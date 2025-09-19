https://sarabic.ae/20250919/قيادية-بفتح-لـ-سبوتنيك-استخدام-أمريكا-الفيتو-ضد-وقف-الحرب-في-غزة-يؤكد-شراكتها-في-الإبادة-1105043861.html
قيادية بفتح لـ سبوتنيك": استخدام أمريكا الفيتو ضد وقف الحرب في غزة يؤكد شراكتها في الإبادة
قيادية بفتح لـ سبوتنيك": استخدام أمريكا الفيتو ضد وقف الحرب في غزة يؤكد شراكتها في الإبادة
سبوتنيك عربي
أدانت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الاعتراض "الفيتو"، 6 مرات لإفشال مشروع قرار وقف الحرب على غزة، بما في ذلك... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T16:39+0000
2025-09-19T16:39+0000
2025-09-19T16:39+0000
غزة
أخبار الشرق الأوسط
لبنان
حصري
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/16/1086322961_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e981fbd47943e6f9272151c196b21140.jpg
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذا دليل واضح على أن واشنطن شريك أساسي في هذه الإبادة والعدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل.وأوضح حرب أن الموافقة الأمريكية على استباحة إسرائيل المنطقة العربية برمتها، من خلال العدوان على سيادة الدول، مشيرة إلى أن ذلك سوف يؤدي لتفجير المنطقة برمتها، ويؤثر على هندستها السياسية وتحالفاتها المستقبلية. وعرقلت الولايات المتحدة مجددا مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن المتبقين. وطالب القرار، الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، من بين أمور أخرى، بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة"، وأكد مجددا الدعوات للإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين لا تزال حركة حماس الفلسطينية تحتجزهم. بالإضافة إلى ذلك، حث القرار إسرائيل على رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضمان توزيعها دون عوائق على المدنيين.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 166 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250919/الخارجية-الروسية-فشل-مجلس-الأمن-الدولي-بوقف-سفك-الدماء-في-قطاع-غزة-أمر-مؤسف-1105040586.html
https://sarabic.ae/20250918/مجلس-الأمن-الدولي-يفشل-في-تبني-مشروع-قرار-بشأن-غزة-1105002715.html
غزة
لبنان
إسرائيل
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/16/1086322961_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a20bde43597414d2bc71fc80b06a6f2e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, أخبار الشرق الأوسط, لبنان, حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, السعودية
غزة, أخبار الشرق الأوسط, لبنان, حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, السعودية
قيادية بفتح لـ سبوتنيك": استخدام أمريكا الفيتو ضد وقف الحرب في غزة يؤكد شراكتها في الإبادة
أدانت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الاعتراض "الفيتو"، 6 مرات لإفشال مشروع قرار وقف الحرب على غزة، بما في ذلك المشروع الأخير.
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذا دليل واضح على أن واشنطن شريك أساسي في هذه الإبادة والعدوان
على الشعب الفلسطيني الأعزل.
وترى حرب أن الولايات المتحدة الأمريكية بذلك تشارك إسرائيل في انتهاك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وكذلك في الإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود الفلسطيني بالقتل والتجويع ومحاولة التهجير وتدمير الحياة الفلسطينية.
وأوضح حرب أن الموافقة الأمريكية على استباحة إسرائيل المنطقة العربية برمتها، من خلال العدوان على سيادة الدول، مشيرة إلى أن ذلك سوف يؤدي لتفجير المنطقة برمتها، ويؤثر على هندستها السياسية وتحالفاتها المستقبلية.
وعرقلت الولايات المتحدة مجددا مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن المتبقين.
وصوت أعضاء مجلس الأمن الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، أمس الخميس، بينما استخدمت واشنطن حق النقض "الفيتو" ضده.
وطالب القرار، الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، من بين أمور أخرى، بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة"، وأكد مجددا الدعوات للإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين لا تزال حركة حماس الفلسطينية تحتجزهم.
بالإضافة إلى ذلك، حث القرار إسرائيل على رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية
إلى القطاع، وضمان توزيعها دون عوائق على المدنيين.
يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة،
والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 166 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.