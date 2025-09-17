بوتين يهنئ مودي بعيد ميلاده ويشيد بمساهمته في تعزيز الشراكة المتميزة مع روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين يهنئ مودي بعيد ميلاده ويشيد بمساهمته في تعزيز الشراكة المتميزة مع روسيا
بوتين يهنئ مودي بعيد ميلاده ويشيد بمساهمته في تعزيز الشراكة المتميزة مع روسيا
بوتين يهنئ مودي بعيد ميلاده ويشيد بمساهمته في تعزيز الشراكة المتميزة مع روسيا

07:11 GMT 17.09.2025
توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بالتهنئة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بمناسبة عيد ميلاده الـ75، مشيرًا إلى مساهمته الكبيرة في تعزيز الشراكة المتميزة، والحوار والعمل البنّاء مع روسيا.
ونشر موقع الكرملين برقية التهنئة، وجاء في نصها: "السيد رئيس الوزراء، تقبلوا أحر التهاني بمناسبة عيد ميلادكم الخامس والسبعين... أقدر علاقاتنا الطيبة والأخوية وسنواصل، بالتأكيد، الحوار البناء والعمل المشترك على القضايا الثنائية والإقليمية والدولية".
وأردف بوتين: "تقدمون إسهامًا شخصيًا كبيرًا في تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين بلدينا، وفي تطوير تعاون الروسي الهندي".
قمة بريكس السابعة عشرة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
الخارجية الهندية تعلن عقد قمة لـ"بريكس" عبر الإنترنت في 8 سبتمبر بمبادرة من البرازيل
5 سبتمبر, 11:37 GMT

وبعد انتهاء فعاليات قمة منظمة "شنغهاي للتعاون"، في 1 أيلول/ سبتمبر الجاري، توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سوية إلى مكان عقد اجتماعهما الثنائي.

وكتب مودي، في منشور أرفقه بصورة تجمعه بالرئيس بوتين: "بعد انتهاء فعاليات قمة منظمة "شنغهاي للتعاون"، توجهت مع الرئيس بوتين إلى مكان اجتماعنا الثنائي. المحادثات معه دائمًا ما تكون مثيرة للاهتمام".
وقال مودي خلال لقائه بالرئيس بوتين: "الهند تترقب زيارتكم في ديسمبر (كانون الأول المقبل)، والتعاون الوثيق بين بلدينا ضروري لضمان الاستقرار والازدهار العالميين".
الخارجية الروسية: الرسوم الجمركية الأمريكية لن تؤثر على التجارة بين روسيا والهند.
