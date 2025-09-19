عربي
قيادية بفتح لـ سبوتنيك": استخدام أمريكا الفيتو ضد وقف الحرب في غزة يؤكد شراكتها في الإبادة
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذا دليل واضح على أن واشنطن شريك أساسي في هذه الإبادة والعدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل.وأوضح حرب أن الموافقة الأمريكية على استباحة إسرائيل المنطقة العربية برمتها، من خلال العدوان على سيادة الدول، مشيرة إلى أن ذلك سوف يؤدي لتفجير المنطقة برمتها، ويؤثر على هندستها السياسية وتحالفاتها المستقبلية. وعرقلت الولايات المتحدة مجددا مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن المتبقين. وطالب القرار، الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، من بين أمور أخرى، بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة"، وأكد مجددا الدعوات للإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين لا تزال حركة حماس الفلسطينية تحتجزهم. بالإضافة إلى ذلك، حث القرار إسرائيل على رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضمان توزيعها دون عوائق على المدنيين.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 166 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
قيادية بفتح لـ سبوتنيك": استخدام أمريكا الفيتو ضد وقف الحرب في غزة يؤكد شراكتها في الإبادة

16:39 GMT 19.09.2025
© Sputnik . Mariam Gaderaتونسيون يحتجون على الفيتو الأمريكي المتعلق بوقف إطلاق النار بغزة ويطالبون بطرد السفير
تونسيون يحتجون على الفيتو الأمريكي المتعلق بوقف إطلاق النار بغزة ويطالبون بطرد السفير - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© Sputnik . Mariam Gadera
تابعنا عبر
أدانت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الاعتراض "الفيتو"، 6 مرات لإفشال مشروع قرار وقف الحرب على غزة، بما في ذلك المشروع الأخير.
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذا دليل واضح على أن واشنطن شريك أساسي في هذه الإبادة والعدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل.

وترى حرب أن الولايات المتحدة الأمريكية بذلك تشارك إسرائيل في انتهاك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وكذلك في الإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود الفلسطيني بالقتل والتجويع ومحاولة التهجير وتدمير الحياة الفلسطينية.

مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
الخارجية الروسية: فشل مجلس الأمن الدولي بوقف سفك الدماء في قطاع غزة أمر مؤسف
14:53 GMT
وأوضح حرب أن الموافقة الأمريكية على استباحة إسرائيل المنطقة العربية برمتها، من خلال العدوان على سيادة الدول، مشيرة إلى أن ذلك سوف يؤدي لتفجير المنطقة برمتها، ويؤثر على هندستها السياسية وتحالفاتها المستقبلية.
وعرقلت الولايات المتحدة مجددا مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن المتبقين.

وصوت أعضاء مجلس الأمن الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، أمس الخميس، بينما استخدمت واشنطن حق النقض "الفيتو" ضده.

وطالب القرار، الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، من بين أمور أخرى، بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة"، وأكد مجددا الدعوات للإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين لا تزال حركة حماس الفلسطينية تحتجزهم.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
مجلس الأمن الدولي يفشل في تبني مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
أمس, 19:25 GMT
بالإضافة إلى ذلك، حث القرار إسرائيل على رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضمان توزيعها دون عوائق على المدنيين.
يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 166 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
