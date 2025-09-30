https://sarabic.ae/20250930/كتلة-النصر-المولدوفية-المعارضة-الانتخابات-في-بلادنا-غير-شرعية-1105468116.html

كتلة "النصر" المولدوفية المعارضة: الانتخابات في بلادنا غير شرعية

كتلة "النصر" المولدوفية المعارضة: الانتخابات في بلادنا غير شرعية

أفادت كتلة "النصر" المولدوفية المعارضة، اليوم الثلاثاء، بأن الانتخابات في مولدوفا، غير شرعية والحكومة تدرك أن الشعب صوّت ضدها، موضحة أن "حزب "العمل والتضامن"،...

مولدوفا

وجاء في بيان نُشر عبر قناة الكتلة على تطبيق "تلغرام": "هذه الانتخابات غير شرعية. ستناضل كتلة "النصر" لاستعادة الإرادة الحقيقية للمواطنين. النظام يدرك جيدًا أن الشعب صوّت ضده".وأشارت كتلة "النصر" المولدوفية المعارضة إلى أنه "على الرغم من كل التزويرات، خسر حزب "العمل والتضامن" في مولدوفا".وشهدت مقار التصويت في الانتخابات المولدوفية المنتشرة في أوروبا، مخالفات متعددة، وأوضحت "سبوتنيك مولدوفا"، أن تقارير واردة من رومانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، تشير إلى منع المراقبين من دخول المقار الانتخابية، ورفض منحهم الاعتماد، كما تعذر على ممثل انتخابي في ألمانيا، الوصول إلى صناديق الاقتراع، منذ صباح أول أمس الأحد.وأفادت "سبوتنيك مولدوفا"، بوقوع انتهاكات في دول أوروبية أخرى، ففي تارغو موريس - رومانيا، مُنع المراقبون من دخول أحد مراكز الاقتراع، وفي فرنسا وإسبانيا، رُفض اعتمادهم، وفي ألمانيا، لم يتمكن أحد الممثلين من الوصول إلى صناديق الاقتراع منذ الصباح.وأضافت الوكالة أن مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت قيام مجهول بعرض 50 يورو مقابل كل بطاقة اقتراع لصالح المرشح الأول في قائمة حزب "العمل والتضامن" (PAS)، و20 يورو لكل ناخب يتم إحضاره.جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية تعلن عن وضع حرج في المنطقة بعد توقف إمدادات الغازالاستخبارات الروسية: كيشينيوف تأمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه بحجة "الانفصال"

