باحث في الشأن السياسي: تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" محاولة أوروبية للضغط على الولايات المتحدة

باحث في الشأن السياسي: تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" محاولة أوروبية للضغط على الولايات المتحدة

علّق الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية، الدكتور زكريا الغول، على التصريح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول ضرورة عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي،... 01.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال الغول في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "في المقابل هناك رد روسي متشدد بين تحذير من التصعيد والحديث عن وجود نوع من استفزازات تخطط لها كييف بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي".ولفت ضيف "سبوتنيك" إلى أن "تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" واقع، لكنها أيضا محاولة أوروبية للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لا أكثر، للضغط على موسكو".كما أشار الغول إلى أنه "ضمن فريق عمل ترامب، توجد آراء مختلفة في النظرة وتحليل الموضوع، سواء كان في إسرائيل وغزة، أو في روسيا وأوكرانيا".وختم الغول: "الأوروبيون بحاجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا وعسكريا وسياسيا"، مبينا أن "الإدارة الأوروبية مختلفة لكن تجمعها مصلحة مشتركة، وهي العداء لروسيا"، مشددا على أن " قمة كوبنهاغن هي رسالة إلى ترامب".

