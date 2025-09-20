https://sarabic.ae/20250920/غوتيريش-لا-ينبغي-الخوف-من-انتقام-إسرائيل-فسياستها-مستمرة-على-كل-حال-1105058556.html
غوتيريش: لا ينبغي الخوف من انتقام إسرائيل فسياستها مستمرة على كل حال
غوتيريش: لا ينبغي الخوف من انتقام إسرائيل فسياستها مستمرة على كل حال
سبوتنيك عربي
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن العالم لا ينبغي أن "يخشى" ردود الفعل الإسرائيلية عند انتقاد سياساتها، مشيرا إلى استمرار الخطوات... 20.09.2025, سبوتنيك عربي
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن العالم لا ينبغي أن "يخشى" ردود الفعل الإسرائيلية عند انتقاد سياساتها، مشيرا إلى استمرار الخطوات الإسرائيلية الهادفة إلى "تدمير غزة بالكامل وضم الضفة الغربية تدريجياً".
جاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية قال خلالها غوتيريش: "لا ينبغي أن نشعر بالخشية من خطر رد الفعل الانتقامي، لأن هذه الإجراءات ستستمر سواء قمنا بما نقوم به أم لا، على الأقل هناك فرصة لحشد المجتمع الدولي لممارسة الضغط لمنع حدوث ذلك".
ولم يتردد الأمين العام في وصف الوضع في غزة بأنه "أسوأ مستوى من الموت والدمار
" شهده منذ توليه منصبه، وربما في حياته بأكملها، معرباً عن أن "معاناة الشعب الفلسطيني لا يمكن وصفها" وسط ظروف المجاعة و"الافتقار التام للرعاية الصحية الفعالة" وعيش السكان دون مأوى مناسب في مناطق مكتظة.
وبينما قاد غوتيريش دعوات عاجلة لإسرائيل لوقف حربها والتراجع عن الهجوم "غير المسبوق" الذي تهدد بشنه على رفح، إلا أنه أحجم عن استخدام مصطلح "إبادة جماعية" لوصف السلوك الإسرائيلي، على الرغم من استخدام وكالات أممية أخرى لهذا التوصيف.
وأوضح موقفه بالقول: "المشكلة هي أنه ليس من ضمن مهامي التحديد القانوني فيما إذا كان هناك إبادة، هذا ليس من صلاحياتي. لكن لنكن واضحين، المشكلة ليست في الكلمة، المشكلة هي في الواقع على الأرض".
وفي وقت سابق، خلص تحقيق مستقل في الأمم المتحدة، ولأول مرة، إلى أن "إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن كبار المسؤولين فيها حرضوا على الإبادة الجماعية"، فيما وصفت اللجنة نتيجة التحقيق بأنها "النتيجة الأكثر موثوقية للأمم المتحدة حتى الآن".
وفي تقرير من 72 صفحة، وجدت اللجنة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن إسرائيل "ارتكبت 4 أعمال إبادة جماعية" في القطاع، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
إلحاق "أذى جسدي ونفسي خطير" بالفلسطينيين.
فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا.
فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب.
يذكر أن إسرائيل قتلت ما يقرب من 65 ألف فلسطيني في غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.