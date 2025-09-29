https://sarabic.ae/20250929/باحث-في-الشأن-الدولي-لا-أحد-يشك-في-انتصار-روسيا-والأزمة-الأوكرانية-كشفت-عيوب-الناتو-1105407808.html
باحث في الشأن الدولي: لا أحد يشك في انتصار روسيا والأزمة الأوكرانية كشفت عيوب "الناتو"
علّق الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، سمير الخطيب، على تصريحات المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بشأن استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف،
وقال الخطيب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "مصلحة فلاديمير زيلينسكي تكمن في تأجيج الأوضاع لإطالة أمد حكمه، مستغلًا كل الإمكانات لاستعطاف العالم واستجداء الدعم الأوروبي".ورجح أن تكون هذه المسيّرات والاستهدافات من تدبير الاستخبارات الأوكرانية لجر أوروبا إلى ساحة المواجهة، أو ربما من تخطيط الولايات المتحدة لدفع الأوروبيين نحو التوتر والانصياع للمطالب الأميركية".وأشار الخطيب إلى أن "هذه التطورات تشكل ذريعة لبناء "جدار المسيرات" لتبرير الإنفاق الدفاعي الأوروبي في ظل أزمة اقتصادية حقيقية"، معتبرًا أن "الغرب يقف اليوم في وسط السلم، فأي تراجع يعد هزيمة، فيما التصعيد مستحيل لعدم الجاهزية العسكرية وضعف الإمكانيات المادية الأوروبية لمواجهة روسيا".وأضاف: "لا أحد يشك في انتصار روسيا بهذا الصراع"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة تستغل الأزمة لابتزاز الأوروبيين وسحب أموالهم، وإعادة فرض سيطرتها كقائد عالمي من خلال الظهور بمظهر من أنهى الصراع، في حين أن الأزمة أوقعت أوروبا في حالة من التضعضع وكشفت عيوب الناتو وعجزه".
علّق الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، سمير الخطيب، على تصريحات المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بشأن استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف، مشيرًا إلى أنه "لا موقف واضح للولايات المتحدة منذ تسعة أشهر إزاء الأزمة الأوكرانية، ولا يمكن التعويل عليها، بخلاف الموقف الروسي الذي يتسم بالوضوح والجدية والشفافية، من دون أي تراجع أو تنازل".
وقال الخطيب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "مصلحة فلاديمير زيلينسكي تكمن في تأجيج الأوضاع لإطالة أمد حكمه، مستغلًا كل الإمكانات لاستعطاف العالم واستجداء الدعم الأوروبي".
وحول موضوع اختراق الطائرات المسيّرة أجواء أوروبا، رأى الخطيب أن "روسيا لا مصلحة لها في توسيع الحرب مع أوروبا، بل تسعى لإنهاء الصراع في أوكرانيا ووقف العمليات العسكرية هناك".
ورجح أن تكون هذه المسيّرات والاستهدافات من تدبير الاستخبارات الأوكرانية لجر أوروبا إلى ساحة المواجهة، أو ربما من تخطيط الولايات المتحدة لدفع الأوروبيين نحو التوتر والانصياع للمطالب الأميركية".
وأشار الخطيب إلى أن "هذه التطورات تشكل ذريعة لبناء "جدار المسيرات" لتبرير الإنفاق الدفاعي الأوروبي
في ظل أزمة اقتصادية حقيقية"، معتبرًا أن "الغرب يقف اليوم في وسط السلم، فأي تراجع يعد هزيمة، فيما التصعيد مستحيل لعدم الجاهزية العسكرية وضعف الإمكانيات المادية الأوروبية لمواجهة روسيا".
وأكد المتخصص في الشأن الروسي أن "العملية العسكرية الروسية الخاصة لن تنتهي إلا عبر التفاوض، أو بخسارة النظام الأوكراني لجميع أراضيه، في ظل التقدم الروسي على الأرض وتحرير القرى والمناطق، ومعاناة القوات الأوكرانية من نقص حاد في العدد والعتاد".
وأضاف: "لا أحد يشك في انتصار روسيا بهذا الصراع"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة تستغل الأزمة لابتزاز الأوروبيين
وسحب أموالهم، وإعادة فرض سيطرتها كقائد عالمي من خلال الظهور بمظهر من أنهى الصراع، في حين أن الأزمة أوقعت أوروبا في حالة من التضعضع وكشفت عيوب الناتو وعجزه".