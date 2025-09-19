تايوان والولايات المتحدة تحافظان على التعاون الأمني ـ وزارة الدفاع الأمريكية

عربي
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن خمسة مسؤولين أمريكيين مطلعين على الأمر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قرارًا بوقف الدعم العسكري لتايوان على خلفية نيته التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.وأضاف البيان: "تسهم المساعدات العسكرية الأمريكية، في تعزيز القدرة الدفاعية لتايوان ومضيق تايوان"، مؤكدًا أن "تايوان ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية والتعاون مع الولايات المتحدة والدول الحليفة الأخرى".وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض هذا الصيف المصادقة على حزمة مساعدات عسكرية لتايوان تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار، في محاولة للتوصل إلى صفقة تجارية واسعة النطاق وقمة محتملة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها دولة مستقلة.يذكر أن الصين حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من دعم تايوان وتحفيزها لاتخاذ ما تصفه الصين بـ"سياسات خطيرة"، بعدما أعلنت واشنطن أنها ستساعد تايوان إذا تعرضت لهجوم صيني.
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الجمعة، أن "تايوان والولايات المتحدة تحافظان على آلية تعاون وثيق في مجال الدفاع".
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن خمسة مسؤولين أمريكيين مطلعين على الأمر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قرارًا بوقف الدعم العسكري لتايوان على خلفية نيته التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.

وقالت الوزراة في بيان: "تحافظ تايوان والولايات المتحدة على آلية تعاون وثيق في مجال الأمن، ويتم تنفيذ جميع خطط التعاون وفقًا للنقاط الرئيسية لإنشاء نظام دفاعي متكامل"، مشيرة إلى أن "وزارة الدفاع لا تعلّق على خطط إرسال أسلحة إلى تايوان دون إعلان رسمي من حكومتي الجانبين".

مدمرة الصواريخ Arleigh Burke الأمريكية خلال عبورها مضيق تايوان 26 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
أمريكا تعلن عبور أول سفينتين من مضيق تايوان منذ تنصيب ترامب... والجيش الصيني يعلق
12 فبراير, 07:07 GMT
وأضاف البيان: "تسهم المساعدات العسكرية الأمريكية، في تعزيز القدرة الدفاعية لتايوان ومضيق تايوان"، مؤكدًا أن "تايوان ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية والتعاون مع الولايات المتحدة والدول الحليفة الأخرى".
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض هذا الصيف المصادقة على حزمة مساعدات عسكرية لتايوان تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار، في محاولة للتوصل إلى صفقة تجارية واسعة النطاق وقمة محتملة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وزير الدفاع الصيني دونغ جون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
وزير الدفاع الصيني: الجيش لن يسمح باستقلال تايوان
أمس, 02:18 GMT
وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها دولة مستقلة.
يذكر أن الصين حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من دعم تايوان وتحفيزها لاتخاذ ما تصفه الصين بـ"سياسات خطيرة"، بعدما أعلنت واشنطن أنها ستساعد تايوان إذا تعرضت لهجوم صيني.
