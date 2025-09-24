عربي
الرئيس البرازيلي: ليس هناك سبب للصراع مع الولايات المتحدة
صرّح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بأنه لا يوجد سبب للصراع بين البرازيل والولايات المتحدة، وأنهما يملكان كل الفرص لوضع أجندة إيجابية للتعاون.

وأعتبر لولا دا سيلفا، بأن "هذه العلاقة بالغة الأهمية وآمل أن تزدهر، لأن البرازيل والولايات المتحدة أكبر ديمقراطيتين في القارة".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه وافق على لقاء رئيس البرازيل.

وكانت البرازيل قررت منع الولايات المتحدة الأمريكية، من المشاركة في المنتدى الثاني "دفاعا عن الديمقراطية ومناهضة التطرف" الذي سيعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام برازيلية.

وأشارت شبكة "سي إن إن - برازيل" إلى أن المنتدى سيعقد اليوم الأربعاء، في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتمت دعوة الولايات المتحدة إلى الاجتماع الأول للمنتدى العام الماضي، في ظل إدارة جو بايدن، وأرسلت واشنطن ممثلا عن وزارة الخارجية.

وجاء قرار عدم دعوة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب، الذي "يشكك في الديمقراطية البرازيلية ويهاجم مؤسسات مثل النظامين الانتخابي والقضائي".

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل، في الآونة الأخيرة، فقد أعلن ترامب دعمه العلني للرئيس البرازيلي السابق بولسونارو، المعارض للحكومة البرازيلية الحالية. كما انتقد ترامب الحكومة البرازيلية لإدانته بمحاولة انقلاب، وأثار احتمال فرض عقوبات عليها.
الرئيس البرازيلي: ليس هناك سبب للصراع مع الولايات المتحدة

© AP Photo / Santiago Mazzarovich الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا
صرّح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بأنه لا يوجد سبب للصراع بين البرازيل والولايات المتحدة، وأنهما يملكان كل الفرص لوضع أجندة إيجابية للتعاون.
وأعتبر لولا دا سيلفا، بأن "هذه العلاقة بالغة الأهمية وآمل أن تزدهر، لأن البرازيل والولايات المتحدة أكبر ديمقراطيتين في القارة".

وأضاف:" لدينا مصالح تجارية وصناعية وتكنولوجية وعلمية متعددة، نحن مهتمون جدًا بمناقشة التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ونهتم أيضًا بمناقشة قضايا التجارة".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه وافق على لقاء رئيس البرازيل.
وكانت البرازيل قررت منع الولايات المتحدة الأمريكية، من المشاركة في المنتدى الثاني "دفاعا عن الديمقراطية ومناهضة التطرف" الذي سيعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام برازيلية.
وقالت الوسائل: "في ظل العقوبات الأمريكية، استبعدت البرازيل الولايات المتحدة من المنتدى الثاني "دفاعا عن الديمقراطية ومناهضة التطرف".
وأشارت شبكة "سي إن إن - برازيل" إلى أن المنتدى سيعقد اليوم الأربعاء، في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وينظم هذا الحدث الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى جانب قادة تشيلي غابرييل بوريك، وإسبانيا بيدرو سانشيز، وكولومبيا غوستافو بيترو، وأوروغواي ياماندو أورسي. ومن المتوقع مشاركة ممثلين عن نحو 30 دولة.
وتمت دعوة الولايات المتحدة إلى الاجتماع الأول للمنتدى العام الماضي، في ظل إدارة جو بايدن، وأرسلت واشنطن ممثلا عن وزارة الخارجية.
وجاء قرار عدم دعوة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب، الذي "يشكك في الديمقراطية البرازيلية ويهاجم مؤسسات مثل النظامين الانتخابي والقضائي".
وفي يوليو/ تموز الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، بموجب قانون يفرض عقوبات اقتصادية على الأجانب المدانين بالفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان. وتتهم واشنطن مورايس بــ"الاضطهاد غير القانوني" للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل، في الآونة الأخيرة، فقد أعلن ترامب دعمه العلني للرئيس البرازيلي السابق بولسونارو، المعارض للحكومة البرازيلية الحالية. كما انتقد ترامب الحكومة البرازيلية لإدانته بمحاولة انقلاب، وأثار احتمال فرض عقوبات عليها.
