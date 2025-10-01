عازفات روسيات تعزفن في حفل موسيقي بمعهد الموسيقى العربية.. صور
استضاف معهد الموسيقى العربية، مساء اليوم الأربعاء، بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي، حفلًا موسيقيًا يضم موسيقيات فتيات حائزات على جوائز المسابقات الدولية ومنح مؤسسة فلاديمير سبيفاكوف.
وتضمن برنامج الحفل أعمالا موسيقية لباخ، وشوبان، ومندلسون،وألبنيز، ورحمانينوف، وتشايكوفسكي، للعازفات إيملي أصلانوفا، وماريا بيلوكوبيتوفا،ويكاتيرنا نايدينوفا.
يذكر أن الحفل الموسيقي يأتي ضمن أجندة وزارة الثقافة المصرية، الخاصة بعرض مختلف أشكال الفنون الجادة من دول العالم للجمهور المصري.
وكان وزير الثقافة المصري، أحمد فؤاد هنو، قد قال، نهاية الشهر قبل الماضي، بمناسبة مرور 82 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، إن التبادل الثقافي الكبير بين البلدين متواصل وممتد منذ عقود طويلة.
26 أغسطس, 17:22 GMT
وأضاف في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن هذا التبادل شمل العديد من المناحي مثل البعثات التعليمية والأكاديمية والفنية، وتبادل الفرق الموسيقية والفن الحركي، فضلاً عن دور الخبراء الروس في فترات كثيرة ومساعدة الجانب المصري في بداية العمل الثقافي، سواء في إنشاء قصور الثقافة أو في العمل كمخرجين في دار الأوبرا والأوركسترا السيمفوني.
وأوضح الوزير المصري، ردا على سؤال حول إمكانية وجود طفرة ثقافية توازي الطفرة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، أن هناك تفعيلا كبيرا لاستضافة الفرق الروسية، خاصة الموسيقيين، وكذلك الكتاب والشعراء والفاعلين في العمل الثقافي من الجانب الروسي.
مشيرا إلى أن مصر تشرف أيضاً على تفعيل الثقافة في مجموعة بريكس، ولها دور محوري وتتعاون عن قرب شديد جدا مع الجانب الروسي في هذه المحاور الثقافية والفنية والمعرفية.