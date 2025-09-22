https://sarabic.ae/20250922/باحث-سياسي-قوة-روسيا-تفرض-أجندتها-سواء-في-أروقة-الأمم-المتحدة-أو-خلال-المباحثات-الثنائية-1105122118.html

باحث سياسي: قوة روسيا تفرض أجندتها سواء في أروقة الأمم المتحدة أو خلال المباحثات الثنائية

باحث سياسي: قوة روسيا تفرض أجندتها سواء في أروقة الأمم المتحدة أو خلال المباحثات الثنائية

تناول الباحث السياسي وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور أسعد العويوي، ما تعول عليه موسكو من جهود أمريكية قد تطرح في المرحلة المقبلة، وعلى الدور الذي يمكن أن يلعبه...

وشدد العويوي في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الواقع العسكري يفرض أجندته"، وأن "قوة وعظمة روسيا ستنعكس على كل المباحثات، سواء في أروقة الأمم المتحدة أو خلال المباحثات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة أو بين واشنطن وكييف".وأشار إلى أن "روسيا تتعامل مع أوكرانيا في إطار العملية العسكرية الخاصة بعقلانية لا بردة فعل، فيما تؤدي تصرفات زيلينسكي اليائسة والبائسة، رغم كل أشكال الدعم الذي يتلقاها، إلى زيادة معاناة الشعب الأوكراني".وحول ما يجري في مولدوفا، أشار العويوي إلى "المحاولات الغربية لجر مولدوفا الى الصراع منذ بدايات الصراع في أوكرانيا والضغط الغربي نحو إيجاد وكيل عسكري آخر يواجه روسيا ويعاديها".وأوضح أن "المزاج الشعبي الداعم للتغيير والرافض للسياسة الحالية، يدعم المعارضة على أبواب الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما يزعج الغرب وقد يدفعه إلى التدخل لتغيير النتائج الحقيقية للانتخابات ومنع وصول أي قيادة تسعى إلى إعادة العلاقات المتوازنة مع روسيا، والسير بالاتجاه الصحيح نحو استعادة العلاقات الطبيعية مع رابطة الدول المستقلة".واعتبر العويوي أن "زيلينسكي سيكون الخاسر الأكبر في حال فوز المعارضة، وهو ما يفسر فرضه العقوبات على سياسيين في مولدوفا ومحاولته التدخل في مسار الانتخابات".ضابط كولومبي سابق: أكثر من نصف المرتزقة الكولومبيين قتلوا في أوكرانيا"مختبر ميداني"... كيف يؤثر تجنيد المرتزقة في أوكرانيا على أمن أمريكا اللاتينية؟

