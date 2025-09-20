غوتيريش: لا ينبغي الخوف من انتقام إسرائيل فسياستها مستمرة على كل حال

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
غوتيريش: لا ينبغي الخوف من انتقام إسرائيل فسياستها مستمرة على كل حال
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن العالم لا ينبغي أن "يخشى" ردود الفعل الإسرائيلية عند انتقاد سياساتها، مشيرا إلى استمرار الخطوات...
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
منظمة الأمم المتحدة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
جاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية قال خلالها غوتيريش: "لا ينبغي أن نشعر بالخشية من خطر رد الفعل الانتقامي، لأن هذه الإجراءات ستستمر سواء قمنا بما نقوم به أم لا، على الأقل هناك فرصة لحشد المجتمع الدولي لممارسة الضغط لمنع حدوث ذلك".ولم يتردد الأمين العام في وصف الوضع في غزة بأنه "أسوأ مستوى من الموت والدمار" شهده منذ توليه منصبه، وربما في حياته بأكملها، معرباً عن أن "معاناة الشعب الفلسطيني لا يمكن وصفها" وسط ظروف المجاعة و"الافتقار التام للرعاية الصحية الفعالة" وعيش السكان دون مأوى مناسب في مناطق مكتظة.وبينما قاد غوتيريش دعوات عاجلة لإسرائيل لوقف حربها والتراجع عن الهجوم "غير المسبوق" الذي تهدد بشنه على رفح، إلا أنه أحجم عن استخدام مصطلح "إبادة جماعية" لوصف السلوك الإسرائيلي، على الرغم من استخدام وكالات أممية أخرى لهذا التوصيف.وفي وقت سابق، خلص تحقيق مستقل في الأمم المتحدة، ولأول مرة، إلى أن "إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن كبار المسؤولين فيها حرضوا على الإبادة الجماعية"، فيما وصفت اللجنة نتيجة التحقيق بأنها "النتيجة الأكثر موثوقية للأمم المتحدة حتى الآن".وفي تقرير من 72 صفحة، وجدت اللجنة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن إسرائيل "ارتكبت 4 أعمال إبادة جماعية" في القطاع، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وشملت هذه الأفعال:يذكر أن إسرائيل قتلت ما يقرب من 65 ألف فلسطيني في غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
غوتيريش: لا ينبغي الخوف من انتقام إسرائيل فسياستها مستمرة على كل حال

09:07 GMT 20.09.2025
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن العالم لا ينبغي أن "يخشى" ردود الفعل الإسرائيلية عند انتقاد سياساتها، مشيرا إلى استمرار الخطوات الإسرائيلية الهادفة إلى "تدمير غزة بالكامل وضم الضفة الغربية تدريجياً".
جاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية قال خلالها غوتيريش: "لا ينبغي أن نشعر بالخشية من خطر رد الفعل الانتقامي، لأن هذه الإجراءات ستستمر سواء قمنا بما نقوم به أم لا، على الأقل هناك فرصة لحشد المجتمع الدولي لممارسة الضغط لمنع حدوث ذلك".
ولم يتردد الأمين العام في وصف الوضع في غزة بأنه "أسوأ مستوى من الموت والدمار" شهده منذ توليه منصبه، وربما في حياته بأكملها، معرباً عن أن "معاناة الشعب الفلسطيني لا يمكن وصفها" وسط ظروف المجاعة و"الافتقار التام للرعاية الصحية الفعالة" وعيش السكان دون مأوى مناسب في مناطق مكتظة.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
الخارجية الروسية: فشل مجلس الأمن الدولي بوقف سفك الدماء في قطاع غزة أمر مؤسف
أمس, 14:53 GMT
وبينما قاد غوتيريش دعوات عاجلة لإسرائيل لوقف حربها والتراجع عن الهجوم "غير المسبوق" الذي تهدد بشنه على رفح، إلا أنه أحجم عن استخدام مصطلح "إبادة جماعية" لوصف السلوك الإسرائيلي، على الرغم من استخدام وكالات أممية أخرى لهذا التوصيف.
وأوضح موقفه بالقول: "المشكلة هي أنه ليس من ضمن مهامي التحديد القانوني فيما إذا كان هناك إبادة، هذا ليس من صلاحياتي. لكن لنكن واضحين، المشكلة ليست في الكلمة، المشكلة هي في الواقع على الأرض".
وفي وقت سابق، خلص تحقيق مستقل في الأمم المتحدة، ولأول مرة، إلى أن "إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن كبار المسؤولين فيها حرضوا على الإبادة الجماعية"، فيما وصفت اللجنة نتيجة التحقيق بأنها "النتيجة الأكثر موثوقية للأمم المتحدة حتى الآن".
تونسيون يحتجون على الفيتو الأمريكي المتعلق بوقف إطلاق النار بغزة ويطالبون بطرد السفير - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
قيادية بفتح لـ سبوتنيك": استخدام أمريكا الفيتو ضد وقف الحرب في غزة يؤكد شراكتها في الإبادة
أمس, 16:39 GMT
وفي تقرير من 72 صفحة، وجدت اللجنة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن إسرائيل "ارتكبت 4 أعمال إبادة جماعية" في القطاع، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وشملت هذه الأفعال:
قتل الفلسطينيين في غزة.
إلحاق "أذى جسدي ونفسي خطير" بالفلسطينيين.
فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا.
فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب.
يذكر أن إسرائيل قتلت ما يقرب من 65 ألف فلسطيني في غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.
