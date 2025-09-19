عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: الشمبانزي يستهلك الكحول بنفس معدل الاستهلاك البشري
كشفت أول ملاحظة من نوعها، لاستهلاك الرئيسيات للكحول في البرية، أن الشمبانزي يتناول يوميا كمية ضخمة من الكحول الناتج عن تخمر الفاكهة، تعادل نحو كوبين من...
ونوه المكتب الإعلامي لجامعة كاليفورنيا في بيركلي، إلى أن العلماء يعتبرون الكحول الإيثيلي جزءا من النظام الغذائي الطبيعي لهذه الرئيسيات.وذكر الباحث أليكسي مارو: "أن الرصد الحثيث، أظهر أن ذكور وإناث الشمبانزي، في جميع المجموعات التي درسناها، استهلكوا في المتوسط نحو 14 غراما من الإيثانول يوميا، أي ما يعادل حصة واحدة من الكحول في الولايات المتحدة. وبالنظر إلى الفارق في وزن الجسم بين البشر والقرود، فإن ذلك يعادل شرب حصتين من الكحول".ويذكر أن علماء الأنثروبولوجيا والأحياء والتاريخ يحاولون فهم سبب قدرة البشر وأسلافهم المباشرين على تحمّل كميات كبيرة من الكحول الإيثيلي، وكذلك الرغبة في تناوله، على الرغم من كونه مادة سامة لمعظم الرئيسيات الأخرى، حسب موقع "ساينتيفيك أميريكان".وتوصل علماء أنثروبولوجيا من الولايات المتحدة وساحل العاج وفرنسا، إلى براهين تدعم هذه النظرية خلال مراقبة عدة مجموعات من الشمبانزي تعيش في منتزه كيبالي الوطني في أوغندا ومنتزه تاي الوطني في ساحل العاج، حيث تعقب الباحثون أنواع الفاكهة التي يتناولها الشمبانزي، وجمعوا عينات منها، وقاسوا مستوى الإيثانول فيها.وترجمت القياسات أن 21 نوعا من الفاكهة التي يستهلكها الشمبانزي في كل من غرب وشرق إفريقيا تحتوي في المتوسط على نحو 0.26% من الكحول. ويستهلك كل شمبانزي نحو 4.5 كيلوغرامات من هذه الفاكهة يوميا، ما يؤدي إلى امتصاص نحو 14 غراما من الكحول الإيثيلي.ويضيف مارو: "يستهلك الشمبانزي كمية مماثلة تقريبا من الكحول لتلك التي يستهلكها البشر يوميا إذا اعتمدوا على أطعمة مخمّرة باستمرار. وهذا يدعم الفرضية التي تربط اشتهاء البشر للكحول بوجود هذه الخصائص الغذائية والأيضية لدى أسلافنا المشتركين مع الشمبانزي".دراسة تظهر أن قلة النوم قد تسرع شيخوخة الدماغ
دراسة: الشمبانزي يستهلك الكحول بنفس معدل الاستهلاك البشري

06:12 GMT 19.09.2025
كشفت أول ملاحظة من نوعها، لاستهلاك الرئيسيات للكحول في البرية، أن الشمبانزي يتناول يوميا كمية ضخمة من الكحول الناتج عن تخمر الفاكهة، تعادل نحو كوبين من المشروبات الكحولية الخفيفة.
ونوه المكتب الإعلامي لجامعة كاليفورنيا في بيركلي، إلى أن العلماء يعتبرون الكحول الإيثيلي جزءا من النظام الغذائي الطبيعي لهذه الرئيسيات.
وذكر الباحث أليكسي مارو: "أن الرصد الحثيث، أظهر أن ذكور وإناث الشمبانزي، في جميع المجموعات التي درسناها، استهلكوا في المتوسط نحو 14 غراما من الإيثانول يوميا، أي ما يعادل حصة واحدة من الكحول في الولايات المتحدة. وبالنظر إلى الفارق في وزن الجسم بين البشر والقرود، فإن ذلك يعادل شرب حصتين من الكحول".
ويذكر أن علماء الأنثروبولوجيا والأحياء والتاريخ يحاولون فهم سبب قدرة البشر وأسلافهم المباشرين على تحمّل كميات كبيرة من الكحول الإيثيلي، وكذلك الرغبة في تناوله، على الرغم من كونه مادة سامة لمعظم الرئيسيات الأخرى، حسب موقع "ساينتيفيك أميريكان".
أحد التفسيرات المحتملة هو أن أسلاف البشر تكيفوا مع تناول الفاكهة الناضجة والمخمّرة التي تسقط على الأرض، والتي لم تكن معظم الرئيسيات الأخرى تستهلكها.
وتوصل علماء أنثروبولوجيا من الولايات المتحدة وساحل العاج وفرنسا، إلى براهين تدعم هذه النظرية خلال مراقبة عدة مجموعات من الشمبانزي تعيش في منتزه كيبالي الوطني في أوغندا ومنتزه تاي الوطني في ساحل العاج، حيث تعقب الباحثون أنواع الفاكهة التي يتناولها الشمبانزي، وجمعوا عينات منها، وقاسوا مستوى الإيثانول فيها.
وترجمت القياسات أن 21 نوعا من الفاكهة التي يستهلكها الشمبانزي في كل من غرب وشرق إفريقيا تحتوي في المتوسط على نحو 0.26% من الكحول. ويستهلك كل شمبانزي نحو 4.5 كيلوغرامات من هذه الفاكهة يوميا، ما يؤدي إلى امتصاص نحو 14 غراما من الكحول الإيثيلي.

وعلى الرغم من أن هذه الكمية لا تكفي للتسمم، فإن الاستهلاك المستمر لها يتطلب تكيفا تطوريا يسرّع من تحييد الكحول وإخراجه من الجسم.

ويضيف مارو: "يستهلك الشمبانزي كمية مماثلة تقريبا من الكحول لتلك التي يستهلكها البشر يوميا إذا اعتمدوا على أطعمة مخمّرة باستمرار. وهذا يدعم الفرضية التي تربط اشتهاء البشر للكحول بوجود هذه الخصائص الغذائية والأيضية لدى أسلافنا المشتركين مع الشمبانزي".
دراسة تظهر أن قلة النوم قد تسرع شيخوخة الدماغ
