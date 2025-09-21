https://sarabic.ae/20250921/الرئيس-اللبناني-يناشد-المجتمع-الدولي-العمل-لوقف-الانتهاكات-والضغط-على-إسرائيل-للانسحاب-1105105583.html

الرئيس اللبناني يناشد المجتمع الدولي العمل لوقف الانتهاكات والضغط على إسرائيل للانسحاب

استنكر الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الأحد، "الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف الاعمال العدائية وارتكابها مجزرة جديدة في بنت جبيل جنوبي لبنان". 21.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال عون، في بيان لها، "فيما نحن في نيويورك للبحث في قضايا السلام وحقوق الإنسان، ها هي اسرائيل تمعن في انتهاكاتها المستمرة للقرارات الدولية وعلى رأسها اتفاق وقف الأعمال العدائية عبر ارتكابها مجزرة جديدة في بنت جبيل ذهب ضحيتها خمسة شهداء بينهم ثلاثة أطفال".وناشد الرئيس اللبناني، "المجتمع الدولي الذي يتواجد قادته في اروقة الأمم المتحدة بذل كل الجهود لوقف الانتهاكات للقرارات الدولية، لا سيما الدول الراعية لإعلان 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، والضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية والتزام الإعلان المذكور".وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق اليوم، عن مقتل خمسة مواطنين، بينهم أطفال، جراء غارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.وأكد مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية، في بيان له، أن "الحصيلة المعلنة أولية"، مشيراً إلى أن "فرق الإسعاف والإنقاذ تواصل عملها في موقع الاستهداف، مما يفتح الباب أمام احتمالية ارتفاع عدد الضحايا".وتأتي هذه الغارة في سياق التصعيد العسكري المستمر على الحدود اللبنانية الجنوبية، والذي شهد تبادلاً للقصف بشكل شبه يومي خلال الأشهر الماضية.وتؤكد السلطات اللبنانية أن إسرائيل تواصل خرق سيادة لبنان بشكل منهجي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقًا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي-لبناني حتى 18 شباط/فبراير الماضي.وتقول بيروت إن الجيش الإسرائيلي لا يزال يتمركز في خمس نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، من بينها الجزء الشمالي من قرية الغجر، وهو ما تعتبره احتلالًا متواصلًا وانتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الضربات الإسرائيلية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عن مقتل أكثر من 235 شخصًا وإصابة أكثر من 500 آخرين.وفي 18 شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في خمس نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآحزب اللهخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".

