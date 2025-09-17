https://sarabic.ae/20250917/مسؤول-في-السلطة-القانونية-للمصادقة-الإلكترونية-في-السودان-التكنولوجيا-الروسية-متطورة-رغم-العقوبات-1104968818.html
مسؤول في السلطة القانونية للمصادقة الإلكترونية في السودان: التكنولوجيا الروسية متطورة رغم العقوبات
مسؤول في السلطة القانونية للمصادقة الإلكترونية في السودان: التكنولوجيا الروسية متطورة رغم العقوبات
سبوتنيك عربي
أكد مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية في السلطة القانونية للمصادقة الإلكترونية في السودان، أيمن موسى عوض الكريم، أن "المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا المنعقد... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T21:54+0000
2025-09-17T21:54+0000
2025-09-17T21:54+0000
أخبار السودان اليوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
تكنولوجيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/11/1104968656_1:0:705:396_1920x0_80_0_0_52517f9ffa719349e00d472dec133d4c.jpg
وقال عوض الكريم في حديث لوكالة "سبوتنيك": "المثير للاهتمام في هذا المؤتمر، هو أن الروس أبدعوا في التكنولوجيا وحققوا تقدمًا كبيرًا في هذا المجال بالرغم من العقوبات، ويظهر اعتماد الروس على أنفسهم في هذا المجال رغم العقوبات".وأكد عوض الكريم "رغبة السودان بالاستفادة من التكنولوجيا الموجودة في المؤتمر ، وتبادل الخبرات خاصة أن السودان اليوم في مرحلة إعادة إعمار وهو بحاجة للتكنولوجيا"، مشيرًا أيضًا إلى إمكانية استفادة روسيا من التجارب السودانية في هذا المجال، في إطار التعاون الذي يحقق الفائدة للبلدين".وأهم ما يتم بحثه في هذا المؤتمر، استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة منها الطب والتعاون العسكري والتقني، وفي مجال المسيرات والصناعة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/11/1104968656_90:0:618:396_1920x0_80_0_0_c341a5343f2d83b11241e81132145de7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, تكنولوجيا
أخبار السودان اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, تكنولوجيا
مسؤول في السلطة القانونية للمصادقة الإلكترونية في السودان: التكنولوجيا الروسية متطورة رغم العقوبات
حصري
أكد مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية في السلطة القانونية للمصادقة الإلكترونية في السودان، أيمن موسى عوض الكريم، أن "المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا المنعقد في ضواحي موسكو يعطي فرصة للتعرف على التكنولوجيا الروسية المتطورة".
وقال عوض الكريم في حديث لوكالة "سبوتنيك": "المثير للاهتمام في هذا المؤتمر، هو أن الروس أبدعوا في التكنولوجيا وحققوا تقدمًا كبيرًا في هذا المجال بالرغم من العقوبات، ويظهر اعتماد الروس على أنفسهم في هذا المجال رغم العقوبات".
وأضاف: "مشاركتنا في المؤتمر فرصة للاستفادة والتعاون وتبادل المعلومات والبيانات والتكنولوجيا بما يحقق الفائدة لروسيا والسودان".
وأكد عوض الكريم "رغبة السودان بالاستفادة من التكنولوجيا الموجودة في المؤتمر
، وتبادل الخبرات خاصة أن السودان اليوم في مرحلة إعادة إعمار وهو بحاجة للتكنولوجيا"، مشيرًا أيضًا إلى إمكانية استفادة روسيا من التجارب السودانية في هذا المجال، في إطار التعاون الذي يحقق الفائدة للبلدين".
وانطلقت اليوم الأربعاء، في ضواحي العاصمة موسكو، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الذي يناقش أحدث التطورات وفرص التعاون بين روسيا والدول المشاركة في هذا المجال.
وأهم ما يتم بحثه في هذا المؤتمر، استخدام الذكاء الاصطناعي
في مجالات مختلفة منها الطب والتعاون العسكري والتقني، وفي مجال المسيرات والصناعة.