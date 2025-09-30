https://sarabic.ae/20250930/الخارجية-الروسية-فيرشينين-يبحث-مع-نائب-الرئيس-الفلسطيني-آفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1105476574.html

الخارجية الروسية: فيرشينين يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني آفاق وقف إطلاق النار في غزة

الخارجية الروسية: فيرشينين يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني آفاق وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، ناقش هاتفيا مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، آفاق وقف إطلاق... 30.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-30T20:17+0000

2025-09-30T20:17+0000

2025-09-30T20:17+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

فلسطين المحتلة

أخبار فلسطين اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "أجرى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، محادثة هاتفية مع حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وناقش الطرفان، خلال المحادثة، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مع التركيز على آفاق إنهاء الأعمال العدائية في قطاع غزة".وختم البيان: "تم التعبير عن الأمل في أن يؤدي التنفيذ الناجح للمبادرة الأمريكية الجديدة إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا لا تعرف تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل الوضع في قطاع غزة، ولم تر سوى بنودها.وأشار لافروف إلى أن روسيا لم تُدع للانضمام إلى "قوة الأمن الدولية" في قطاع غزة. وأوضح بأنه يمكن تحديد الموقف النهائي من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غزة بعد معرفة آراء جميع دول المنطقة.وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطة من 20 نقطة لحل الوضع في غزة. وتدعو الخطة إلى وقف فوري لإطلاق النار، بشرط إطلاق سراح الرهائن في غضون 72 ساعة.وتنص الخطة أيضًا على أن حركة حماس الفلسطينية والفصائل الأخرى يجب أن توافق على عدم المشاركة في حكم غزة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر. وستُنقل السيطرة على القطاع إلى سلطات تكنوقراطية تشرف عليها هيئة دولية برئاسة ترامب نفسه.‌‏نائب الرئيس الفلسطيني: واثقون من قدرة ترامب على إيجاد طريق نحو السلامالسلطة الفلسطينية ترحب بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة وحركة "الجهاد" تصفها بالمفجر للمنطقة

https://sarabic.ae/20250930/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-في-الاجتماع-السنوي-الثاني-والعشرين-لنادي-فالداي-للحوار-في-سوتشي-1105452389.html

https://sarabic.ae/20250930/موسكو-حول-خطة-ترامب-لغزة-أي-خطوات-ومبادرات-تهدف-إلى-وقف-إطلاق-النار-تستحق-الدعم--1105463239.html

إسرائيل

فلسطين المحتلة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, روسيا