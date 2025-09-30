https://sarabic.ae/20250930/الخارجية-الروسية-فيرشينين-يبحث-مع-نائب-الرئيس-الفلسطيني-آفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1105476574.html
الخارجية الروسية: فيرشينين يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني آفاق وقف إطلاق النار في غزة
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، ناقش هاتفيا مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، آفاق وقف إطلاق
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "أجرى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، محادثة هاتفية مع حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وناقش الطرفان، خلال المحادثة، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مع التركيز على آفاق إنهاء الأعمال العدائية في قطاع غزة".وختم البيان: "تم التعبير عن الأمل في أن يؤدي التنفيذ الناجح للمبادرة الأمريكية الجديدة إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا لا تعرف تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل الوضع في قطاع غزة، ولم تر سوى بنودها.وأشار لافروف إلى أن روسيا لم تُدع للانضمام إلى "قوة الأمن الدولية" في قطاع غزة. وأوضح بأنه يمكن تحديد الموقف النهائي من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غزة بعد معرفة آراء جميع دول المنطقة.وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطة من 20 نقطة لحل الوضع في غزة. وتدعو الخطة إلى وقف فوري لإطلاق النار، بشرط إطلاق سراح الرهائن في غضون 72 ساعة.وتنص الخطة أيضًا على أن حركة حماس الفلسطينية والفصائل الأخرى يجب أن توافق على عدم المشاركة في حكم غزة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر. وستُنقل السيطرة على القطاع إلى سلطات تكنوقراطية تشرف عليها هيئة دولية برئاسة ترامب نفسه.
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، ناقش هاتفيا مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، آفاق وقف إطلاق النار في غزة، معربًا عن دعم روسيا لأي إجراءات تهدف إلى وقف إراقة الدماء.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "أجرى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، محادثة هاتفية مع حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وناقش الطرفان، خلال المحادثة، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مع التركيز على آفاق إنهاء الأعمال العدائية في قطاع غزة".
وأضاف البيان: "أعرب الجانب الروسي عن دعمه لأي خطوات من شأنها أن تساعد في وقف إراقة الدماء في القطاع الفلسطيني".
وختم البيان: "تم التعبير عن الأمل في أن يؤدي التنفيذ الناجح للمبادرة الأمريكية الجديدة إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا لا تعرف تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل الوضع في قطاع غزة، ولم تر سوى بنودها.
وأضاف: "لم نطّلع على هذه الخطة، لم نسمع سوى تعليقات حول بنودها... سمعت أن توني بلير، يعتزم قيادة هذه الهيئة الدولية التي ستحكم غزة مؤقتًا. أعتقد أنه أعلن ذلك بالفعل، لكنني أكرر، لا أعرف التفاصيل. لا أعرف ما هي الصلاحيات التي يعتزمون منحها لها، أو ما هو موقف الدول العربية منها".
وأشار لافروف إلى أن روسيا لم تُدع للانضمام إلى "قوة الأمن الدولية" في قطاع غزة. وأوضح بأنه يمكن تحديد الموقف النهائي من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غزة بعد معرفة آراء جميع دول المنطقة.
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطة من 20 نقطة لحل الوضع في غزة.
وتدعو الخطة إلى وقف فوري لإطلاق النار، بشرط إطلاق سراح الرهائن في غضون 72 ساعة.
وتنص الخطة أيضًا على أن حركة حماس الفلسطينية والفصائل الأخرى يجب أن توافق على عدم المشاركة في حكم غزة،
سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر. وستُنقل السيطرة على القطاع إلى سلطات تكنوقراطية تشرف عليها هيئة دولية برئاسة ترامب نفسه.