إعلام: إصابة عدة أشخاص بإطلاق نار في مكتب إدارة الهجرة بولاية تكساس الأمريكية ومقتل المنفذ
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بإصابة عدة أشخاص بإطلاق نار في مكتب إدارة الهجرة والجمارك في دالاس بولاية تكساس ومقتل منفذ العملية.
وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، أن المشتبه به في إطلاق النار في مركز تابع لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في دالاس، تكساس، قد انتحر.وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأمن الداخلي الأمريكية بإصابة ثلاثة أشخاص على الأقل في إطلاق النار. وكتبت نويم على مواقع التواصل الاجتماعي: "وقع إطلاق نار في مركز احتجاز تابع لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في دالاس هذا الصباح. لا تزال التفاصيل ترد، لكن يمكننا تأكيد وجود العديد من الإصابات والوفيات". وأضافت أن المهاجم انتحر.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في إطلاق نار قرب مبنى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في دالاس، تكساس، وأن الشرطة تبحث عن قناصة محتملين على أسطح المباني.وأضاف المراسل أن سيارات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى مكان الحادث فورًا، ونقل بعض المصابين إلى المستشفى بسيارات الشرطة.ووردت أنباء عن وجود حافلة تقل محتجزين في مكان قريب، لكن لم يعرف بعد من هو المصاب. ولا يزال تواجد كثيف للشرطة في مكان الحادث.
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بإصابة عدة أشخاص بإطلاق نار في مكتب إدارة الهجرة والجمارك في دالاس بولاية تكساس ومقتل منفذ العملية.
وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، أن المشتبه به في إطلاق النار في مركز تابع لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في دالاس، تكساس، قد انتحر.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأمن الداخلي الأمريكية بإصابة ثلاثة أشخاص على الأقل في إطلاق النار. وكتبت نويم على مواقع التواصل الاجتماعي: "وقع إطلاق نار في مركز احتجاز تابع لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في دالاس هذا الصباح. لا تزال التفاصيل ترد، لكن يمكننا تأكيد وجود العديد من الإصابات والوفيات". وأضافت أن المهاجم انتحر.
وذكرت الوزيرة أنه في حين أن دوافع الهجوم لا تزال مجهولة، فإن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة يواجهون "مستويات غير مسبوقة من العنف" وهذا "يجب أن يتوقف".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في إطلاق نار قرب مبنى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في دالاس، تكساس، وأن الشرطة تبحث عن قناصة محتملين على أسطح المباني.
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية: "تبحث شرطة دالاس حاليًا عن قناص أو قناصة ربما كانوا على أسطح المباني القريبة من مركز إدارة الهجرة والجمارك. ووفقًا لمصادر، نقل ثلاثة أشخاص على الأقل إلى المستشفى مصابين بجروح".
وأضاف المراسل أن سيارات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى مكان الحادث فورًا، ونقل بعض المصابين إلى المستشفى بسيارات الشرطة.
ووردت أنباء عن وجود حافلة تقل محتجزين في مكان قريب، لكن لم يعرف بعد من هو المصاب. ولا يزال تواجد كثيف للشرطة في مكان الحادث.