إعلام: نتنياهو يعتذر لرئيس الوزراء القطري عن الغارة الجوية الأخيرة على الدوحة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قدم اعتذارا لرئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن... 29.09.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في تلك الوسائل: "تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا، مساء اليوم (الاثنين)، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، واعتذر عن انتهاك سيادة قطر، في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، في التاسع من سبتمبر(أيلول) الجاري".وصرح أميردولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، يوم الثلاثاء الماضي، أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر، "خرق سافر للأعراف الدولية وفعلة شنعاء وصنفناها إرهاب دولة".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شنّت إسرائيل غارات عدة على مبنى في منطقة سكنية وسط العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان وفد من قادة حركة حماس الفلسطينية، يُجري محادثات حول أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووفقا لوزارة الداخلية القطرية، قُتل أحد أفراد قوات الأمن الداخلي، وجُرح عدد من أفراد الأمن.وبحسب بيان لحركة حماس، قُتل 6 أشخاص نتيجة الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية، بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة همام الحية.وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "العملية خطط لها ونفذها الجانب الإسرائيلي، ويتحمل مسؤوليتها الكاملة".وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية يعدون بيانا في قطرإيران تدعو الدول الإسلامية لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لردع إسرائيل

