22-أم3-تنفذ-طلعة-فوق-بحر-بارنتس-ضمن-مناورات-زاباد-2025-فيديو-1104857413.html

https://sarabic.ae/20250912/بيلاروسيا-متأهبة-للرد-على-أي-استفزازات-محتملة-خلال-مناورات-زاباد-2025--وزارة-الدفاع-1104780915.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, سلاح روسيا, سلاح روسيا