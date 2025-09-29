عربي
البيت الأبيض: الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر تتفق على إنشاء آلية لحل الخلافات
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: مسار تحويل مولدوفا إلى تابع للناتو ومعادية لروسيا وقاعدة لنظام كييف طريقه مسدود
موسكو: مسار تحويل مولدوفا إلى تابع للناتو ومعادية لروسيا وقاعدة لنظام كييف طريقه مسدود
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن مسار تحويل مولدوفا إلى تابع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) معاد لروسيا وقاعدة لوجستية... 29.09.2025
وقالت زاخاروفا، في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "التاريخ يظهر أن بناء مستقبل قوي وآمن يكمن في تطوير تعاون متكافئ مع جميع الدول، وأن سياسة تحويل بلد إلى تابع مناهض لروسيا في حلف الناتو وقاعدة لوجستية لنظام كييف المجرم، هي سياسة مسدودة".وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن النظام الحالي في كيشينيوف، يستخدم أساليب بربرية تعود للعصور الوسطى لتخويف معارضيه من أجل الحفاظ على السلطة.وقالت زاخاروفا: "للتشبث بالسلطة، استخدم النظام الحالي أساليب بربرية عتيقة لتخويف معارضيه، فقد قضت على المنافسين، وأغلقت وسائل الإعلام المستقلة، ومنعت الناخبين المعارضين من التصويت، وعرقلت مراقبة الانتخابات بشكل محايد، بما في ذلك عمل المراقبين الدوليين".وتابعت: "يشير الخبراء والعلماء السياسيون إلى العديد من الانتهاكات والتزويرات من جانب السلطات، ويلفتون الانتباه إلى التنظيم غير الشفاف للتصويت عبر البريد. ولوحظ أن نسبة الإقبال على التصويت في بعض مراكز الاقتراع شهدت ارتفاعا ملحوظا قبيل إغلاقها، بينما حدث العكس في مراكز أخرى، حيث نفدت بطاقات الاقتراع فور فتحها تقريبا".وأضافت زاخاروفا: "تناولت وسائل الإعلام نقلا جماعيا للمولدوفيين إلى مراكز الاقتراع في دول أوروبا الغربية. في المقابل، بذلت السلطات قصارى جهدها لمنع هؤلاء المواطنين غير الموثوق بهم من الإدلاء بأصواتهم".وأشارت إلى أن نتائج الانتخابات البرلمانية المولدوفية أكدت الانقسام العميق في المجتمع المولدوفي الناجم عن سياسات القيادة الهدامة.وشهدت مقار التصويت في الانتخابات المولدوفية المنتشرة في أوروبا، مخالفات متعددة، وأوضحت "سبوتنيك مولدوفا"، أن تقارير واردة من رومانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، تشير إلى منع المراقبين من دخول المقار الانتخابية، ورفض منحهم الاعتماد، كما تعذر على ممثل في ألمانيا الوصول إلى صناديق الاقتراع، منذ صباح يوم الأحد.وأضافت الوكالة أن مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت قيام مجهول بعرض 50 يورو مقابل كل بطاقة اقتراع لصالح المرشح الأول في قائمة حزب "العمل والتضامن" (PAS)، و20 يورو لكل ناخب يتم إحضاره.جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية تعلن عن وضع حرج في المنطقة بعد توقف إمدادات الغازالاستخبارات الروسية: كيشينيوف تأمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه بحجة "الانفصال"
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن مسار تحويل مولدوفا إلى تابع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) معاد لروسيا وقاعدة لوجستية لنظام كييف، طريقه مسدود.
وقالت زاخاروفا، في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "التاريخ يظهر أن بناء مستقبل قوي وآمن يكمن في تطوير تعاون متكافئ مع جميع الدول، وأن سياسة تحويل بلد إلى تابع مناهض لروسيا في حلف الناتو وقاعدة لوجستية لنظام كييف المجرم، هي سياسة مسدودة".

وأضافت: "آمل أن يتوصل البرلمان المولدوفي الجديد والحكومة، التي ستُشكل بعد الانتخابات إلى استنتاجات صحيحة، وألا يتصرفا بطرق تقوّض مصالح شعبهما ومستقبله".

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن النظام الحالي في كيشينيوف، يستخدم أساليب بربرية تعود للعصور الوسطى لتخويف معارضيه من أجل الحفاظ على السلطة.
الانتخابات البرلمانية في مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
شراء أصوات وإقصاء المعارضة... كيف تم قمع صوت الناس في مولدوفا
12:30 GMT
وقالت زاخاروفا: "للتشبث بالسلطة، استخدم النظام الحالي أساليب بربرية عتيقة لتخويف معارضيه، فقد قضت على المنافسين، وأغلقت وسائل الإعلام المستقلة، ومنعت الناخبين المعارضين من التصويت، وعرقلت مراقبة الانتخابات بشكل محايد، بما في ذلك عمل المراقبين الدوليين".

وأضافت: "انسحبت أحزاب وحركات المعارضة بشكل جماعي من السباق الانتخابي، في 19 يوليو (تموز الماضي)، منعت كتلة "النصر" من التسجيل، وفي أغسطس (آب الماضي)، منعت 4 من أحزابها التأسيسية من التسجيل أيضًا، وفي 26 سبتمبر (أيلول الجاري)، مُنع حزب "قلب مولدوفا" التابع للكتلة الانتخابية الوطنية، من المشاركة في الانتخابات. وفي 28 سبتمبر، يوم الانتخابات نفسه، لقي حزب "مولدوفا الكبرى" مصيرا مشابها، حيث أُعلنت الأصوات التي حصل عليها باطلة. وهمش العديد من مؤيدي هذه المجموعات السياسية".

وتابعت: "يشير الخبراء والعلماء السياسيون إلى العديد من الانتهاكات والتزويرات من جانب السلطات، ويلفتون الانتباه إلى التنظيم غير الشفاف للتصويت عبر البريد. ولوحظ أن نسبة الإقبال على التصويت في بعض مراكز الاقتراع شهدت ارتفاعا ملحوظا قبيل إغلاقها، بينما حدث العكس في مراكز أخرى، حيث نفدت بطاقات الاقتراع فور فتحها تقريبا".
مظاهرة للمعارضة من أجل مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
عملية إقصاء في مولدوفا... محاولة لتزوير الانتخابات بعد خسارة الحزب الحاكم
11:19 GMT
وأضافت زاخاروفا: "تناولت وسائل الإعلام نقلا جماعيا للمولدوفيين إلى مراكز الاقتراع في دول أوروبا الغربية. في المقابل، بذلت السلطات قصارى جهدها لمنع هؤلاء المواطنين غير الموثوق بهم من الإدلاء بأصواتهم".

وأردفت: "لم يكن هناك سوى مركزي اقتراع مفتوحين لآلاف المولدوفيين المقيمين في روسيا، وفي موسكو وحدها، بينما كان هناك 280 مركز اقتراع في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، وغالبًا ما كانت نصف فارغة".

وأشارت إلى أن نتائج الانتخابات البرلمانية المولدوفية أكدت الانقسام العميق في المجتمع المولدوفي الناجم عن سياسات القيادة الهدامة.
الانتخابات البرلمانية في مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
الحزب الحاكم في مولدوفا يخسر 10 مقاعد في البرلمان بعد فرز 99% من الأصوات
06:20 GMT
وشهدت مقار التصويت في الانتخابات المولدوفية المنتشرة في أوروبا، مخالفات متعددة، وأوضحت "سبوتنيك مولدوفا"، أن تقارير واردة من رومانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، تشير إلى منع المراقبين من دخول المقار الانتخابية، ورفض منحهم الاعتماد، كما تعذر على ممثل في ألمانيا الوصول إلى صناديق الاقتراع، منذ صباح يوم الأحد.
وأفادت "سبوتنيك مولدوفا"، بوقوع انتهاكات في دول أوروبية أخرى، ففي تارغو موريس، رومانيا، مُنع المراقبون من دخول أحد مراكز الاقتراع، وفي فرنسا وإسبانيا، رُفض اعتمادهم، وفي ألمانيا، لم يتمكن أحد الممثلين من الوصول إلى صناديق الاقتراع منذ الصباح.
وأضافت الوكالة أن مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت قيام مجهول بعرض 50 يورو مقابل كل بطاقة اقتراع لصالح المرشح الأول في قائمة حزب "العمل والتضامن" (PAS)، و20 يورو لكل ناخب يتم إحضاره.
جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية تعلن عن وضع حرج في المنطقة بعد توقف إمدادات الغاز
الاستخبارات الروسية: كيشينيوف تأمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه بحجة "الانفصال"
