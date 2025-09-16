روسيا تطور طائرة مسيرة من طراز "زفير-إم" قادرة على التحليق لمدة 24 ساعة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250916/روسيا-تطور-طائرة-مسيرة-من-طراز-زفير-إم-قادرة-على-التحليق-لمدة-24-ساعة-1104905320.html
روسيا تطور طائرة مسيرة من طراز "زفير-إم" قادرة على التحليق لمدة 24 ساعة
روسيا تطور طائرة مسيرة من طراز "زفير-إم" قادرة على التحليق لمدة 24 ساعة
سبوتنيك عربي
قدّم المطورون الروس بدعم من نادي "كوليبين"، طائرة مسيرة من طراز "زفير-إم"، قادرة على التحليق في الجو لمدة 24 ساعة متواصلة. 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T11:55+0000
2025-09-16T11:55+0000
روسيا
أخبار العالم الآن
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104905137_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25847e98e2647d4030214d06a3727b83.jpg
وذكر المكتب الصحفي للجبهة الشعبية في روسيا لوكالة "سبوتنيك": "قدّم المطورون الروس، بدعم من نادي "كوليبين" التابع للجبهة الشعبية، طائرة مسيرة من طراز طراز "زفير-إم"، قادرة على التحليق في الجو لمدة 24 ساعة، وتعمل كمكرر اتصالات لزيادة مدى الطائرات المسيرة الهجومية، أو كمعدات حرب إلكترونية لحماية الأشخاص والمعدات من الطائرات المسيرة المعادية".وأشارت الشركة المصنعة إلى أن الطائرة المسيرة "زفير-إم" قادرة على رفع حمولة يتراوح وزنها بين 4 و10 كيلوغرامات، ويمكن أن تتراوح أيضًا بين 10 و30 كيلوغرامًا.وأضافت الشركة: "يستمر التحليق لمدة تصل إلى 24 ساعة، يليه انقطاع تكنولوجي. قد يطول، لكن يجب مراعاة موارد المحركات والباقي".القوات الروسية تستهدف مركزا لوجستيا للمعدات العسكرية الموردة لنظام كييف من الغرب- الدفاع الروسيةالدفاع الروسية تنشر مشاهد لتحرير بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك ... فيديو
https://sarabic.ae/20250915/بوتين-ينبغي-على-روسيا-أن-تسعى-جاهدة-للبقاء-في-صدارة-ديناميكيات-الاقتصاد-العالمي-1104875661.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104905137_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_b28aaa9a1dd53c288de0289d1a7a33f8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار العالم الآن, سلاح روسيا
روسيا, أخبار العالم الآن, سلاح روسيا

روسيا تطور طائرة مسيرة من طراز "زفير-إم" قادرة على التحليق لمدة 24 ساعة

11:55 GMT 16.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورجندي روسي من طاقم القتال الجوي للطائرات المسيرة
جندي روسي من طاقم القتال الجوي للطائرات المسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
قدّم المطورون الروس بدعم من نادي "كوليبين"، طائرة مسيرة من طراز "زفير-إم"، قادرة على التحليق في الجو لمدة 24 ساعة متواصلة.
وذكر المكتب الصحفي للجبهة الشعبية في روسيا لوكالة "سبوتنيك": "قدّم المطورون الروس، بدعم من نادي "كوليبين" التابع للجبهة الشعبية، طائرة مسيرة من طراز طراز "زفير-إم"، قادرة على التحليق في الجو لمدة 24 ساعة، وتعمل كمكرر اتصالات لزيادة مدى الطائرات المسيرة الهجومية، أو كمعدات حرب إلكترونية لحماية الأشخاص والمعدات من الطائرات المسيرة المعادية".

ويُشار إلى أن طائرة "زفير-إم" المسيرة، تستخدم نظاما ذكيًا للتحكم في التردد، ما يضمن إمكانية العمل في ظروف معقدة نسبيا، كما أن الطائرة المسيرة ذاتها يمكن أن تتوفر بنماذج مختلفة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
بوتين: ينبغي على روسيا أن تسعى جاهدة للبقاء في صدارة ديناميكيات الاقتصاد العالمي
أمس, 15:42 GMT
وأشارت الشركة المصنعة إلى أن الطائرة المسيرة "زفير-إم" قادرة على رفع حمولة يتراوح وزنها بين 4 و10 كيلوغرامات، ويمكن أن تتراوح أيضًا بين 10 و30 كيلوغرامًا.
وأضافت الشركة: "يستمر التحليق لمدة تصل إلى 24 ساعة، يليه انقطاع تكنولوجي. قد يطول، لكن يجب مراعاة موارد المحركات والباقي".
القوات الروسية تستهدف مركزا لوجستيا للمعدات العسكرية الموردة لنظام كييف من الغرب- الدفاع الروسية
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لتحرير بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك ... فيديو
