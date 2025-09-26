https://sarabic.ae/20250926/وزير-أردني-سابق-إسرائيل-تعتبر-وجود-دولة-فلسطينية-خطرا-عليها-1105309840.html

وزير أردني سابق: إسرائيل تعتبر وجود دولة فلسطينية خطرا عليها

وزير أردني سابق: إسرائيل تعتبر وجود دولة فلسطينية خطرا عليها

سبوتنيك عربي

علق وزير الإعلام الأردني السابق، سميح المعايطة، على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول عدم السماح بإقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن "هذا... 26.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-26T18:06+0000

2025-09-26T18:06+0000

2025-09-26T18:06+0000

العالم العربي

أخبار الأردن

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/06/1048589761_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_a475d44285225cd77f79e31c7c3357ab.jpg

وأوضح المعايطة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "إسرائيل تعمل على تجزئة القضية الفلسطينية إلى قضايا جزئية والانشغال بها والسعي إلى حلها"، مؤكدا أن "الأحلام اليوم بتوقف الحرب في غزة وأن يكون هناك صفقة تبادل جزئي للرهائن الموجودين لدى حماس، ووقف لإطلاق النار لفترة محددة".وعلى صعيد المفاوضات، كشف المعايطة أن "الأمور لا زالت كما هي حتى بعد ضرب الدوحة"، داعيا "العرب للمطالبة بقوة دفع أمريكية للضغط على إسرائيل لتكون هذه المفاوضات مثمرة"، لافتا إلى أنه "من يوم الضربة التي تلقتها الدوحة هناك غياب لقيادات "حماس"، مشددا على أن "حماس لا تريد السلطة الفلسطينية بديلا لها في غزة وتعتبر خروجها من غزة وتسليمها السلاح، استسلام".وعن موقف الأردن من المشاركة في نشر قوات عربية في قطاع غزة، أكد وزير الإعلام الأردني السابق، "رفض الأردن لهذا الطرح"، قائلا إن "الأردن لن يكون بديلا للدبابات الإسرائيلية في القطاع ولا في الضفة الغربية"، لافتا إلى أن "أي قوات عربية كانت أردنية أو مصرية ستواجِه ما تبقى من السلاح الفلسطيني في غزة والضفة"، مشددا على أن "ضم الضفة مشروع إسرائيلي خطير جدا".

https://sarabic.ae/20250926/كلمة-رئيس-وزراء-إسرائيل-أمام-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة---عاجل--1105297325.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار الأردن, إسرائيل