الكرملين: الأسواق الأوروبية لم تعد تمثل أولوية لروسيا وإنما الأسواق في الشرق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250924/الكرملين-الأسواق-الأوروبية-لم-تعد-تمثل-أولوية-لروسيا-وإنما-الأسواق-في-الشرق---1105195333.html
الكرملين: الأسواق الأوروبية لم تعد تمثل أولوية لروسيا وإنما الأسواق في الشرق
الكرملين: الأسواق الأوروبية لم تعد تمثل أولوية لروسيا وإنما الأسواق في الشرق
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الأسواق الأوروبية لم تعد تمثل أولوية لروسيا، بل أصبحت الأولوية للأسواق... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T08:23+0000
2025-09-24T08:23+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الكرملين
أخبار الاتحاد الأوروبي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية: "بالنسبة لنا، الأسواق المتميزة لم تعد الأسواق الأوروبية، بل الأسواق في الشرق، ومن يدري، ربما تظهر أسواق جديدة في مناطق أخرى".ووصف بيسكوف عقد توريد موارد الطاقة الروسية إلى الصين بأنه غير مسبوق. وأضاف: "لقد توصلنا إلى اتفاق مع الصين، تم توقيع عقد غير مسبوق على الإطلاق، والذي من المقرر أن يستمر لسنوات عديدة وهو ليس فقط يضمن إمكانات التصدير الجيدة لشركتنا المعنية، بل سيصبح أيضًا محركًا جيدًا لتنمية جميع المناطق المرتبطة بروسيا الاتحادية، لا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك".وذكر بيسكوف أن القرارات الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية ستؤثر على الاقتصاد العالمي خلال بضع سنوات. وتابع: "إننا نعلم أن جميع القرارات الاقتصادية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، ستؤثر على الاقتصاد العالمي خلال بضع سنوات. لكن التأثير سيتأخر".ونوّه إلى أن كسر الجمود في العلاقات الروسية الأمريكية وتحسين العلاقات الاقتصادية سيكون في مصلحة الجانبين.وأضاف: "تحولت بلدان أوروبية كثيرة لشراء الغاز المسال (الأمريكي) بأسعار مرتفعة. وقد شكّل ذلك عبئًا إضافيًا على ميزانياتها، ما شكل بدوره عبئاً على دافعي الضرائب لديها".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي يعد من أولويات البلاد، مؤكدا أن على روسيا أن تسعى جاهدة للبقاء في صدارة ديناميكيات الاقتصاد العالمي.الرئيس الصيني: على الولايات المتحدة تجنب القيود التجارية الأحادية الجانببوتين يكشف عن محرك روسي يتفوق على المعايير العالمية
https://sarabic.ae/20250918/بوتين-الحفاظ-على-الاستقرار-الاقتصادي-الكلي-من-أولويات-روسيا-عاجل-1104987196.html
https://sarabic.ae/20250915/بوتين-ينبغي-على-روسيا-أن-تسعى-جاهدة-للبقاء-في-صدارة-ديناميكيات-الاقتصاد-العالمي-1104875661.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار

الكرملين: الأسواق الأوروبية لم تعد تمثل أولوية لروسيا وإنما الأسواق في الشرق

08:23 GMT 24.09.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الأسواق الأوروبية لم تعد تمثل أولوية لروسيا، بل أصبحت الأولوية للأسواق الشرقية.
وقال بيسكوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية: "بالنسبة لنا، الأسواق المتميزة لم تعد الأسواق الأوروبية، بل الأسواق في الشرق، ومن يدري، ربما تظهر أسواق جديدة في مناطق أخرى".
ووصف بيسكوف عقد توريد موارد الطاقة الروسية إلى الصين بأنه غير مسبوق. وأضاف: "لقد توصلنا إلى اتفاق مع الصين، تم توقيع عقد غير مسبوق على الإطلاق، والذي من المقرر أن يستمر لسنوات عديدة وهو ليس فقط يضمن إمكانات التصدير الجيدة لشركتنا المعنية، بل سيصبح أيضًا محركًا جيدًا لتنمية جميع المناطق المرتبطة بروسيا الاتحادية، لا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
بوتين: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من أولويات روسيا
18 سبتمبر, 12:52 GMT
وذكر بيسكوف أن القرارات الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية ستؤثر على الاقتصاد العالمي خلال بضع سنوات. وتابع: "إننا نعلم أن جميع القرارات الاقتصادية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، ستؤثر على الاقتصاد العالمي خلال بضع سنوات. لكن التأثير سيتأخر".
ونوّه إلى أن كسر الجمود في العلاقات الروسية الأمريكية وتحسين العلاقات الاقتصادية سيكون في مصلحة الجانبين.

وأشار بيسكوف إلى أن عددًا من الدول الأوروبية تحولت لشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بأسعار مرتفعة، ما شكل عبئًا على كاهل دافعي الضرائب في هذه الدول.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
بوتين: ينبغي على روسيا أن تسعى جاهدة للبقاء في صدارة ديناميكيات الاقتصاد العالمي
15 سبتمبر, 15:42 GMT
وأضاف: "تحولت بلدان أوروبية كثيرة لشراء الغاز المسال (الأمريكي) بأسعار مرتفعة. وقد شكّل ذلك عبئًا إضافيًا على ميزانياتها، ما شكل بدوره عبئاً على دافعي الضرائب لديها".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي يعد من أولويات البلاد، مؤكدا أن على روسيا أن تسعى جاهدة للبقاء في صدارة ديناميكيات الاقتصاد العالمي.
الرئيس الصيني: على الولايات المتحدة تجنب القيود التجارية الأحادية الجانب
بوتين يكشف عن محرك روسي يتفوق على المعايير العالمية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала