بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود وفقا لمعاهدة نيو ستارت لمدة عام واحد بعد 5 فبراير 2026
باحث سياسي: قوة روسيا تفرض أجندتها سواء في أروقة الأمم المتحدة أو خلال المباحثات الثنائية
باحث سياسي: قوة روسيا تفرض أجندتها سواء في أروقة الأمم المتحدة أو خلال المباحثات الثنائية
وشدد العويوي في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الواقع العسكري يفرض أجندته"، وأن "قوة وعظمة روسيا ستنعكس على كل المباحثات، سواء في أروقة الأمم المتحدة أو خلال المباحثات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة أو بين واشنطن وكييف".وأشار إلى أن "روسيا تتعامل مع أوكرانيا في إطار العملية العسكرية الخاصة بعقلانية لا بردة فعل، فيما تؤدي تصرفات زيلينسكي اليائسة والبائسة، رغم كل أشكال الدعم الذي يتلقاها، إلى زيادة معاناة الشعب الأوكراني".وحول ما يجري في مولدوفا، أشار العويوي إلى "المحاولات الغربية لجر مولدوفا الى الصراع منذ بدايات الصراع في أوكرانيا والضغط الغربي نحو إيجاد وكيل عسكري آخر يواجه روسيا ويعاديها".وأوضح أن "المزاج الشعبي الداعم للتغيير والرافض للسياسة الحالية، يدعم المعارضة على أبواب الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما يزعج الغرب وقد يدفعه إلى التدخل لتغيير النتائج الحقيقية للانتخابات ومنع وصول أي قيادة تسعى إلى إعادة العلاقات المتوازنة مع روسيا، والسير بالاتجاه الصحيح نحو استعادة العلاقات الطبيعية مع رابطة الدول المستقلة".واعتبر العويوي أن "زيلينسكي سيكون الخاسر الأكبر في حال فوز المعارضة، وهو ما يفسر فرضه العقوبات على سياسيين في مولدوفا ومحاولته التدخل في مسار الانتخابات".ضابط كولومبي سابق: أكثر من نصف المرتزقة الكولومبيين قتلوا في أوكرانيا"مختبر ميداني"... كيف يؤثر تجنيد المرتزقة في أوكرانيا على أمن أمريكا اللاتينية؟
باحث سياسي: قوة روسيا تفرض أجندتها سواء في أروقة الأمم المتحدة أو خلال المباحثات الثنائية

حصري
تناول الباحث السياسي وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور أسعد العويوي، ما تعول عليه موسكو من جهود أمريكية قد تطرح في المرحلة المقبلة، وعلى الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في هذا السياق، مشيرا إلى أن "السياسة الأمريكية تمثل نهج الدولة العميقة، وليست في مصلحة روسيا، شأنها شأن باقي الدول الغربية المعنية بإضعافها".
وشدد العويوي في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الواقع العسكري يفرض أجندته"، وأن "قوة وعظمة روسيا ستنعكس على كل المباحثات، سواء في أروقة الأمم المتحدة أو خلال المباحثات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة أو بين واشنطن وكييف".

وأوضح العويوي أن "ترامب ليس كغيره من الرؤساء، وهو على قناعة تامة أن هزيمة روسيا وإخضاعها للإرادة الغربية أمر مستحيل، وأن استمرار الصراع لن يؤدي إلا إلى صراع إقليمي أوسع"، مشددا أن "ترامب معني بإنهاء هذا الصراع، وهو مقتنع بوجود خطوط حمراء لروسيا ومصالح قومية لا يمكن تجاوزها أو التنازل عنها".

مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
الكرملين: روسيا تتوقع من ترامب بذل جهود لإيجاد إمكانية للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا
أمس, 10:32 GMT
وأشار إلى أن "روسيا تتعامل مع أوكرانيا في إطار العملية العسكرية الخاصة بعقلانية لا بردة فعل، فيما تؤدي تصرفات زيلينسكي اليائسة والبائسة، رغم كل أشكال الدعم الذي يتلقاها، إلى زيادة معاناة الشعب الأوكراني".

ولفت العويوي إلى أن "أصوات الشارع، ومن ضمنها الشارع البولندي، تحمل مواقف إيجابية، وإن كانت غير قادرة على وقف السياسات الغربية، إلا أنها تشكل بداية للضغط على الحكومات، انطلاقا من الرغبة في السلام والتأكيد أن نقاط الالتقاء مع روسيا أكثر من نقاط الاختلاف، مع التشديد على الحاجة إلى عالم متعدد الأقطاب".

وحول ما يجري في مولدوفا، أشار العويوي إلى "المحاولات الغربية لجر مولدوفا الى الصراع منذ بدايات الصراع في أوكرانيا والضغط الغربي نحو إيجاد وكيل عسكري آخر يواجه روسيا ويعاديها".
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط كولومبي متقاعد: أوكرانيا تقوم بتجنيد مسلحين من عصابات المخدرات
05:00 GMT
وأوضح أن "المزاج الشعبي الداعم للتغيير والرافض للسياسة الحالية، يدعم المعارضة على أبواب الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما يزعج الغرب وقد يدفعه إلى التدخل لتغيير النتائج الحقيقية للانتخابات ومنع وصول أي قيادة تسعى إلى إعادة العلاقات المتوازنة مع روسيا، والسير بالاتجاه الصحيح نحو استعادة العلاقات الطبيعية مع رابطة الدول المستقلة".
واعتبر العويوي أن "زيلينسكي سيكون الخاسر الأكبر في حال فوز المعارضة، وهو ما يفسر فرضه العقوبات على سياسيين في مولدوفا ومحاولته التدخل في مسار الانتخابات".
ضابط كولومبي سابق: أكثر من نصف المرتزقة الكولومبيين قتلوا في أوكرانيا
"مختبر ميداني"... كيف يؤثر تجنيد المرتزقة في أوكرانيا على أمن أمريكا اللاتينية؟
