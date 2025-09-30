https://sarabic.ae/20250930/لافروف-الانتخابات-في-مولدافيا-مزورة-1105457598.html

لافروف: الانتخابات في مولدافيا مزورة

لافروف: الانتخابات في مولدافيا مزورة

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، الانتخابات البرلمانية التي جرت في مولدافيا أنها "مزورة"، وأبدى دهشته من إمكانية تزوير الأصوات في... 30.09.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح لافروف للصحفيين بعد الاجتماع الثاني والعشرين لمنتدى فالداي الدولي: "الانتخابات مزورة، أنا مندهش حتى كيف يمكن التلاعب بأصوات الناخبين، حتى مع هذه التلاعبات، حققت المعارضة الوطنية... داخل مولدافيا أصواتا أكثر من حزب (الرئيسة) مايا ساندو".وكشفت تقارير وشهادات عن عمليات واسعة النطاق لشراء الأصوات وتزوير النتائج في الانتخابات المولدوفية الأخيرة، حيث اتهمت السلطات باستخدام أساليب قمعية ضد المعارضة وتمييز ضد سكان منطقة بريدنيستروفيه، ما أثار مخاوف دولية بشأن نزاهة العملية الانتخابية.وعشية الانتخابات، أجرت وزارة الداخلية ما يقارب 580 عملية تفتيش واعتقال عشرات من ممثلي المعارضة، وكان إغلاق المطابع وانقطاع التيار الكهربائي عنها ومصادرة منشورات الحملات الانتخابية مجرد أمثلة على الضغط العنيف الذي مورس على مرشحي المعارضة.وأفادت "سبوتنيك مولدوفا"، بوقوع انتهاكات في دول أوروبية أخرى، ففي تارغو موريس، رومانيا، مُنع المراقبون من دخول أحد مراكز الاقتراع، وفي فرنسا وإسبانيا، رُفض اعتمادهم، وفي ألمانيا، لم يتمكن أحد الممثلين من الوصول إلى صناديق الاقتراع منذ الصباح.خسر حزب "العمل والتضامن" الحاكم في مولدوفا عشرة مقاعد في البرلمان، بعد فرز نتائج الانتخابات، وفقا للجنة الانتخابات المركزية في البلاد بعد معالجة 99.03% من بطاقات الاقتراع.أما الكتلة الوطنية، فحصلت على 24.36% و27 مقعدا، فيما حصلت كتلة "البديل" كتلة بديلة-8.02% و9 مقاعد.فيما حصل "حزبنا" على 6.24% وستة مقاعد، بينما ظفر حزب الديمقراطية في مجلس النواب 5.65% وستة مقاعد.الحزب الحاكم في مولدوفا يخسر 10 مقاعد في البرلمان بعد فرز 99% من الأصوات

