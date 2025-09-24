https://sarabic.ae/20250924/الرئيس-البرازيلي-ليس-هناك-سبب-للصراع-مع-الولايات-المتحدة-1105226703.html

الرئيس البرازيلي: ليس هناك سبب للصراع مع الولايات المتحدة

صرّح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بأنه لا يوجد سبب للصراع بين البرازيل والولايات المتحدة، وأنهما يملكان كل الفرص لوضع أجندة إيجابية للتعاون. 24.09.2025, سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095770108_0:0:1192:671_1920x0_80_0_0_5693fb0abe452a730e84e68d941e0ba3.jpg

وأعتبر لولا دا سيلفا، بأن "هذه العلاقة بالغة الأهمية وآمل أن تزدهر، لأن البرازيل والولايات المتحدة أكبر ديمقراطيتين في القارة".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه وافق على لقاء رئيس البرازيل.وكانت البرازيل قررت منع الولايات المتحدة الأمريكية، من المشاركة في المنتدى الثاني "دفاعا عن الديمقراطية ومناهضة التطرف" الذي سيعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام برازيلية.وأشارت شبكة "سي إن إن - برازيل" إلى أن المنتدى سيعقد اليوم الأربعاء، في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتمت دعوة الولايات المتحدة إلى الاجتماع الأول للمنتدى العام الماضي، في ظل إدارة جو بايدن، وأرسلت واشنطن ممثلا عن وزارة الخارجية.وجاء قرار عدم دعوة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب، الذي "يشكك في الديمقراطية البرازيلية ويهاجم مؤسسات مثل النظامين الانتخابي والقضائي".وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل، في الآونة الأخيرة، فقد أعلن ترامب دعمه العلني للرئيس البرازيلي السابق بولسونارو، المعارض للحكومة البرازيلية الحالية. كما انتقد ترامب الحكومة البرازيلية لإدانته بمحاولة انقلاب، وأثار احتمال فرض عقوبات عليها.

الولايات المتحدة الأمريكية

