https://sarabic.ae/20250919/تايوان-نواصل-تعزيز-قدراتنا-الدفاعية-بالتعاون-مع-الولايات-المتحدة--1105038487.html

تايوان والولايات المتحدة تحافظان على التعاون الأمني ـ وزارة الدفاع الأمريكية

تايوان والولايات المتحدة تحافظان على التعاون الأمني ـ وزارة الدفاع الأمريكية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الجمعة، أن "تايوان والولايات المتحدة تحافظان على آلية تعاون وثيق في مجال الدفاع". 19.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-19T13:42+0000

2025-09-19T13:42+0000

2025-09-19T13:47+0000

أخبار تايوان

الولايات المتحدة الأمريكية

تعاون

الصين

الدفاع

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103511/66/1035116621_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_6e94729e6c83d331a47546763aeeba10.jpg

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن خمسة مسؤولين أمريكيين مطلعين على الأمر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قرارًا بوقف الدعم العسكري لتايوان على خلفية نيته التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.وأضاف البيان: "تسهم المساعدات العسكرية الأمريكية، في تعزيز القدرة الدفاعية لتايوان ومضيق تايوان"، مؤكدًا أن "تايوان ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية والتعاون مع الولايات المتحدة والدول الحليفة الأخرى".وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض هذا الصيف المصادقة على حزمة مساعدات عسكرية لتايوان تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار، في محاولة للتوصل إلى صفقة تجارية واسعة النطاق وقمة محتملة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها دولة مستقلة.يذكر أن الصين حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من دعم تايوان وتحفيزها لاتخاذ ما تصفه الصين بـ"سياسات خطيرة"، بعدما أعلنت واشنطن أنها ستساعد تايوان إذا تعرضت لهجوم صيني.

https://sarabic.ae/20250212/أمريكا-تعلن-عبور-أول-سفينتين-من-مضيق-تايوان-منذ-تنصيب-ترامب-والجيش-الصيني-يعلق-1097697196.html

https://sarabic.ae/20250918/وزير-الدفاع-الصيني-الجيش-لن-يسمح-باستقلال-تايوان-1104970325.html

أخبار تايوان

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, تعاون, الصين, الدفاع, العالم