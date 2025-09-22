عربي
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس اللبناني: الحكومة ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح تدريجيا
ولفت عون، خلال لقائه برئيس فنلندا ألكسندر ستوب في نيويورك، إلى أن "إسرائيل تعرقل استكمال انتشاره بسبب استمرار احتلالها للتلال ومواصلتها الأعمال العدائية ضد القرى والمدنيين الجنوبيين"، مشيراً إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح بشكل تدريجي"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق، عن مقتل خمسة مواطنين، بينهم أطفال، جراء غارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.وأكد مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية، في بيان له، أن "الحصيلة المعلنة أولية"، مشيراً إلى أن "فرق الإسعاف والإنقاذ تواصل عملها في موقع الاستهداف، مما يفتح الباب أمام احتمالية ارتفاع عدد الضحايا".وتأتي هذه الغارة في سياق التصعيد العسكري المستمر على الحدود اللبنانية الجنوبية، والذي شهد تبادلاً للقصف بشكل شبه يومي خلال الأشهر الماضية.وتؤكد السلطات اللبنانية أن إسرائيل تواصل خرق سيادة لبنان بشكل منهجي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقًا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي-لبناني حتى 18 شباط/فبراير الماضي.وتقول بيروت إن الجيش الإسرائيلي لا يزال يتمركز في خمس نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، من بينها الجزء الشمالي من قرية الغجر، وهو ما تعتبره احتلالًا متواصلًا وانتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الضربات الإسرائيلية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عن مقتل أكثر من 235 شخصًا وإصابة أكثر من 500 آخرين.وفي 18 شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في خمس نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
شدد الرئيس اللبناني، العماد جوزاف عون، على "الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني في إطار تنفيذ القرار 1701".
ولفت عون، خلال لقائه برئيس فنلندا ألكسندر ستوب في نيويورك، إلى أن "إسرائيل تعرقل استكمال انتشاره بسبب استمرار احتلالها للتلال ومواصلتها الأعمال العدائية ضد القرى والمدنيين الجنوبيين"، مشيراً إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح بشكل تدريجي"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق، عن مقتل خمسة مواطنين، بينهم أطفال، جراء غارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.
الطيران المسير الإسرائيلي يستهدف سيارة في منطقة الدامور جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائدين ميدانيين من "حزب الله" جنوبي لبنان
20 سبتمبر, 03:41 GMT
وأكد مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية، في بيان له، أن "الحصيلة المعلنة أولية"، مشيراً إلى أن "فرق الإسعاف والإنقاذ تواصل عملها في موقع الاستهداف، مما يفتح الباب أمام احتمالية ارتفاع عدد الضحايا".
وتأتي هذه الغارة في سياق التصعيد العسكري المستمر على الحدود اللبنانية الجنوبية، والذي شهد تبادلاً للقصف بشكل شبه يومي خلال الأشهر الماضية.
وتؤكد السلطات اللبنانية أن إسرائيل تواصل خرق سيادة لبنان بشكل منهجي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقًا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي-لبناني حتى 18 شباط/فبراير الماضي.
نائب الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
أمين عام "حزب الله": من يتصور أن حصر السلاح يسحب الذرائع من إسرائيل فهو "واهم"
10 سبتمبر, 15:58 GMT
وتقول بيروت إن الجيش الإسرائيلي لا يزال يتمركز في خمس نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، من بينها الجزء الشمالي من قرية الغجر، وهو ما تعتبره احتلالًا متواصلًا وانتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الضربات الإسرائيلية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عن مقتل أكثر من 235 شخصًا وإصابة أكثر من 500 آخرين.
وفي 18 شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في خمس نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآحزب اللهخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
