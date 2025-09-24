https://sarabic.ae/20250924/طهران-لن-نتفاوض-مع-الولايات-المتحدة-وسنعيد-بناء-منشآتنا-المتضررة-1105205963.html

طهران: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة وسنعيد بناء منشآتنا المتضررة

سبوتنيك عربي

أقر مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، بتدمير بعض المنشآت النووية في بلاده جراء الضربات الأمريكية في يونيو/ حزيران الماضي. 24.09.2025, سبوتنيك عربي

وفي حديثه لشبكة “سكاي نيوز” في فيينا، قال إسلامي، إنه "لن تكون هناك مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة"، مؤكدا أن المنشآت سيعاد بناؤها رغم الضغوط الدولية وتهديدات الهجمات الإضافية من إسرائيل.وأضاف: "من الطبيعي جدًا أن تتعرض المنشآت لأضرار وتدمير البنية التحتية خلال هجوم عسكري. المهم هو أن العلم، والمعرفة، والتكنولوجيا، والصناعة متجذرة بعمق في تاريخ إيران".وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في وقت سابق، إن "إيران لا تزال تملك القدرة على تطوير برنامجها النووي".وقال غروسي، في تصحريات صحفية، إن "الوكالة استأنفت عمليات تفتيش منشآت إيران، لكنها لم تحصل على إذن للوصول إلى مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%".وأضاف أن "إيران تحمي بشدة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لاعتقادها أنه لا يزال عرضة لمزيد من الهجمات"، موضحا أن "رفع نسبة تخصيب مخزون إيران من اليورانيوم إلى 90% مسألة أسابيع لا أشهر أو سنوات".وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "معرفة مدى التراجع في برنامج إيران النووي بعد الهجمات أمر صعب دون تفتيش"، مشيرا إلى أن "برنامج إيران النووي لم يعد قائما كما كنا نعرفه لكن يمكنها إعادة بنائه".يشار إلى أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ظل يترنح منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018، وإعادة فرضها العقوبات على طهران. وتتهم القوى الغربية وإسرائيل إيران منذ فترة طويلة بالسعي للحصول على أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.وتصاعد التوتر منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي، والتي أدت إلى تعطيل المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، ودفع إيران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وكان ترامب قد حاول، خلال ولايته السابقة، تفعيل ما يسمى "آلية العودة التلقائية للعقوبات" في عام 2020، لكنه فشل بسبب انسحاب بلاده الأحادي من الاتفاق قبل عامين.ورغم محاولات متكررة من القوى الأوروبية لإحياء اتفاق 2015، عبر المفاوضات، وتأكيدها أنها "تملك أساسًا قانونيًا واضحًا" لتفعيل الآلية، فإن إيران لا تتفق مع هذا الرأي، وهددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا فُعّلت آلية "العودة التلقائية للعقوبات".

