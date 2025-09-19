https://sarabic.ae/20250919/فيدان-إسرائيل-ترى-في-أي-رؤية-إقليمية-قائمة-على-القوة-والتنمية-خطرا-عليها-1105017391.html

فيدان: إسرائيل ترى في أي رؤية إقليمية قائمة على القوة والتنمية خطرا عليها

دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الدول الإقليمية والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مشتركة ضد السياسة التوسعية، التي تنتهجها إسرائيل في المنطقة. 19.09.2025

ونقلت وكالة "الأناضول"، صباح اليوم الجمعة، عن فيدان، تأكيد تركيا معارضة "الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة"، ومحاولات ضم الضفة الغربية والعمل ضدها، والعمل على إقامة دولة فلسطينية.وقال: "هذا أمر أساسي للسلم الإقليمي، لكن من ناحية أخرى، علينا كدول المنطقة والمجتمع الدولي، مناقشة سياسة التوسع الإسرائيلي في المنطقة واتخاذ إجراءات ضدها، هذا أمر بالغ الأهمية".وأضاف: "لكن في المقابل، لا بدّ لنا كدول في المنطقة، وكمجتمع دولي، أن نطرح على الطاولة ونتخذ إجراءات ضد تحويل إسرائيل توسعها في المنطقة إلى سياسة ثابتة. هذا أمر بالغ الأهمية".وشدد وزير الخارجية التركي على أن إسرائيل تستمد قوتها "من الضعف السياسي والاقتصادي والتأخر التكنولوجي لدى الدول المجاورة لها وترى في أي رؤية إقليمية قائمة على الازدهار والقوة والتنمية المتوازنة خطرا عليها".وأمس الخميس، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الولايات المتحدة عرقلت مجددا مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن المتبقين، حيث صوت أعضاء مجلس الأمن الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، اليوم الخميس، بينما استخدمت واشنطن حق النقض "الفيتو" ضده.وطالب القرار، الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، من بين أمور أخرى، بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة"، وأكد مجددا الدعوات للإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين لا تزال حركة حماس الفلسطينية تحتجزهم.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 166 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

