موسكو: مسار تحويل مولدوفا إلى تابع للناتو ومعادية لروسيا وقاعدة لنظام كييف طريقه مسدود

روسيا

مولدوفا

العالم

أخبار العالم الآن

وقالت زاخاروفا، في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "التاريخ يظهر أن بناء مستقبل قوي وآمن يكمن في تطوير تعاون متكافئ مع جميع الدول، وأن سياسة تحويل بلد إلى تابع مناهض لروسيا في حلف الناتو وقاعدة لوجستية لنظام كييف المجرم، هي سياسة مسدودة".وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن النظام الحالي في كيشينيوف، يستخدم أساليب بربرية تعود للعصور الوسطى لتخويف معارضيه من أجل الحفاظ على السلطة.وقالت زاخاروفا: "للتشبث بالسلطة، استخدم النظام الحالي أساليب بربرية عتيقة لتخويف معارضيه، فقد قضت على المنافسين، وأغلقت وسائل الإعلام المستقلة، ومنعت الناخبين المعارضين من التصويت، وعرقلت مراقبة الانتخابات بشكل محايد، بما في ذلك عمل المراقبين الدوليين".وتابعت: "يشير الخبراء والعلماء السياسيون إلى العديد من الانتهاكات والتزويرات من جانب السلطات، ويلفتون الانتباه إلى التنظيم غير الشفاف للتصويت عبر البريد. ولوحظ أن نسبة الإقبال على التصويت في بعض مراكز الاقتراع شهدت ارتفاعا ملحوظا قبيل إغلاقها، بينما حدث العكس في مراكز أخرى، حيث نفدت بطاقات الاقتراع فور فتحها تقريبا".وأضافت زاخاروفا: "تناولت وسائل الإعلام نقلا جماعيا للمولدوفيين إلى مراكز الاقتراع في دول أوروبا الغربية. في المقابل، بذلت السلطات قصارى جهدها لمنع هؤلاء المواطنين غير الموثوق بهم من الإدلاء بأصواتهم".وأشارت إلى أن نتائج الانتخابات البرلمانية المولدوفية أكدت الانقسام العميق في المجتمع المولدوفي الناجم عن سياسات القيادة الهدامة.وشهدت مقار التصويت في الانتخابات المولدوفية المنتشرة في أوروبا، مخالفات متعددة، وأوضحت "سبوتنيك مولدوفا"، أن تقارير واردة من رومانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، تشير إلى منع المراقبين من دخول المقار الانتخابية، ورفض منحهم الاعتماد، كما تعذر على ممثل في ألمانيا الوصول إلى صناديق الاقتراع، منذ صباح يوم الأحد.وأضافت الوكالة أن مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت قيام مجهول بعرض 50 يورو مقابل كل بطاقة اقتراع لصالح المرشح الأول في قائمة حزب "العمل والتضامن" (PAS)، و20 يورو لكل ناخب يتم إحضاره.جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية تعلن عن وضع حرج في المنطقة بعد توقف إمدادات الغازالاستخبارات الروسية: كيشينيوف تأمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه بحجة "الانفصال"

مولدوفا

