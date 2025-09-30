https://sarabic.ae/20250930/لافروف-الانتخابات-في-مولدافيا-مزورة-1105457598.html
لافروف: الانتخابات في مولدافيا مزورة
لافروف: الانتخابات في مولدافيا مزورة
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، الانتخابات البرلمانية التي جرت في مولدافيا أنها "مزورة"، وأبدى دهشته من إمكانية تزوير الأصوات في
وأوضح لافروف للصحفيين بعد الاجتماع الثاني والعشرين لمنتدى فالداي الدولي: "الانتخابات مزورة، أنا مندهش حتى كيف يمكن التلاعب بأصوات الناخبين، حتى مع هذه التلاعبات، حققت المعارضة الوطنية... داخل مولدافيا أصواتا أكثر من حزب (الرئيسة) مايا ساندو".وكشفت تقارير وشهادات عن عمليات واسعة النطاق لشراء الأصوات وتزوير النتائج في الانتخابات المولدوفية الأخيرة، حيث اتهمت السلطات باستخدام أساليب قمعية ضد المعارضة وتمييز ضد سكان منطقة بريدنيستروفيه، ما أثار مخاوف دولية بشأن نزاهة العملية الانتخابية.وعشية الانتخابات، أجرت وزارة الداخلية ما يقارب 580 عملية تفتيش واعتقال عشرات من ممثلي المعارضة، وكان إغلاق المطابع وانقطاع التيار الكهربائي عنها ومصادرة منشورات الحملات الانتخابية مجرد أمثلة على الضغط العنيف الذي مورس على مرشحي المعارضة.وأفادت "سبوتنيك مولدوفا"، بوقوع انتهاكات في دول أوروبية أخرى، ففي تارغو موريس، رومانيا، مُنع المراقبون من دخول أحد مراكز الاقتراع، وفي فرنسا وإسبانيا، رُفض اعتمادهم، وفي ألمانيا، لم يتمكن أحد الممثلين من الوصول إلى صناديق الاقتراع منذ الصباح.خسر حزب "العمل والتضامن" الحاكم في مولدوفا عشرة مقاعد في البرلمان، بعد فرز نتائج الانتخابات، وفقا للجنة الانتخابات المركزية في البلاد بعد معالجة 99.03% من بطاقات الاقتراع.أما الكتلة الوطنية، فحصلت على 24.36% و27 مقعدا، فيما حصلت كتلة "البديل" كتلة بديلة-8.02% و9 مقاعد.فيما حصل "حزبنا" على 6.24% وستة مقاعد، بينما ظفر حزب الديمقراطية في مجلس النواب 5.65% وستة مقاعد.
مولدافيا
لافروف: الانتخابات في مولدافيا مزورة
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، الانتخابات البرلمانية التي جرت في مولدافيا أنها "مزورة"، وأبدى دهشته من إمكانية تزوير الأصوات في العملية الانتخابية.
وأوضح لافروف للصحفيين بعد الاجتماع الثاني والعشرين لمنتدى فالداي الدولي: "الانتخابات مزورة، أنا مندهش حتى كيف يمكن التلاعب بأصوات الناخبين، حتى مع هذه التلاعبات، حققت المعارضة الوطنية... داخل مولدافيا أصواتا أكثر من حزب (الرئيسة) مايا ساندو".
مع كل المكائد، لا تزال النتيجة مهمة للغاية، حتى أساليب الاحتيال التي استخدموها لا تعمل بشكل جيد.
وكشفت تقارير وشهادات عن عمليات واسعة النطاق لشراء الأصوات وتزوير النتائج في الانتخابات المولدوفية الأخيرة، حيث اتهمت السلطات باستخدام أساليب قمعية ضد المعارضة وتمييز ضد سكان منطقة بريدنيستروفيه، ما أثار مخاوف دولية بشأن نزاهة العملية الانتخابية.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي قيام مجهول بعرض 50 يورو مقابل كل بطاقة اقتراع لصالح المرشح الأول في قائمة حزب "العمل والتضامن" الحاكم (PAS)، و20 يورو لكل ناخب يتم إحضاره.
وعشية الانتخابات
، أجرت وزارة الداخلية ما يقارب 580 عملية تفتيش واعتقال عشرات من ممثلي المعارضة، وكان إغلاق المطابع وانقطاع التيار الكهربائي عنها ومصادرة منشورات الحملات الانتخابية مجرد أمثلة على الضغط العنيف الذي مورس على مرشحي المعارضة.
وأفادت "سبوتنيك مولدوفا"، بوقوع انتهاكات في دول أوروبية أخرى، ففي تارغو موريس، رومانيا، مُنع المراقبون من دخول أحد مراكز
الاقتراع، وفي فرنسا وإسبانيا، رُفض اعتمادهم، وفي ألمانيا، لم يتمكن أحد الممثلين من الوصول إلى صناديق الاقتراع منذ الصباح.
خسر حزب "العمل والتضامن" الحاكم في مولدوفا عشرة مقاعد في البرلمان، بعد فرز نتائج الانتخابات، وفقا للجنة الانتخابات المركزية في البلاد بعد معالجة 99.03% من بطاقات الاقتراع.
ووفقا للبيانات الأولية، لوحظ توازن القوى التالي: حصل حزب الاتحاد الديمقراطي على 49.85% من الأصوات و53 مقعدا.
أما الكتلة الوطنية، فحصلت على 24.36% و27 مقعدا، فيما حصلت كتلة "البديل" كتلة بديلة-8.02% و9 مقاعد.
فيما حصل "حزبنا" على 6.24% وستة مقاعد، بينما ظفر حزب الديمقراطية في مجلس النواب 5.65% وستة مقاعد.