https://sarabic.ae/20250929/باحث-في-الشأن-الدولي-لا-أحد-يشك-في-انتصار-روسيا-والأزمة-الأوكرانية-كشفت-عيوب-الناتو-1105407808.html

باحث في الشأن الدولي: لا أحد يشك في انتصار روسيا والأزمة الأوكرانية كشفت عيوب "الناتو"

باحث في الشأن الدولي: لا أحد يشك في انتصار روسيا والأزمة الأوكرانية كشفت عيوب "الناتو"

سبوتنيك عربي

علّق الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، سمير الخطيب، على تصريحات المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بشأن استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف،... 29.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-29T09:31+0000

2025-09-29T09:31+0000

2025-09-29T09:31+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

المفاوضات

ناتو

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086119591_0:310:3090:2048_1920x0_80_0_0_3f369283c904b5f5eed1cfab65fd80c0.jpg

وقال الخطيب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "مصلحة فلاديمير زيلينسكي تكمن في تأجيج الأوضاع لإطالة أمد حكمه، مستغلًا كل الإمكانات لاستعطاف العالم واستجداء الدعم الأوروبي".ورجح أن تكون هذه المسيّرات والاستهدافات من تدبير الاستخبارات الأوكرانية لجر أوروبا إلى ساحة المواجهة، أو ربما من تخطيط الولايات المتحدة لدفع الأوروبيين نحو التوتر والانصياع للمطالب الأميركية".وأشار الخطيب إلى أن "هذه التطورات تشكل ذريعة لبناء "جدار المسيرات" لتبرير الإنفاق الدفاعي الأوروبي في ظل أزمة اقتصادية حقيقية"، معتبرًا أن "الغرب يقف اليوم في وسط السلم، فأي تراجع يعد هزيمة، فيما التصعيد مستحيل لعدم الجاهزية العسكرية وضعف الإمكانيات المادية الأوروبية لمواجهة روسيا".وأضاف: "لا أحد يشك في انتصار روسيا بهذا الصراع"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة تستغل الأزمة لابتزاز الأوروبيين وسحب أموالهم، وإعادة فرض سيطرتها كقائد عالمي من خلال الظهور بمظهر من أنهى الصراع، في حين أن الأزمة أوقعت أوروبا في حالة من التضعضع وكشفت عيوب الناتو وعجزه".

https://sarabic.ae/20250929/الكرملين-لا-توجد-أي-إشارات-من-كييف-حتى-الآن-بشأن-استئناف-المفاوضات-بين-الوفدين-1105385584.html

https://sarabic.ae/20250927/بث-مباشر-لافروف-يلقي-كلمة-روسيا-في-الدورة-الـ80-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة--1105334327.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, المفاوضات, ناتو, تقارير سبوتنيك, حصري