"الأدميرال غولوفكو" تدمر هدفا ساحليا بصاروخ "تسيركون" خلال مناورات "زاباد-2025"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250916/الأدميرال-غولوفكو-تدمر-هدفا-ساحليا-بصاروخ-تسيركون-خلال-مناورات-زاباد-2025-1104920577.html
"الأدميرال غولوفكو" تدمر هدفا ساحليا بصاروخ "تسيركون" خلال مناورات "زاباد-2025"
"الأدميرال غولوفكو" تدمر هدفا ساحليا بصاروخ "تسيركون" خلال مناورات "زاباد-2025"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طاقم فرقاطة "الأدميرال غولوفكو" الروسية دمر هدفا بحريا لعدو افتراضي في بحر بارنتس بصاروخ "تسيركون" فرط صوتي، في... 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T18:25+0000
2025-09-16T18:25+0000
روسيا
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
سلاح روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0f/1092728161_8:0:1432:801_1920x0_80_0_0_0f167d78f19093084a42bc40abdfe4e8.jpg
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في إطار مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية المشتركة، أطلقت فرقاطة "الأدميرال غولوفكو" ​​التابعة للأسطول الشمالي (الروسي) صاروخا فرط صوتي على هدف ساحلي، تم إطلاق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي من بحر بارنتس من ميدان اختبار "تشيجا" في مقاطعة أرخانغيلسك، وبلغت المسافة من خط الإطلاق إلى موقع الهدف نحو 900 كيلومتر".وجاء في البيان: "في مقاطعة لينينغراد وعلى ميدان التدريب "كيريلوفسكي"، اختُتمت المرحلة العملية من العمليات لقوات منطقة لينينغراد العسكرية ضمن مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية المشتركة".وأضاف البيان أنه "في إطار المرحلة النشطة للتدريب الاستراتيجي المشترك، تم العمل على جميع أنواع الدعم القتالي المتكامل، بما في ذلك إخلاء الجرحى والمعدات التالفة وإيصال الإمدادات إلى المواقع الأمامية باستخدام أنظمة غير مأهولة في خطة تكتيكية موحدة".وأشار البيان إلى أن "قاذفات سو-34 المقاتلة المتعددة الوظائف الأسرع من الصوت، وهي قاذفات خط المواجهة الأمامي، نفذت ضربة مشتركة على أهداف تقع في عمق دفاعات العدو خلال المرحلة الرئيسية من المناورات الاستراتيجية المشتركة "زاباد-2025" في ميدان التدريب مولينو في مقاطعة نيجني نوفغورود".وأوضح البيان أن الضربة نُفذت من ارتفاع 11 ألف متر على مسافة تصل إلى 60 كيلومترا من الهدف باستخدام قنابل جوية شديدة الانفجار من طراز "أوفاب-250-270".وجاء في البيان: "خلال المرحلة الرئيسية من مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية المشتركة في ميدان التدريب مولينو في مقاطعة نيجني نوفغورود، سيطرت وحدات التعزيز التابعة للقوات المسلحة الروسية والإيرانية على معاقل العدو على خط الدفاع الأول".وأضافت الوزارة أن وحدات التعزيز التابعة للقوات المسلحة الروسية، على متن مركبات المشاة القتالية من طراز "بي إم بي-2" و"بي إم بي-2 إم"المزودة بوحدة "بيريزوك" القتالية، وفرت غطاءً ناريًا لمجموعات التعزيز بأسلحة تقليدية ونيران من نظام صواريخ كورنيت المضادة للدبابات، مما أدى إلى تدمير العدو بالكامل.تُجرى مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية المشتركة بين روسيا الاتحادية وبيلاروسيا، في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر/أيلول، وتهدف هذه المناورات إلى اختبار قدرات البلدين على ضمان الأمن العسكري للدولة الاتحاد، واستعدادهما لصد أي عدوان محتمل. كما تُدعى للمشاركة في المناورات مجموعات عملياتية من هيئات القيادة العسكرية والوحدات العسكرية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، ودول شريكة أخرى.قاذفات "تو-22 إم3" تنفذ طلعة فوق بحر بارنتس ضمن مناورات "زاباد-2025"... فيديوانطلاق مناورات "زاباد - 2025" الروسية- البيلاروسية المشتركة في البر والبحر- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20250916/بوتين-يصل-إلى-نيجني-نوفغورود-حيث-تجري-المرحلة-الرئيسية-من-تدريباتزاباد-2025--عاجل--1104914678.html
https://sarabic.ae/20250915/قاذفات-تو-22-أم3-تنفذ-طلعة-فوق-بحر-بارنتس-ضمن-مناورات-زاباد-2025-فيديو-1104857413.html
https://sarabic.ae/20250912/بيلاروسيا-متأهبة-للرد-على-أي-استفزازات-محتملة-خلال-مناورات-زاباد-2025--وزارة-الدفاع-1104780915.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0f/1092728161_186:0:1254:801_1920x0_80_0_0_374500e6283a7b8968b100a14e7444b3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, سلاح روسيا, سلاح روسيا
روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, سلاح روسيا, سلاح روسيا

"الأدميرال غولوفكو" تدمر هدفا ساحليا بصاروخ "تسيركون" خلال مناورات "زاباد-2025"

18:25 GMT 16.09.2025
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ كروز كاليبر من فرقاطة الأسطول الشمالي الأدميرال غولوفكو من بحر بارنتس خلال تمرين القيادة والأركان الاستراتيجية "أوكيان - 2024"
إطلاق صاروخ كروز كاليبر من فرقاطة الأسطول الشمالي الأدميرال غولوفكو من بحر بارنتس خلال تمرين القيادة والأركان الاستراتيجية أوكيان - 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طاقم فرقاطة "الأدميرال غولوفكو" الروسية دمر هدفا بحريا لعدو افتراضي في بحر بارنتس بصاروخ "تسيركون" فرط صوتي، في إطار مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في إطار مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية المشتركة، أطلقت فرقاطة "الأدميرال غولوفكو" ​​التابعة للأسطول الشمالي (الروسي) صاروخا فرط صوتي على هدف ساحلي، تم إطلاق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي من بحر بارنتس من ميدان اختبار "تشيجا" في مقاطعة أرخانغيلسك، وبلغت المسافة من خط الإطلاق إلى موقع الهدف نحو 900 كيلومتر".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن انتهاء مرحلة العمليات العملية للقوات ضمن مناورات "زاباد-2025" في منطقة لينينغراد، حيث تم إعداد جميع أنواع الدعم القتالي المتكامل.

وجاء في البيان: "في مقاطعة لينينغراد وعلى ميدان التدريب "كيريلوفسكي"، اختُتمت المرحلة العملية من العمليات لقوات منطقة لينينغراد العسكرية ضمن مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية المشتركة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
بوتين يصل إلى نيجني نوفغورود حيث تجري المرحلة الرئيسية من تدريبات "زاباد-2025"
15:35 GMT
وأضاف البيان أنه "في إطار المرحلة النشطة للتدريب الاستراتيجي المشترك، تم العمل على جميع أنواع الدعم القتالي المتكامل، بما في ذلك إخلاء الجرحى والمعدات التالفة وإيصال الإمدادات إلى المواقع الأمامية باستخدام أنظمة غير مأهولة في خطة تكتيكية موحدة".

وأوضحت الدفع الروسية أن طائرات "سو-34" نفذت ضربة جماعية على أهداف "معادية" خلال المرحلة الرئيسية من مناورات "زاباد-2025" في ميدان التدريب "مولينو".

وأشار البيان إلى أن "قاذفات سو-34 المقاتلة المتعددة الوظائف الأسرع من الصوت، وهي قاذفات خط المواجهة الأمامي، نفذت ضربة مشتركة على أهداف تقع في عمق دفاعات العدو خلال المرحلة الرئيسية من المناورات الاستراتيجية المشتركة "زاباد-2025" في ميدان التدريب مولينو في مقاطعة نيجني نوفغورود".
عرض قاذفات تو-22 إم3 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
قاذفات "تو-22 إم3" تنفذ طلعة فوق بحر بارنتس ضمن مناورات "زاباد-2025"... فيديو
أمس, 09:04 GMT
وأوضح البيان أن الضربة نُفذت من ارتفاع 11 ألف متر على مسافة تصل إلى 60 كيلومترا من الهدف باستخدام قنابل جوية شديدة الانفجار من طراز "أوفاب-250-270".

ولفت البيان إلى أن أن الجيشين الروسي والإيراني سيطرا على معاقل "العدو" على خط الدفاع في ميدان التدريب مولينو خلال مناورات "زاباد-2025".

وجاء في البيان: "خلال المرحلة الرئيسية من مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية المشتركة في ميدان التدريب مولينو في مقاطعة نيجني نوفغورود، سيطرت وحدات التعزيز التابعة للقوات المسلحة الروسية والإيرانية على معاقل العدو على خط الدفاع الأول".
مناورات أخوة القتال 2023 في مقاطعة بريتسك، بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
بيلاروسيا متأهبة للرد على أي استفزازات محتملة خلال مناورات "زاباد-2025"- وزارة الدفاع
12 سبتمبر, 09:03 GMT
وأضافت الوزارة أن وحدات التعزيز التابعة للقوات المسلحة الروسية، على متن مركبات المشاة القتالية من طراز "بي إم بي-2" و"بي إم بي-2 إم"المزودة بوحدة "بيريزوك" القتالية، وفرت غطاءً ناريًا لمجموعات التعزيز بأسلحة تقليدية ونيران من نظام صواريخ كورنيت المضادة للدبابات، مما أدى إلى تدمير العدو بالكامل.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن وحدات من جمهورية إيران الإسلامية، بدعم من مجموعة مدرعة من وحدات البنادق الآلية التابعة للقوات المسلحة الروسية، نجحت في اقتحام معقل العدو وتعزيز مواقعها.

تُجرى مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية المشتركة بين روسيا الاتحادية وبيلاروسيا، في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر/أيلول، وتهدف هذه المناورات إلى اختبار قدرات البلدين على ضمان الأمن العسكري للدولة الاتحاد، واستعدادهما لصد أي عدوان محتمل. كما تُدعى للمشاركة في المناورات مجموعات عملياتية من هيئات القيادة العسكرية والوحدات العسكرية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، ودول شريكة أخرى.
قاذفات "تو-22 إم3" تنفذ طلعة فوق بحر بارنتس ضمن مناورات "زاباد-2025"... فيديو
انطلاق مناورات "زاباد - 2025" الروسية- البيلاروسية المشتركة في البر والبحر- الدفاع الروسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала