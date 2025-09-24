https://sarabic.ae/20250924/نتنياهو-الخضوع-المخزي-لعدة-قادة-أمام-الإرهاب-لن-يلزم-إسرائيل-بأي-حال-ولن-تقام-دولة-فلسطينية-1105222284.html

نتنياهو: الخضوع المخزي لعدة قادة أمام الإرهاب لن يلزم إسرائيل بأي حال ولن تقام دولة فلسطينية

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأنه لن تقام دولة فلسطينية. 24.09.2025, سبوتنيك عربي

ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بيانا عبر حسابه الرسمي على "إكس"، أوضح من خلاله أنه "لن تقام دولة فلسطينية".وقال مكتب نتنياهو: "إن استسلام بعض القادة المخزي للإرهاب الفلسطيني لن يلزم إسرائيل بأي حال من الأحوال".وفي الإطار ذاته، نقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤولين - لم تذكرهم - أن "الرئيس ترامب قال إنه سيضغط على نتنياهو لقبول تلك الخطة الأمريكية وسيشرف على تنفيذها".وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد عرض خطته للسلام في الشرق الأوسط وقطاع غزة على عدد من القادة العرب.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن الرئيس ترامب عرض خطته للسلام في الشرق الأوسط وغزة على عدد من القادة العرب.وأعرب ويتكوف عن أمله في الإعلان عن إنجاز كبير خلال الأيام المقبلة، ومحاولة تحقيق أي اختراق ما بشأن الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي عرض خطة ترامب للسلام المكونة من 21 نقطة لإنهاء الحرب؛ دون ذكر مزيد من التفاصيل.وفي السياق نفسه، عقدت قمة متعددة الأطراف بين قادة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وثماني دول عربية ودول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمم المتحدة على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وذكرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أن قادة الدول الأعضاء بالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي المشاركين في تلك القمة قد أصدروا بيانا، أوضحوا من خلاله أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بادر بعقد هذا الاجتماع.وشدد الحضور، بحسب بيان الخارجية المصرية، على ضرورة وضع تفاصيل خطة لتحقيق الاستقرار وضمان استقرار الضفة الغربية والمقدسات في القدس المحتلة مع إعلانهم دعمهم لجهود الإصلاح للسلطة الفلسطينية.جاء الاجتماع في وقت تتصدر فيه قضية الاعتراف بفلسطين جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن اعترفت عدة دول مثل كندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال بدولة فلسطين في وقت سابق من هذا الشهر.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أن حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جائزة "نوبل للسلام" يتوقف على نجاحه في إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.وأضاف ماكرون أن قيام دولة فلسطين، التي أعلنت فرنسا اعترافها بها، لن يتحقق فعلياً إلا "يوم تعترف بها إسرائيل كدولة".

