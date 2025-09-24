نتنياهو: الخضوع المخزي لعدة قادة أمام الإرهاب لن يلزم إسرائيل بأي حال ولن تقام دولة فلسطينية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250924/نتنياهو-الخضوع-المخزي-لعدة-قادة-أمام-الإرهاب-لن-يلزم-إسرائيل-بأي-حال-ولن-تقام-دولة-فلسطينية-1105222284.html
نتنياهو: الخضوع المخزي لعدة قادة أمام الإرهاب لن يلزم إسرائيل بأي حال ولن تقام دولة فلسطينية
نتنياهو: الخضوع المخزي لعدة قادة أمام الإرهاب لن يلزم إسرائيل بأي حال ولن تقام دولة فلسطينية
سبوتنيك عربي
هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأنه لن تقام دولة فلسطينية. 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T19:21+0000
2025-09-24T19:23+0000
بنيامين نتنياهو
غزة
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099945694_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3452a4b6c67f7863b9c87c1511d5ee4.jpg
ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بيانا عبر حسابه الرسمي على "إكس"، أوضح من خلاله أنه "لن تقام دولة فلسطينية".وقال مكتب نتنياهو: "إن استسلام بعض القادة المخزي للإرهاب الفلسطيني لن يلزم إسرائيل بأي حال من الأحوال".وفي الإطار ذاته، نقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤولين - لم تذكرهم - أن "الرئيس ترامب قال إنه سيضغط على نتنياهو لقبول تلك الخطة الأمريكية وسيشرف على تنفيذها".وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد عرض خطته للسلام في الشرق الأوسط وقطاع غزة على عدد من القادة العرب.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن الرئيس ترامب عرض خطته للسلام في الشرق الأوسط وغزة على عدد من القادة العرب.وأعرب ويتكوف عن أمله في الإعلان عن إنجاز كبير خلال الأيام المقبلة، ومحاولة تحقيق أي اختراق ما بشأن الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي عرض خطة ترامب للسلام المكونة من 21 نقطة لإنهاء الحرب؛ دون ذكر مزيد من التفاصيل.وفي السياق نفسه، عقدت قمة متعددة الأطراف بين قادة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وثماني دول عربية ودول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمم المتحدة على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وذكرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أن قادة الدول الأعضاء بالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي المشاركين في تلك القمة قد أصدروا بيانا، أوضحوا من خلاله أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بادر بعقد هذا الاجتماع.وشدد الحضور، بحسب بيان الخارجية المصرية، على ضرورة وضع تفاصيل خطة لتحقيق الاستقرار وضمان استقرار الضفة الغربية والمقدسات في القدس المحتلة مع إعلانهم دعمهم لجهود الإصلاح للسلطة الفلسطينية.جاء الاجتماع في وقت تتصدر فيه قضية الاعتراف بفلسطين جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن اعترفت عدة دول مثل كندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال بدولة فلسطين في وقت سابق من هذا الشهر.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أن حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جائزة "نوبل للسلام" يتوقف على نجاحه في إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.وأضاف ماكرون أن قيام دولة فلسطين، التي أعلنت فرنسا اعترافها بها، لن يتحقق فعلياً إلا "يوم تعترف بها إسرائيل كدولة".
https://sarabic.ae/20250924/اجتماع-ترامب-وقادة-الدول-العربية-والإسلامية-ما-أهدافه-وأهميته-وهل-يضع-حدا-للحرب-في-غزة؟-1105220011.html
https://sarabic.ae/20250924/إرسال-قوات-عسكرية-إلى-غزة-مقترح-للسلام-في-القطاع-قدمه-ترامب-لقادة-دول-عربية-في-نيويورك-1105195810.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099945694_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_08e4eca2c26454439a9272f1b5a080a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بنيامين نتنياهو, غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
بنيامين نتنياهو, غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

نتنياهو: الخضوع المخزي لعدة قادة أمام الإرهاب لن يلزم إسرائيل بأي حال ولن تقام دولة فلسطينية

19:21 GMT 24.09.2025 (تم التحديث: 19:23 GMT 24.09.2025)
© AP Photo / Leo Correaرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأنه لن تقام دولة فلسطينية.
ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بيانا عبر حسابه الرسمي على "إكس"، أوضح من خلاله أنه "لن تقام دولة فلسطينية".
وقال مكتب نتنياهو: "إن استسلام بعض القادة المخزي للإرهاب الفلسطيني لن يلزم إسرائيل بأي حال من الأحوال".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
اجتماع ترامب وقادة الدول العربية والإسلامية.. ما أهدافه وأهميته وهل يضع حدا للحرب في غزة؟
18:39 GMT
وفي الإطار ذاته، نقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤولين - لم تذكرهم - أن "الرئيس ترامب قال إنه سيضغط على نتنياهو لقبول تلك الخطة الأمريكية وسيشرف على تنفيذها".
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد عرض خطته للسلام في الشرق الأوسط وقطاع غزة على عدد من القادة العرب.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن الرئيس ترامب عرض خطته للسلام في الشرق الأوسط وغزة على عدد من القادة العرب.
وأعرب ويتكوف عن أمله في الإعلان عن إنجاز كبير خلال الأيام المقبلة، ومحاولة تحقيق أي اختراق ما بشأن الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي عرض خطة ترامب للسلام المكونة من 21 نقطة لإنهاء الحرب؛ دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وفي السياق نفسه، عقدت قمة متعددة الأطراف بين قادة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وثماني دول عربية ودول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمم المتحدة على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أن قادة الدول الأعضاء بالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي المشاركين في تلك القمة قد أصدروا بيانا، أوضحوا من خلاله أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بادر بعقد هذا الاجتماع.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
إرسال قوات عسكرية إلى غزة... مقترح للسلام في القطاع قدمه ترامب لقادة دول عربية في نيويورك
08:16 GMT
وشدد الحضور، بحسب بيان الخارجية المصرية، على ضرورة وضع تفاصيل خطة لتحقيق الاستقرار وضمان استقرار الضفة الغربية والمقدسات في القدس المحتلة مع إعلانهم دعمهم لجهود الإصلاح للسلطة الفلسطينية.
جاء الاجتماع في وقت تتصدر فيه قضية الاعتراف بفلسطين جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن اعترفت عدة دول مثل كندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال بدولة فلسطين في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أن حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جائزة "نوبل للسلام" يتوقف على نجاحه في إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.
وأضاف ماكرون أن قيام دولة فلسطين، التي أعلنت فرنسا اعترافها بها، لن يتحقق فعلياً إلا "يوم تعترف بها إسرائيل كدولة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала