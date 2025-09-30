لافروف: الانتخابات في مولدافيا مزورة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
لافروف: الانتخابات في مولدافيا مزورة
لافروف: الانتخابات في مولدافيا مزورة
سبوتنيك عربي
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، الانتخابات البرلمانية التي جرت في مولدافيا أنها "مزورة"، وأبدى دهشته من إمكانية تزوير الأصوات في... 30.09.2025, سبوتنيك عربي
لافروف: الانتخابات في مولدافيا مزورة

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، الانتخابات البرلمانية التي جرت في مولدافيا أنها "مزورة"، وأبدى دهشته من إمكانية تزوير الأصوات في العملية الانتخابية.
وأوضح لافروف للصحفيين بعد الاجتماع الثاني والعشرين لمنتدى فالداي الدولي: "الانتخابات مزورة، أنا مندهش حتى كيف يمكن التلاعب بأصوات الناخبين، حتى مع هذه التلاعبات، حققت المعارضة الوطنية... داخل مولدافيا أصواتا أكثر من حزب (الرئيسة) مايا ساندو".
مع كل المكائد، لا تزال النتيجة مهمة للغاية، حتى أساليب الاحتيال التي استخدموها لا تعمل بشكل جيد.
وكشفت تقارير وشهادات عن عمليات واسعة النطاق لشراء الأصوات وتزوير النتائج في الانتخابات المولدوفية الأخيرة، حيث اتهمت السلطات باستخدام أساليب قمعية ضد المعارضة وتمييز ضد سكان منطقة بريدنيستروفيه، ما أثار مخاوف دولية بشأن نزاهة العملية الانتخابية.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي قيام مجهول بعرض 50 يورو مقابل كل بطاقة اقتراع لصالح المرشح الأول في قائمة حزب "العمل والتضامن" الحاكم (PAS)، و20 يورو لكل ناخب يتم إحضاره.
وعشية الانتخابات، أجرت وزارة الداخلية ما يقارب 580 عملية تفتيش واعتقال عشرات من ممثلي المعارضة، وكان إغلاق المطابع وانقطاع التيار الكهربائي عنها ومصادرة منشورات الحملات الانتخابية مجرد أمثلة على الضغط العنيف الذي مورس على مرشحي المعارضة.
وأفادت "سبوتنيك مولدوفا"، بوقوع انتهاكات في دول أوروبية أخرى، ففي تارغو موريس، رومانيا، مُنع المراقبون من دخول أحد مراكز الاقتراع، وفي فرنسا وإسبانيا، رُفض اعتمادهم، وفي ألمانيا، لم يتمكن أحد الممثلين من الوصول إلى صناديق الاقتراع منذ الصباح.
خسر حزب "العمل والتضامن" الحاكم في مولدوفا عشرة مقاعد في البرلمان، بعد فرز نتائج الانتخابات، وفقا للجنة الانتخابات المركزية في البلاد بعد معالجة 99.03% من بطاقات الاقتراع.
ووفقا للبيانات الأولية، لوحظ توازن القوى التالي: حصل حزب الاتحاد الديمقراطي على 49.85% من الأصوات و53 مقعدا.
أما الكتلة الوطنية، فحصلت على 24.36% و27 مقعدا، فيما حصلت كتلة "البديل" كتلة بديلة-8.02% و9 مقاعد.
فيما حصل "حزبنا" على 6.24% وستة مقاعد، بينما ظفر حزب الديمقراطية في مجلس النواب 5.65% وستة مقاعد.
الحزب الحاكم في مولدوفا يخسر 10 مقاعد في البرلمان بعد فرز 99% من الأصوات
