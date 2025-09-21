https://sarabic.ae/20250921/رئيس-الوزراء-الباكستاني-يحدد-شرطا-للسلام-مع-الهند-1105096033.html

رئيس الوزراء الباكستاني يحدد "شرطا" للسلام مع الهند

رئيس الوزراء الباكستاني يحدد "شرطا" للسلام مع الهند

صرح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بأن "إحلال السلام مع الهند، يبقى مشروطًا بحل قضية واحدة"، مؤكدًا أن أي حديث عن تطبيع العلاقات بين البلدين "لن يكون... 21.09.2025, سبوتنيك عربي

وشدد شريف، خلال لقائه مع الجالية الباكستانية في لندن، أمس السبت، على أن تطبيع العلاقات مع الهند "مرهون بحل قضية كشمير"، مؤكدًا أن "دماء الكشميريين لن تذهب سدى"، وفقا لتعبيره.وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن "الهند وباكستان جارتان لا بد أن تتعلما العيش معا، لكن استقرار العلاقات لا يمكن أن يتحقق من دون معالجة ملف كشمير"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية.واتهم شهباز شريف، الهند بـ"اتباع نهج عدواني بدلًا من السعي للتعاون"، لافتًا إلى أن الخيار متروك للجانبين "إما العيش بسلام أو مواصلة الصراع"، معبرًا عن أمله في أن تسود أجواء المحبة والاحترام المتبادل.وتأتي تصريحات شريف بعدما أعلنت باكستان، أمس السبت، تمديد الحظر المفروض على المجال الجوي أمام الطائرات الهندية، حتى 24 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وفي 24 من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن كبار قادة الجيش الباكستاني سلسلة من الإجراءات، من بينها إغلاق المجال الجوي بشكل فوري أمام جميع الطائرات المملوكة أو المشغلة من قبل الهند، سواء كانت مدنية أو عسكرية، وذلك ردًا على الإجراءات العدائية التي اتخذتها نيودلهي.وفي أغسطس/ آب الماضي، أصدر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تحذيرا قويا لباكستان، مؤكدًا أن "أي هجوم إرهابي جديد على الأراضي الهندية سيواجه بردٍ حاسم باستخدام صواريخ "براهموس" المجنحة، التي تُنتَج ضمن مشروع مشترك بين الهند وروسيا".وأشار إلى أن "مجرد ذكر اسم "براهموس" يمنع باكستان من النوم"، مؤكدًا أن الصواريخ "ستكون سلاحا فعالا في مواجهة أي تهديدات مستقبلية".

