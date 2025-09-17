https://sarabic.ae/20250917/لمذا-يحذر-العلماء-من-وضع-كأس-ماء-بجوار-السرير--1104949549.html
لمذا يحذر العلماء من وضع كأس ماء بجوار السرير؟
كشفت دراسة جديدة أجرتها مجموعة من الأطباء، عن مخاطر وضع كأس ماء بجوار السرير، مشيرة إلى أن رشفة صغيرة من الماء ليلا قد تشكل خطرا على الصحة. 17.09.2025, سبوتنيك عربي
وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن ترك الماء مكشوفاً طوال الليل قد يجعله عرضة للغبار والجسيمات الدقيقة وحتى البكتيريا.وأوضحت الدراسة أن المياه الراكدة قد تشجع على نمو الميكروبات وتغير تركيبها الكيميائي، وهو ما يفسر الطعم "الباهت" أو "المتغير" للماء في الصباح.ويضيف الخبراء إلى ما سبق، أن الحرارة أو الضوء بالقرب من السرير قد تسرع هذه التغيرات، في حين أن وجود الحشرات الصغيرة في البيئة قد يزيد من احتمالية تلوث الماء.ونوّهت الدراسة أنه لتفادي هذه المخاطر، ينصح الأطباء باستخدام زجاجة محكمة الإغلاق أو كوب مغطى، أو الاعتماد على شرب كميات كافية من الماء خلال النهار لتقليل الحاجة إلى الترطيب ليلا.ووفقا للدراسة التي نشرها موقع "العربية"، تعد هذه التغييرات البسيطة وسيلة فعالة للحفاظ على عادة شرب الماء بالسرير دون التأثير على الصحة.علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لتنقية وتعقيم مياه الشربدولة عربية تبدأ بتجريب تقنية استخلاص الماء من رطوبة الهواء
كشفت دراسة جديدة أجرتها مجموعة من الأطباء، عن مخاطر وضع كأس ماء بجوار السرير، مشيرة إلى أن رشفة صغيرة من الماء ليلا قد تشكل خطرا على الصحة.
وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن ترك الماء مكشوفاً طوال الليل قد يجعله عرضة للغبار والجسيمات الدقيقة وحتى البكتيريا.
وأوضحت الدراسة أن المياه الراكدة قد تشجع على نمو الميكروبات وتغير تركيبها الكيميائي، وهو ما يفسر الطعم "الباهت" أو "المتغير" للماء في الصباح.
وأكدت الدراسة أن شرب مثل هذا الماء بشكل متكرر قد يخل بتوازن البكتيريا الطبيعية في الفم، ويؤدي مع الوقت إلى مشكلات صحية في الأسنان والجهاز الهضمي.
ويضيف الخبراء إلى ما سبق، أن الحرارة أو الضوء بالقرب من السرير قد تسرع هذه التغيرات، في حين أن وجود الحشرات الصغيرة في البيئة قد يزيد من احتمالية تلوث الماء.
ونوّهت الدراسة أنه لتفادي هذه المخاطر، ينصح الأطباء باستخدام زجاجة محكمة الإغلاق أو كوب مغطى،
أو الاعتماد على شرب كميات كافية من الماء خلال النهار لتقليل الحاجة إلى الترطيب ليلا.
ووفقا للدراسة التي نشرها موقع "العربية"، تعد هذه التغييرات البسيطة وسيلة فعالة للحفاظ على عادة شرب الماء بالسرير دون التأثير على الصحة.