روسيا تطور طائرة مسيرة من طراز "زفير-إم" قادرة على التحليق لمدة 24 ساعة
روسيا تطور طائرة مسيرة من طراز "زفير-إم" قادرة على التحليق لمدة 24 ساعة
قدّم المطورون الروس بدعم من نادي "كوليبين"، طائرة مسيرة من طراز "زفير-إم"، قادرة على التحليق في الجو لمدة 24 ساعة متواصلة. 16.09.2025
روسيا
وذكر المكتب الصحفي للجبهة الشعبية في روسيا لوكالة "سبوتنيك": "قدّم المطورون الروس، بدعم من نادي "كوليبين" التابع للجبهة الشعبية، طائرة مسيرة من طراز طراز "زفير-إم"، قادرة على التحليق في الجو لمدة 24 ساعة، وتعمل كمكرر اتصالات لزيادة مدى الطائرات المسيرة الهجومية، أو كمعدات حرب إلكترونية لحماية الأشخاص والمعدات من الطائرات المسيرة المعادية".وأشارت الشركة المصنعة إلى أن الطائرة المسيرة "زفير-إم" قادرة على رفع حمولة يتراوح وزنها بين 4 و10 كيلوغرامات، ويمكن أن تتراوح أيضًا بين 10 و30 كيلوغرامًا.وأضافت الشركة: "يستمر التحليق لمدة تصل إلى 24 ساعة، يليه انقطاع تكنولوجي. قد يطول، لكن يجب مراعاة موارد المحركات والباقي".
وذكر المكتب الصحفي للجبهة الشعبية في روسيا لوكالة "سبوتنيك": "قدّم المطورون الروس، بدعم من نادي "كوليبين" التابع للجبهة الشعبية، طائرة مسيرة من طراز طراز "زفير-إم"، قادرة على التحليق في الجو لمدة 24 ساعة، وتعمل كمكرر اتصالات لزيادة مدى الطائرات المسيرة الهجومية، أو كمعدات حرب إلكترونية لحماية الأشخاص والمعدات من الطائرات المسيرة المعادية".
ويُشار إلى أن طائرة "زفير-إم" المسيرة، تستخدم نظاما ذكيًا للتحكم في التردد، ما يضمن إمكانية العمل في ظروف معقدة نسبيا، كما أن الطائرة المسيرة ذاتها يمكن أن تتوفر بنماذج مختلفة.
وأشارت الشركة المصنعة إلى أن الطائرة المسيرة "زفير-إم" قادرة على رفع حمولة يتراوح وزنها بين 4 و10 كيلوغرامات، ويمكن أن تتراوح أيضًا بين 10 و30 كيلوغرامًا.
وأضافت الشركة: "يستمر التحليق لمدة تصل إلى 24 ساعة، يليه انقطاع تكنولوجي. قد يطول، لكن يجب مراعاة موارد المحركات والباقي".