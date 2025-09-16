https://sarabic.ae/20250916/روسيا-تطور-طائرة-مسيرة-من-طراز-زفير-إم-قادرة-على-التحليق-لمدة-24-ساعة-1104905320.html

روسيا تطور طائرة مسيرة من طراز "زفير-إم" قادرة على التحليق لمدة 24 ساعة

قدّم المطورون الروس بدعم من نادي "كوليبين"، طائرة مسيرة من طراز "زفير-إم"، قادرة على التحليق في الجو لمدة 24 ساعة متواصلة. 16.09.2025, سبوتنيك عربي

وذكر المكتب الصحفي للجبهة الشعبية في روسيا لوكالة "سبوتنيك": "قدّم المطورون الروس، بدعم من نادي "كوليبين" التابع للجبهة الشعبية، طائرة مسيرة من طراز طراز "زفير-إم"، قادرة على التحليق في الجو لمدة 24 ساعة، وتعمل كمكرر اتصالات لزيادة مدى الطائرات المسيرة الهجومية، أو كمعدات حرب إلكترونية لحماية الأشخاص والمعدات من الطائرات المسيرة المعادية".وأشارت الشركة المصنعة إلى أن الطائرة المسيرة "زفير-إم" قادرة على رفع حمولة يتراوح وزنها بين 4 و10 كيلوغرامات، ويمكن أن تتراوح أيضًا بين 10 و30 كيلوغرامًا.وأضافت الشركة: "يستمر التحليق لمدة تصل إلى 24 ساعة، يليه انقطاع تكنولوجي. قد يطول، لكن يجب مراعاة موارد المحركات والباقي".القوات الروسية تستهدف مركزا لوجستيا للمعدات العسكرية الموردة لنظام كييف من الغرب- الدفاع الروسيةالدفاع الروسية تنشر مشاهد لتحرير بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك ... فيديو

