مستشار رئاسي أوكراني سابق: ستاب يحاول استفزاز روسيا لتصعيد الصراع

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
مستشار رئاسي أوكراني سابق: ستاب يحاول استفزاز روسيا لتصعيد الصراع
مستشار رئاسي أوكراني سابق: ستاب يحاول استفزاز روسيا لتصعيد الصراع
سبوتنيك عربي
أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، "يحاول استفزاز روسيا ودفعها إلى تصعيد الصراع مع حلف شمال... 21.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-21T05:52+0000
2025-09-21T05:52+0000
العالم
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقال سوسكين: "بكل المؤشرات، يُريد (ستاب) جرّ روسيا إلى صراع في بحر البلطيق، باتجاه فنلندا. لقد انتهكت فنلندا جميع المعاهدات، لم تعد محايدة، وأنت (ستاب) تستغل هذا الوضع".وأضاف مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: "وضع ستاب الخطة. لذلك، إذا ما بادرت روسيا فجأةً بالهجوم، فسوف يثور غضبٌ شديدٌ يدفع كارول ناوروكي (الرئيس البولندي)، كايا كالاس (مفوضة الخارجية الأوروبية)، وكلَّ شخصٍ آخر، إلى الانقلاب على موسكو على الفور كما فعل نابليون".وقال ستاب لصحيفة "الغارديان"، يوم أمس السبت، إن "الضمانات الأمنية التي يجري مناقشتها لأوكرانيا لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف، ولن تتمتع روسيا بحق النقض (الفيتو) على صيغة هذه الضمانات"، على حد زعمه.وإجابة على سؤال الصحيفة حول ما إذا كانت هذه "الضمانات" تشير إلى استعداد الدول الأوروبية للمشاركة في تصعيد عسكري محتمل في أوكرانيا، قال ستاب إن "هذا هو جوهر الضمانات الأمنية".وكتب بوشكوف: "لا سبيل لحل الأزمة الأوكرانية وقبول بنودها إلا بموافقة روسيا" ، وذلك تعليقًا على تصريح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، بأن "موسكو لا تملك أي سلطة في مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا"."ضمانات أمنية" لكييفوعقب اجتماع عُقد في العاصمة الفرنسية باريس، في سبتمبر/ أيلول الجاري، التزمت 26 دولة من ما يُسمى بـ"تحالف الراغبين"، بنشر "قوة ردع" في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار. وكما أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، هذا الأسبوع، فإن وضع أوكرانيا كدولة غير نووية وغير منحازة هو الضمان الحقيقي لأمنها.وبعد 3 أيام، أجرى الرئيس الأمريكي محادثات مع فلاديمير زيلينسكي، في واشنطن. وعقب الاجتماع الثنائي، انضم إليهما عدد من القادة الأوروبيين. ناقش الطرفان "الضمانات الأمنية" لكييف، والتي تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تقديمها بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وفي اليوم ذاته، أجرى ترامب مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، مؤكدًا أن "التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا يعتمد الآن على زيلينسكي".من جانبه، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه لا يستبعد إمكانية لقاء زيلينسكي، وإذا كان مستعدًا، فيمكنه زيارة موسكو. إلا أن بوتين أكد أن مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا يمكن حلها على حساب روسيا.ترامب: نجني الأرباح من النزاع الأوكراني بفضل مبيعات السلاحالاتحاد الأوروبي يعلن إعداد التفاصيل الفنية لتقديم قروض لأوكرانيا من أصول روسيا المجمدة
05:52 GMT 21.09.2025
أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، "يحاول استفزاز روسيا ودفعها إلى تصعيد الصراع مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، بتصريحه بشأن "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا.
وقال سوسكين: "بكل المؤشرات، يُريد (ستاب) جرّ روسيا إلى صراع في بحر البلطيق، باتجاه فنلندا. لقد انتهكت فنلندا جميع المعاهدات، لم تعد محايدة، وأنت (ستاب) تستغل هذا الوضع".

وبحسب سوسكين، فإن الوضع خطير عندما يحاول الزعيم الفنلندي استفزاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لدعم نظام كييف.

وأضاف مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: "وضع ستاب الخطة. لذلك، إذا ما بادرت روسيا فجأةً بالهجوم، فسوف يثور غضبٌ شديدٌ يدفع كارول ناوروكي (الرئيس البولندي)، كايا كالاس (مفوضة الخارجية الأوروبية)، وكلَّ شخصٍ آخر، إلى الانقلاب على موسكو على الفور كما فعل نابليون".
وقال ستاب لصحيفة "الغارديان"، يوم أمس السبت، إن "الضمانات الأمنية التي يجري مناقشتها لأوكرانيا لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف، ولن تتمتع روسيا بحق النقض (الفيتو) على صيغة هذه الضمانات"، على حد زعمه.
وإجابة على سؤال الصحيفة حول ما إذا كانت هذه "الضمانات" تشير إلى استعداد الدول الأوروبية للمشاركة في تصعيد عسكري محتمل في أوكرانيا، قال ستاب إن "هذا هو جوهر الضمانات الأمنية".

وردا على ذلك، نصح السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، ستاب بالتراجع عن تصريحاته، محذرًا إياه من أنه بخلاف ذلك يخاطر بالوقوع في فئة السياسيين الغربيين المعروفين بتصريحاتهم "الأكثر سخافة"، وحتى البدء في المنافسة على المركز الأول مع أنالينا بيربوك، رئيسة الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكتب بوشكوف: "لا سبيل لحل الأزمة الأوكرانية وقبول بنودها إلا بموافقة روسيا" ، وذلك تعليقًا على تصريح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، بأن "موسكو لا تملك أي سلطة في مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا".
"ضمانات أمنية" لكييف
وعقب اجتماع عُقد في العاصمة الفرنسية باريس، في سبتمبر/ أيلول الجاري، التزمت 26 دولة من ما يُسمى بـ"تحالف الراغبين"، بنشر "قوة ردع" في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار. وكما أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، هذا الأسبوع، فإن وضع أوكرانيا كدولة غير نووية وغير منحازة هو الضمان الحقيقي لأمنها.

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في 15 أغسطس/ آب الماضي، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" الجوية في إنكوريدج، ألاسكا، وناقشا سبل حل النزاع الأوكراني، وأعربا عن استعدادهما للعمل على تسويته. وأكد بوتين اهتمام موسكو بالتوصل إلى تسوية طويلة الأمد.

وبعد 3 أيام، أجرى الرئيس الأمريكي محادثات مع فلاديمير زيلينسكي، في واشنطن. وعقب الاجتماع الثنائي، انضم إليهما عدد من القادة الأوروبيين. ناقش الطرفان "الضمانات الأمنية" لكييف، والتي تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تقديمها بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وفي اليوم ذاته، أجرى ترامب مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، مؤكدًا أن "التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا يعتمد الآن على زيلينسكي".
من جانبه، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه لا يستبعد إمكانية لقاء زيلينسكي، وإذا كان مستعدًا، فيمكنه زيارة موسكو. إلا أن بوتين أكد أن مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا يمكن حلها على حساب روسيا.
