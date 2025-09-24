https://sarabic.ae/20250924/إعلام-إصابة-عدة-أشخاص-بإطلاق-نار-في-مكتب-إدارة-الهجرة-بولاية-تكساس-الأمريكية-ومقتل-المنفذ-1105206830.html

إعلام: إصابة عدة أشخاص بإطلاق نار في مكتب إدارة الهجرة بولاية تكساس الأمريكية ومقتل المنفذ

إعلام: إصابة عدة أشخاص بإطلاق نار في مكتب إدارة الهجرة بولاية تكساس الأمريكية ومقتل المنفذ

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بإصابة عدة أشخاص بإطلاق نار في مكتب إدارة الهجرة والجمارك في دالاس بولاية تكساس ومقتل منفذ العملية. 24.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-24T13:04+0000

2025-09-24T13:04+0000

2025-09-24T13:34+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104362/97/1043629732_0:0:2777:1563_1920x0_80_0_0_c02b8fa9ad4d0e4b97eb60b461cc7662.jpg

وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، أن المشتبه به في إطلاق النار في مركز تابع لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في دالاس، تكساس، قد انتحر.وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأمن الداخلي الأمريكية بإصابة ثلاثة أشخاص على الأقل في إطلاق النار. وكتبت نويم على مواقع التواصل الاجتماعي: "وقع إطلاق نار في مركز احتجاز تابع لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في دالاس هذا الصباح. لا تزال التفاصيل ترد، لكن يمكننا تأكيد وجود العديد من الإصابات والوفيات". وأضافت أن المهاجم انتحر.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في إطلاق نار قرب مبنى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في دالاس، تكساس، وأن الشرطة تبحث عن قناصة محتملين على أسطح المباني.وأضاف المراسل أن سيارات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى مكان الحادث فورًا، ونقل بعض المصابين إلى المستشفى بسيارات الشرطة.ووردت أنباء عن وجود حافلة تقل محتجزين في مكان قريب، لكن لم يعرف بعد من هو المصاب. ولا يزال تواجد كثيف للشرطة في مكان الحادث.قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية نيو هامبشاير الأمريكية... صور وفيديوترامب: أعمل على وقف إطلاق النار في غزة لكن "حماس" رفضت عروض السلام

https://sarabic.ae/20250923/روبيو-يؤكد-التزام-الولايات-المتحدة-بالدفاع-عن-الناتو-1105183532.html

https://sarabic.ae/20250923/تقارير-شركة-إعلامية-أمريكية-تلغي-بث-برنامج-تكريم-تشارلي-كيرك-بسبب-تهديدات-1105148248.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية