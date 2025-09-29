عربي
الإمارات تحدث منظومة التأشيرات... أغراض جديدة وتعديلات إنسانية واقتصادية شاملة
الإمارات تحدث منظومة التأشيرات... أغراض جديدة وتعديلات إنسانية واقتصادية شاملة
الإمارات تحدث منظومة التأشيرات... أغراض جديدة وتعديلات إنسانية واقتصادية شاملة
سبوتنيك عربي
حصلت "سبوتنيك" على نسخة من بيان رسمي صادر عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت فيه عن إدخال... 29.09.2025, سبوتنيك عربي
وتضمنت التعديلات، إضافة أربعة أغراض جديدة لتأشيرات الزيارة، إلى جانب تحديث شروط ومدد عدد من التأشيرات القائمة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الانفتاح واستقطاب الكفاءات العالمية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والترفيه، والسياحة.وأكد مدير الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، اللواء سهيل سعيد الخييلي، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز حركة التجارة والنقل، ودعم قطاعات التكنولوجيا، وزيادة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات.كما تضمنت التعديلات، تعديل شروط تأشيرة سائقي الشاحنات لتشمل سفرة واحدة أو سفرات عدة، بضمان منشآت الشحن أو النقل التجاري، مع استيفاء الضمان المالي والتأمين الصحي.كما لفت البيان إلى تحديث ضوابط زيارة صديق أو قريب وفقًا لدرجة القرابة، حيث يشترط دخل شهري لا يقل عن: 4 آلاف درهم للدرجة الأولى، 8 آلاف درهم للدرجة الثانية أو الثالثة، 15 ألف درهم في حال زيارة صديق.وبحسب البيان، تحدد مدة تأشيرة الحالات الإنسانية بعام واحد، مع إمكانية التجديد أو الإلغاء بناء على تقارير الإدارة المختصة، واستثناء بعض الحالات من شروط الملاءة المالية أو درجة القرابة بقرار من المدير العام.كما أشار البيان إلى أن القرار الجديد يتضمن جدولًا تفصيليًا للمدد وصلاحيات التمديد لتأشيرات الدخول، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية، وتمكين المتعاملين من تحقيق أهدافهم وفقًا لنوع التأشيرة وأهميته.
مطار أبو ظبي الدولي
مطار أبو ظبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili
حصلت "سبوتنيك" على نسخة من بيان رسمي صادر عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت فيه عن إدخال تعديلات موسعة على منظومة تأشيرات الدخول والإقامة.
وتضمنت التعديلات، إضافة أربعة أغراض جديدة لتأشيرات الزيارة، إلى جانب تحديث شروط ومدد عدد من التأشيرات القائمة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الانفتاح واستقطاب الكفاءات العالمية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والترفيه، والسياحة.
وأوضح البيان أن القرار الجديد يأتي ثمرة للدراسات الاستشرافية التي أجرتها الهيئة حول التوجهات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الإقامة وشؤون الأجانب، إضافة إلى نتائج التقييمات الدورية والملاحظات الواردة من المتعاملين عبر مختلف قنوات التواصل، بما في ذلك مجالس المتعاملين، مركز الاتصال، منصة الاستفسارات والشكاوى، ومرصد الخدمات الحكومية "نبض المتعامل".
الإمارات تتصدر تصنيف أقوى جوازات السفر العربية والعالمية في 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
وسائط متعددة
الإمارات تتصدر تصنيف أقوى جوازات السفر العربية والعالمية في 2024
22 يناير 2024, 17:43 GMT
وأكد مدير الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، اللواء سهيل سعيد الخييلي، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز حركة التجارة والنقل، ودعم قطاعات التكنولوجيا، وزيادة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات.
وحول إضافة أربعة أغراض جديدة لتأشيرات الزيارة، أشار الخييلي إلى تأشيرة دخول للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي، تأشيرة دخول للترفيه، تأشيرة دخول لحضور الفعاليات الاقتصادية والثقافية والرياضية، تأشيرة متعددة الدخول للسياحة عبر السفن السياحية وقوارب النزهة.
كما تضمنت التعديلات، تعديل شروط تأشيرة سائقي الشاحنات لتشمل سفرة واحدة أو سفرات عدة، بضمان منشآت الشحن أو النقل التجاري، مع استيفاء الضمان المالي والتأمين الصحي.
مطار أبو ظبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
الإمارات تعلن موعد رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان
4 مايو, 12:43 GMT
كما لفت البيان إلى تحديث ضوابط زيارة صديق أو قريب وفقًا لدرجة القرابة، حيث يشترط دخل شهري لا يقل عن: 4 آلاف درهم للدرجة الأولى، 8 آلاف درهم للدرجة الثانية أو الثالثة، 15 ألف درهم في حال زيارة صديق.
وأشار أيضًا إلى إضافة شرط الملاءة المالية لتأشيرة استكشاف فرص الأعمال، أو إثبات ممارسة النشاط المهني من خلال منشأة قائمة خارج الدولة.
وبحسب البيان، تحدد مدة تأشيرة الحالات الإنسانية بعام واحد، مع إمكانية التجديد أو الإلغاء بناء على تقارير الإدارة المختصة، واستثناء بعض الحالات من شروط الملاءة المالية أو درجة القرابة بقرار من المدير العام.
معالم مدينة العلا التاريخية بالسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
مجتمع
"الذكاء الاصطناعي" يعيد تشكيل قطاع الضيافة والسفر في الخليج
16 أغسطس, 07:03 GMT

ولفت إلى منح إقامة للأرملة أو المطلقة الأجنبية داخل الدولة من دون ضامن خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الطلاق، بشرط توفر السكن والملاءة المالية، مع إمكانية تمديد الإقامة بناءً على أسباب جدية.

كما أشار البيان إلى أن القرار الجديد يتضمن جدولًا تفصيليًا للمدد وصلاحيات التمديد لتأشيرات الدخول، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية، وتمكين المتعاملين من تحقيق أهدافهم وفقًا لنوع التأشيرة وأهميته.
