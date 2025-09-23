عربي
منظومات الدفاع الجوي الروسية تتصدى لهجوم بطائرتين مسيرتين على موسكو - العمدة
صرح عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية، تصدت لهجوم شنته طائرتان مسيرتان على العاصمة موسكو.
وكتب سوبيانين عبر تطبيق "ماكس": "تصدت منظومات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع لهجوم شنته طائرتان مسيرتان على موسكو، وتعمل خدمات الطوارئ في موقع الحادث".ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
صرح عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية، تصدت لهجوم شنته طائرتان مسيرتان على العاصمة موسكو.
وكتب سوبيانين عبر تطبيق "ماكس": "تصدت منظومات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع لهجوم شنته طائرتان مسيرتان على موسكو، وتعمل خدمات الطوارئ في موقع الحادث".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
