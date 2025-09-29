https://sarabic.ae/20250929/إعلام-نتنياهو-يعتذر-لرئيس-الوزراء-القطري-عن-الغارة-الجوية-الأخيرة-على-الدوحة-1105427556.html
إعلام: نتنياهو يعتذر لرئيس الوزراء القطري عن الغارة الجوية الأخيرة على الدوحة
إعلام: نتنياهو يعتذر لرئيس الوزراء القطري عن الغارة الجوية الأخيرة على الدوحة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قدم اعتذارا لرئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن... 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T16:50+0000
2025-09-29T16:50+0000
2025-09-29T16:56+0000
قطر
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097634570_0:6:1000:569_1920x0_80_0_0_e67422227658f450058c514b81f8d54d.jpg
وجاء في تلك الوسائل: "تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا، مساء اليوم (الاثنين)، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، واعتذر عن انتهاك سيادة قطر، في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، في التاسع من سبتمبر(أيلول) الجاري".وصرح أميردولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، يوم الثلاثاء الماضي، أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر، "خرق سافر للأعراف الدولية وفعلة شنعاء وصنفناها إرهاب دولة".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شنّت إسرائيل غارات عدة على مبنى في منطقة سكنية وسط العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان وفد من قادة حركة حماس الفلسطينية، يُجري محادثات حول أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووفقا لوزارة الداخلية القطرية، قُتل أحد أفراد قوات الأمن الداخلي، وجُرح عدد من أفراد الأمن.وبحسب بيان لحركة حماس، قُتل 6 أشخاص نتيجة الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية، بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة همام الحية.وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "العملية خطط لها ونفذها الجانب الإسرائيلي، ويتحمل مسؤوليتها الكاملة".وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية يعدون بيانا في قطرإيران تدعو الدول الإسلامية لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لردع إسرائيل
https://sarabic.ae/20250923/أمير-قطر-الاعتداء-الإسرائيلي-على-الدوحة-خرق-سافر-للأعراف-الدولية-وفعلة-شنعاء-صنفناها-إرهاب-دولة-1105181338.html
https://sarabic.ae/20250920/أول-شكوى-من-قطر-ضد-إسرائيل-بعد-الاعتداء-على-أراضيها-1105067113.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097634570_90:0:978:666_1920x0_80_0_0_c5a1d2ba57126d63402c2dc99ccad6c4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطر, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
قطر, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إعلام: نتنياهو يعتذر لرئيس الوزراء القطري عن الغارة الجوية الأخيرة على الدوحة
16:50 GMT 29.09.2025 (تم التحديث: 16:56 GMT 29.09.2025)
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قدم اعتذارا لرئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن الغارة الجوية الأخيرة على الدوحة.
وجاء في تلك الوسائل: "تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا، مساء اليوم (الاثنين)، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، واعتذر عن انتهاك سيادة قطر، في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، في التاسع من سبتمبر(أيلول) الجاري".
وأضافت: "أعرب نتنياهو عن أسفه لمقتل ضابط الأمن القطري في الهجوم".
وصرح أميردولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، يوم الثلاثاء الماضي، أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر، "خرق سافر للأعراف الدولية وفعلة شنعاء وصنفناها إرهاب دولة".
وقال أمير قطر في كلمته خلال اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "تراجع منطق النظام الدولي أمام منطق القوة يعني السماح بتسيّد منطق الغاب، مرتكب التجاوزات في العلاقات الدولية يعد التسامح ضعفًا وعجزًا".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شنّت إسرائيل غارات عدة على مبنى في منطقة سكنية وسط العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان وفد من قادة حركة حماس الفلسطينية، يُجري محادثات حول أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووفقا لوزارة الداخلية القطرية، قُتل أحد أفراد قوات الأمن الداخلي، وجُرح عدد من أفراد الأمن.
وبحسب بيان لحركة حماس، قُتل 6 أشخاص نتيجة الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية، بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة همام الحية.
وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "العملية خطط لها ونفذها الجانب الإسرائيلي، ويتحمل مسؤوليتها الكاملة".