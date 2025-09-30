كتلة "النصر" المولدوفية المعارضة: الانتخابات في بلادنا غير شرعية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
كتلة "النصر" المولدوفية المعارضة: الانتخابات في بلادنا غير شرعية
سبوتنيك عربي
أفادت كتلة "النصر" المولدوفية المعارضة، اليوم الثلاثاء، بأن الانتخابات في مولدوفا، غير شرعية والحكومة تدرك أن الشعب صوّت ضدها، موضحة أن "حزب "العمل والتضامن"،...
مولدوفا
العالم
أخبار العالم الآن
وجاء في بيان نُشر عبر قناة الكتلة على تطبيق "تلغرام": "هذه الانتخابات غير شرعية. ستناضل كتلة "النصر" لاستعادة الإرادة الحقيقية للمواطنين. النظام يدرك جيدًا أن الشعب صوّت ضده".وأشارت كتلة "النصر" المولدوفية المعارضة إلى أنه "على الرغم من كل التزويرات، خسر حزب "العمل والتضامن" في مولدوفا".وشهدت مقار التصويت في الانتخابات المولدوفية المنتشرة في أوروبا، مخالفات متعددة، وأوضحت "سبوتنيك مولدوفا"، أن تقارير واردة من رومانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، تشير إلى منع المراقبين من دخول المقار الانتخابية، ورفض منحهم الاعتماد، كما تعذر على ممثل انتخابي في ألمانيا، الوصول إلى صناديق الاقتراع، منذ صباح أول أمس الأحد.وأفادت "سبوتنيك مولدوفا"، بوقوع انتهاكات في دول أوروبية أخرى، ففي تارغو موريس - رومانيا، مُنع المراقبون من دخول أحد مراكز الاقتراع، وفي فرنسا وإسبانيا، رُفض اعتمادهم، وفي ألمانيا، لم يتمكن أحد الممثلين من الوصول إلى صناديق الاقتراع منذ الصباح.وأضافت الوكالة أن مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت قيام مجهول بعرض 50 يورو مقابل كل بطاقة اقتراع لصالح المرشح الأول في قائمة حزب "العمل والتضامن" (PAS)، و20 يورو لكل ناخب يتم إحضاره.جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية تعلن عن وضع حرج في المنطقة بعد توقف إمدادات الغازالاستخبارات الروسية: كيشينيوف تأمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه بحجة "الانفصال"
كتلة "النصر" المولدوفية المعارضة: الانتخابات في بلادنا غير شرعية

16:41 GMT 30.09.2025
© Sputnik . Rodion Proca / الانتقال إلى بنك الصورمظاهرة للمعارضة "من أجل مولدوفا"
© Sputnik . Rodion Proca
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت كتلة "النصر" المولدوفية المعارضة، اليوم الثلاثاء، بأن الانتخابات في مولدوفا، غير شرعية والحكومة تدرك أن الشعب صوّت ضدها، موضحة أن "حزب "العمل والتضامن"، نفذ عملية سياسية سافرة للاحتفاظ بالسلطة في مولدوفا".
وجاء في بيان نُشر عبر قناة الكتلة على تطبيق "تلغرام": "هذه الانتخابات غير شرعية. ستناضل كتلة "النصر" لاستعادة الإرادة الحقيقية للمواطنين. النظام يدرك جيدًا أن الشعب صوّت ضده".

وتابعت: "لا تعترف كتلة "النصر" بنتائج الانتخابات البرلمانية. الأرقام المعلنة هي نتيجة انتهاكات واسعة النطاق وتزويرات وتدخل حكومي مباشر في العملية الانتخابية".

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
موسكو: مسار تحويل مولدوفا إلى تابع للناتو ومعادية لروسيا وقاعدة لنظام كييف طريقه مسدود
أمس, 18:33 GMT
وأشارت كتلة "النصر" المولدوفية المعارضة إلى أنه "على الرغم من كل التزويرات، خسر حزب "العمل والتضامن" في مولدوفا".

وقالت: "صوّت الشعب ضده. احتاج النظام ليلة كاملة للوصول بالكاد إلى النسبة التي يحتاجها. استمر فرز الأصوات، الذي يُستكمل عادة بحلول منتصف الليل، حتى الصباح. وما زالوا يخشون نشر النتائج في مراكز الاقتراع، لأنهم يعلمون أن نسخًا من المحاضر الموقّعة متاحة، ويمكن إثبات التناقضات بسهولة".

وشهدت مقار التصويت في الانتخابات المولدوفية المنتشرة في أوروبا، مخالفات متعددة، وأوضحت "سبوتنيك مولدوفا"، أن تقارير واردة من رومانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، تشير إلى منع المراقبين من دخول المقار الانتخابية، ورفض منحهم الاعتماد، كما تعذر على ممثل انتخابي في ألمانيا، الوصول إلى صناديق الاقتراع، منذ صباح أول أمس الأحد.
الانتخابات البرلمانية في مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
شراء أصوات وإقصاء المعارضة... كيف تم قمع صوت الناس في مولدوفا
أمس, 12:30 GMT
وأفادت "سبوتنيك مولدوفا"، بوقوع انتهاكات في دول أوروبية أخرى، ففي تارغو موريس - رومانيا، مُنع المراقبون من دخول أحد مراكز الاقتراع، وفي فرنسا وإسبانيا، رُفض اعتمادهم، وفي ألمانيا، لم يتمكن أحد الممثلين من الوصول إلى صناديق الاقتراع منذ الصباح.
وأضافت الوكالة أن مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت قيام مجهول بعرض 50 يورو مقابل كل بطاقة اقتراع لصالح المرشح الأول في قائمة حزب "العمل والتضامن" (PAS)، و20 يورو لكل ناخب يتم إحضاره.
جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية تعلن عن وضع حرج في المنطقة بعد توقف إمدادات الغاز
الاستخبارات الروسية: كيشينيوف تأمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه بحجة "الانفصال"
