الإمارات تحدث منظومة التأشيرات... أغراض جديدة وتعديلات إنسانية واقتصادية شاملة

الإمارات تحدث منظومة التأشيرات... أغراض جديدة وتعديلات إنسانية واقتصادية شاملة

وتضمنت التعديلات، إضافة أربعة أغراض جديدة لتأشيرات الزيارة، إلى جانب تحديث شروط ومدد عدد من التأشيرات القائمة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الانفتاح واستقطاب الكفاءات العالمية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والترفيه، والسياحة.وأكد مدير الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، اللواء سهيل سعيد الخييلي، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز حركة التجارة والنقل، ودعم قطاعات التكنولوجيا، وزيادة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات.كما تضمنت التعديلات، تعديل شروط تأشيرة سائقي الشاحنات لتشمل سفرة واحدة أو سفرات عدة، بضمان منشآت الشحن أو النقل التجاري، مع استيفاء الضمان المالي والتأمين الصحي.كما لفت البيان إلى تحديث ضوابط زيارة صديق أو قريب وفقًا لدرجة القرابة، حيث يشترط دخل شهري لا يقل عن: 4 آلاف درهم للدرجة الأولى، 8 آلاف درهم للدرجة الثانية أو الثالثة، 15 ألف درهم في حال زيارة صديق.وبحسب البيان، تحدد مدة تأشيرة الحالات الإنسانية بعام واحد، مع إمكانية التجديد أو الإلغاء بناء على تقارير الإدارة المختصة، واستثناء بعض الحالات من شروط الملاءة المالية أو درجة القرابة بقرار من المدير العام.كما أشار البيان إلى أن القرار الجديد يتضمن جدولًا تفصيليًا للمدد وصلاحيات التمديد لتأشيرات الدخول، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية، وتمكين المتعاملين من تحقيق أهدافهم وفقًا لنوع التأشيرة وأهميته.

