باحث في الشأن السياسي: تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" محاولة أوروبية للضغط على الولايات المتحدة
باحث في الشأن السياسي: تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" محاولة أوروبية للضغط على الولايات المتحدة
علّق الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية، الدكتور زكريا الغول، على التصريح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول ضرورة عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي
وقال الغول في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "في المقابل هناك رد روسي متشدد بين تحذير من التصعيد والحديث عن وجود نوع من استفزازات تخطط لها كييف بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي".ولفت ضيف "سبوتنيك" إلى أن "تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" واقع، لكنها أيضا محاولة أوروبية للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لا أكثر، للضغط على موسكو".كما أشار الغول إلى أنه "ضمن فريق عمل ترامب، توجد آراء مختلفة في النظرة وتحليل الموضوع، سواء كان في إسرائيل وغزة، أو في روسيا وأوكرانيا".وختم الغول: "الأوروبيون بحاجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا وعسكريا وسياسيا"، مبينا أن "الإدارة الأوروبية مختلفة لكن تجمعها مصلحة مشتركة، وهي العداء لروسيا"، مشددا على أن " قمة كوبنهاغن هي رسالة إلى ترامب".
https://sarabic.ae/20250915/ترامب-يتوقع-قمة-ثلاثية-مع-بوتين-وزيلينسكي-في-وقت-قريب-1104850550.html
https://sarabic.ae/20250930/ترامب-يحافظ-على-موقف-متوازن-في-الصراع-الأوكراني--البيت-الأبيض-1105448593.html
01.10.2025
علّق الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية، الدكتور زكريا الغول، على التصريح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول ضرورة عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، مؤكدا "وجود سعي غربي لتكثيف الضغوط العسكرية والدبلوماسية على موسكو.
وقال الغول في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "في المقابل هناك رد روسي متشدد بين تحذير من التصعيد والحديث عن وجود نوع من استفزازات تخطط لها كييف بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي".
ورأى الغول أن "تصريح ترامب دليل على أهمية الحديث عن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا"، كاشفا أن "ترامب وقع في محاذير عدة، من خلال العمل كوسيط، ووقع في أزمة بين رغبته في حل الصراع، وبين الضغوط الأوروبية"، مؤكدا أن "موسكو أثبتت للولايات المتحدة بأنها دولة عظمى وليست دولة إقليمية، أو دولة محدودة التأثير".
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
ترامب يتوقع قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي في وقت قريب
15 سبتمبر, 03:05 GMT
ولفت ضيف "سبوتنيك" إلى أن "تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" واقع، لكنها أيضا محاولة أوروبية للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لا أكثر، للضغط على موسكو".
كما أشار الغول إلى أنه "ضمن فريق عمل ترامب، توجد آراء مختلفة في النظرة وتحليل الموضوع، سواء كان في إسرائيل وغزة، أو في روسيا وأوكرانيا".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
ترامب يحافظ على "موقف متوازن" في الصراع الأوكراني- البيت الأبيض
أمس, 08:33 GMT
وعن قمة كوبنهاغن، قال الغول: "الأوروبيون يعيشون عقدة تاريخية ولديهم خوف تاريخي غير مبرر حاليا من روسيا، وفي المقابل فإن روسيا لها الحق في الدفاع عن أمنها القومي"، معتبرا أنه "لا يعوّل على أي قمة بدون ضغط أو رأي أمريكي واضح".
وختم الغول: "الأوروبيون بحاجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا وعسكريا وسياسيا"، مبينا أن "الإدارة الأوروبية مختلفة لكن تجمعها مصلحة مشتركة، وهي العداء لروسيا"، مشددا على أن " قمة كوبنهاغن هي رسالة إلى ترامب".
