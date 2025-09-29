باحث في الشأن الدولي: لا أحد يشك في انتصار روسيا والأزمة الأوكرانية كشفت عيوب "الناتو"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250929/باحث-في-الشأن-الدولي-لا-أحد-يشك-في-انتصار-روسيا-والأزمة-الأوكرانية-كشفت-عيوب-الناتو-1105407808.html
باحث في الشأن الدولي: لا أحد يشك في انتصار روسيا والأزمة الأوكرانية كشفت عيوب "الناتو"
باحث في الشأن الدولي: لا أحد يشك في انتصار روسيا والأزمة الأوكرانية كشفت عيوب "الناتو"
سبوتنيك عربي
علّق الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، سمير الخطيب، على تصريحات المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بشأن استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف،... 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T09:31+0000
2025-09-29T09:31+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
المفاوضات
ناتو
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086119591_0:310:3090:2048_1920x0_80_0_0_3f369283c904b5f5eed1cfab65fd80c0.jpg
وقال الخطيب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "مصلحة فلاديمير زيلينسكي تكمن في تأجيج الأوضاع لإطالة أمد حكمه، مستغلًا كل الإمكانات لاستعطاف العالم واستجداء الدعم الأوروبي".ورجح أن تكون هذه المسيّرات والاستهدافات من تدبير الاستخبارات الأوكرانية لجر أوروبا إلى ساحة المواجهة، أو ربما من تخطيط الولايات المتحدة لدفع الأوروبيين نحو التوتر والانصياع للمطالب الأميركية".وأشار الخطيب إلى أن "هذه التطورات تشكل ذريعة لبناء "جدار المسيرات" لتبرير الإنفاق الدفاعي الأوروبي في ظل أزمة اقتصادية حقيقية"، معتبرًا أن "الغرب يقف اليوم في وسط السلم، فأي تراجع يعد هزيمة، فيما التصعيد مستحيل لعدم الجاهزية العسكرية وضعف الإمكانيات المادية الأوروبية لمواجهة روسيا".وأضاف: "لا أحد يشك في انتصار روسيا بهذا الصراع"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة تستغل الأزمة لابتزاز الأوروبيين وسحب أموالهم، وإعادة فرض سيطرتها كقائد عالمي من خلال الظهور بمظهر من أنهى الصراع، في حين أن الأزمة أوقعت أوروبا في حالة من التضعضع وكشفت عيوب الناتو وعجزه".
https://sarabic.ae/20250929/الكرملين-لا-توجد-أي-إشارات-من-كييف-حتى-الآن-بشأن-استئناف-المفاوضات-بين-الوفدين-1105385584.html
https://sarabic.ae/20250927/بث-مباشر-لافروف-يلقي-كلمة-روسيا-في-الدورة-الـ80-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة--1105334327.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086119591_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_87bdba1b77b0ae9fd6f80f79c07c9ba2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, المفاوضات, ناتو, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, أخبار أوكرانيا, المفاوضات, ناتو, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث في الشأن الدولي: لا أحد يشك في انتصار روسيا والأزمة الأوكرانية كشفت عيوب "الناتو"

09:31 GMT 29.09.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علّق الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، سمير الخطيب، على تصريحات المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بشأن استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف، مشيرًا إلى أنه "لا موقف واضح للولايات المتحدة منذ تسعة أشهر إزاء الأزمة الأوكرانية، ولا يمكن التعويل عليها، بخلاف الموقف الروسي الذي يتسم بالوضوح والجدية والشفافية، من دون أي تراجع أو تنازل".
وقال الخطيب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "مصلحة فلاديمير زيلينسكي تكمن في تأجيج الأوضاع لإطالة أمد حكمه، مستغلًا كل الإمكانات لاستعطاف العالم واستجداء الدعم الأوروبي".
وحول موضوع اختراق الطائرات المسيّرة أجواء أوروبا، رأى الخطيب أن "روسيا لا مصلحة لها في توسيع الحرب مع أوروبا، بل تسعى لإنهاء الصراع في أوكرانيا ووقف العمليات العسكرية هناك".
نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: لا توجد أي إشارات من كييف حتى الآن بشأن استئناف المفاوضات
01:24 GMT
ورجح أن تكون هذه المسيّرات والاستهدافات من تدبير الاستخبارات الأوكرانية لجر أوروبا إلى ساحة المواجهة، أو ربما من تخطيط الولايات المتحدة لدفع الأوروبيين نحو التوتر والانصياع للمطالب الأميركية".
وأشار الخطيب إلى أن "هذه التطورات تشكل ذريعة لبناء "جدار المسيرات" لتبرير الإنفاق الدفاعي الأوروبي في ظل أزمة اقتصادية حقيقية"، معتبرًا أن "الغرب يقف اليوم في وسط السلم، فأي تراجع يعد هزيمة، فيما التصعيد مستحيل لعدم الجاهزية العسكرية وضعف الإمكانيات المادية الأوروبية لمواجهة روسيا".
لافروف خلال كلمة في الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
لافروف من الأمم المتحدة: يجب ضمان أمن روسيا ومصالحها كأساس لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا
27 سبتمبر, 16:10 GMT

وأكد المتخصص في الشأن الروسي أن "العملية العسكرية الروسية الخاصة لن تنتهي إلا عبر التفاوض، أو بخسارة النظام الأوكراني لجميع أراضيه، في ظل التقدم الروسي على الأرض وتحرير القرى والمناطق، ومعاناة القوات الأوكرانية من نقص حاد في العدد والعتاد".

وأضاف: "لا أحد يشك في انتصار روسيا بهذا الصراع"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة تستغل الأزمة لابتزاز الأوروبيين وسحب أموالهم، وإعادة فرض سيطرتها كقائد عالمي من خلال الظهور بمظهر من أنهى الصراع، في حين أن الأزمة أوقعت أوروبا في حالة من التضعضع وكشفت عيوب الناتو وعجزه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала