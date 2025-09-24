https://sarabic.ae/20250924/الكرملين-الأسواق-الأوروبية-لم-تعد-تمثل-أولوية-لروسيا-وإنما-الأسواق-في-الشرق---1105195333.html

الكرملين: الأسواق الأوروبية لم تعد تمثل أولوية لروسيا وإنما الأسواق في الشرق

وقال بيسكوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية: "بالنسبة لنا، الأسواق المتميزة لم تعد الأسواق الأوروبية، بل الأسواق في الشرق، ومن يدري، ربما تظهر أسواق جديدة في مناطق أخرى".ووصف بيسكوف عقد توريد موارد الطاقة الروسية إلى الصين بأنه غير مسبوق. وأضاف: "لقد توصلنا إلى اتفاق مع الصين، تم توقيع عقد غير مسبوق على الإطلاق، والذي من المقرر أن يستمر لسنوات عديدة وهو ليس فقط يضمن إمكانات التصدير الجيدة لشركتنا المعنية، بل سيصبح أيضًا محركًا جيدًا لتنمية جميع المناطق المرتبطة بروسيا الاتحادية، لا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك".وذكر بيسكوف أن القرارات الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية ستؤثر على الاقتصاد العالمي خلال بضع سنوات. وتابع: "إننا نعلم أن جميع القرارات الاقتصادية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، ستؤثر على الاقتصاد العالمي خلال بضع سنوات. لكن التأثير سيتأخر".ونوّه إلى أن كسر الجمود في العلاقات الروسية الأمريكية وتحسين العلاقات الاقتصادية سيكون في مصلحة الجانبين.وأضاف: "تحولت بلدان أوروبية كثيرة لشراء الغاز المسال (الأمريكي) بأسعار مرتفعة. وقد شكّل ذلك عبئًا إضافيًا على ميزانياتها، ما شكل بدوره عبئاً على دافعي الضرائب لديها".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي يعد من أولويات البلاد، مؤكدا أن على روسيا أن تسعى جاهدة للبقاء في صدارة ديناميكيات الاقتصاد العالمي.الرئيس الصيني: على الولايات المتحدة تجنب القيود التجارية الأحادية الجانببوتين يكشف عن محرك روسي يتفوق على المعايير العالمية

