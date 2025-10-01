https://sarabic.ae/20251001/عضو-في-البرلمان-التركي-ندعو-الجميع-للدفاع-عن-الأسطول-باسم-الإنسانية-1105518059.html
عضو في البرلمان التركي لـ "سبوتنيك": ندعو الجميع للدفاع عن أسطول الصمود باسم الإنسانية
صرح نجم الدين جاليشكان، عضو البرلمان التركي عن حزب السعادة وأحد المشاركين في أسطول الصمود: "رغم المفاوضات في الولايات المتحدة، لم تُبدِ إسرائيل أي تسامح تجاه...
2025-10-01T20:33+0000
2025-10-01T20:33+0000
2025-10-01T21:07+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105218914_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_54b7b01beab20389eff441b68fce45fb.jpg
وأضاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": أعتقد أن الجهات الدولية الفاعلة ستتدخل في هذا الوضع قريبًا. تعطلت إحدى السفن الثلاث الكبيرة، بينما احتُجزت السفينتان الأخريان.بدوره قال الصحفي التركي والمشارك، في الأسطول، سيمانور سونميز يمان لوكالة سبوتنيك:"أُغطي الوضع حول أسطول الصمود من سفينة مورغان، أحد أفراد الأسطول. نحن حاليًا على سطح السفينة، نرتدي سترات النجاة".وتابع: "رغم كل هذا، نواصل طريقنا. تُحلّق طائرات بدون طيار فوق رؤوسنا بين الحين والآخر، ولكن حتى الآن لم تُجرَ أي محاولة لإيقاف سفينتنا. نحن أمام الأسطول. نحن على بُعد حوالي 60 ميلًا من غزة. سنواصل طريقنا حتى يوقفوا سفينتنا بالقوة."أكد منظمو أسطول "فورتيتود" المتجه نحو شواطئ قطاع غزة، اعتراض القوات الإسرائيلية للسفن ضمن أسطول الصمود.وقال المنظمون عبر منصات التواصل الإجتماعي: تُعترض سفننا حاليًا بشكل غير قانوني، تم تعطيل كاميرات الفيديو، وظهر عسكريون على متنها. نعمل بنشاط للتأكد من حالة جميع من كانوا على متنها والتأكد من سلامتهم".وأكد قائد السفينة، في رده، أن الأسطول سيواصل مسيرته نحو غزة رغم التهديدات.وأشار بيان ، أصدرته اللجنة عبر منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إلى أن قوارب إسرائيلية حاصرت الأسطول في المياه الدولية، حيث تم اعتراض سفينتين على الأقل حتى الآن.وكانت وسائل إعلام غربية قد أفادت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن "أسطول الصمود العالمي" وضع في حالة تأهب قصوى استعدادا لاحتمالات اعتراضه، مشيرا إلى أنه تم رصد نحو 20 سفينة حربية إسرائيلية على بعد 7 إلى 20 ميلا بحريا من الأسطول.وأكد البيان أنه "في الصباح الباكر، نفذت قوات البحرية التابعة للجيش الإسرائيلي عملية ترهيب" ضد الأسطول".وفي وقت لاحق، أعلن منظمي أسطول الصمود حالة الطوارئ والاستنفار العام على متن السفن، وقالو المنظمون إنهم يتوقعون أن تعترض البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول خلال ساعة.ويواجه أسطول "الصمود العالمي" خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.انطلق "أسطول الصمود" من سواحل تونس متوجها إلى غزة في منتصف سبتمبر/أيلول. ضم الأسطول أكثر من 40 سفينة من دول مختلفة. كان هدف المهمة كسر الحصار المفروض على القطاع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين.وعرض على نشطاء الأسطول فرصة تفريغ مساعداتهم في ميناء "عسقلان" الإسرائيلي، الأقرب إلى غزة، أو في أي ميناء آخر، حيث يمكن إيصالها إلى القطاع.ووفقا لوزارة الخارجية الإسرائيلية، رفض النشطاء جميع هذه العروض.- في مايو/أيار 2010، توجهت ست سفن محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة. هاجمت قوات خاصة إسرائيلية السفينة التركية "مافي مرمرة"، مما أدى إلى اشتباكات أسفرت عن مقتل 10 ناشطين وإصابة العشرات.
20:33 GMT 01.10.2025 (تم التحديث: 21:07 GMT 01.10.2025)
صرح نجم الدين جاليشكان، عضو البرلمان التركي عن حزب السعادة وأحد المشاركين في أسطول الصمود: "رغم المفاوضات في الولايات المتحدة، لم تُبدِ إسرائيل أي تسامح تجاه الأسطول ومنعت مرور السفن".
وأضاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": أعتقد أن الجهات الدولية الفاعلة ستتدخل في هذا الوضع قريبًا. تعطلت إحدى السفن الثلاث الكبيرة، بينما احتُجزت السفينتان الأخريان.
وتابع جاليشكان: "ندعو الجميع للدفاع عن الأسطول باسم الإنسانية. ننتظر تصريحات من المسؤولين الحكوميين، وخاصة من رئيسنا".
بدوره قال الصحفي التركي والمشارك، في الأسطول، سيمانور سونميز يمان لوكالة سبوتنيك:"أُغطي الوضع حول أسطول الصمود من سفينة مورغان
، أحد أفراد الأسطول. نحن حاليًا على سطح السفينة، نرتدي سترات النجاة".
وأضاف سونميز يمان : "مرّت حوالي ساعتين منذ أن بدأت إسرائيل عملياتها، استهدفوا بشكل رئيسي أكبر ثلاث سفن. أثناء مرورنا، شاهدنا الهجوم، حاصروا سفينة ألما بستة زوارق هجومية وحاولوا اقتحامها".
وتابع: "رغم كل هذا، نواصل طريقنا. تُحلّق طائرات بدون طيار فوق رؤوسنا بين الحين والآخر، ولكن حتى الآن لم تُجرَ أي محاولة لإيقاف سفينتنا. نحن أمام الأسطول. نحن على بُعد حوالي 60 ميلًا من غزة. سنواصل طريقنا حتى يوقفوا سفينتنا بالقوة."
أكد منظمو أسطول "فورتيتود" المتجه نحو شواطئ قطاع غزة، اعتراض القوات الإسرائيلية للسفن
ضمن أسطول الصمود.
وقال المنظمون عبر منصات التواصل الإجتماعي: تُعترض سفننا حاليًا بشكل غير قانوني، تم تعطيل كاميرات الفيديو، وظهر عسكريون على متنها. نعمل بنشاط للتأكد من حالة جميع من كانوا على متنها والتأكد من سلامتهم".
بدورها أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة بأن القوات الإسرائيلية هددت بإيقاف سفينة "ألما"، إحدى سفن أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار.
وأكد قائد السفينة، في رده، أن الأسطول سيواصل مسيرته نحو غزة
رغم التهديدات.
وأشار بيان ، أصدرته اللجنة عبر منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إلى أن قوارب إسرائيلية حاصرت الأسطول في المياه الدولية، حيث تم اعتراض سفينتين على الأقل حتى الآن.
كما أُبلغ عن انقطاع الاتصالات والبث المباشر من عدد كبير من السفن، مما تسبب في إعلان حالة الطوارئ على متن جميع السفن المشاركة في المبادرة.
وكانت وسائل إعلام غربية قد أفادت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن "أسطول الصمود العالمي" وضع في حالة تأهب قصوى استعدادا لاحتمالات اعتراضه، مشيرا إلى أنه تم رصد نحو 20 سفينة حربية إسرائيلية
على بعد 7 إلى 20 ميلا بحريا من الأسطول.
وحوالي الساعة 12,30 بتوقيت غرينتش جاء في بيان الأسطول، أنه موجود في البحر الأبيض المتوسط شمال السواحل المصرية على بعد 118 ميلا بحريا أي نحو 220 كيلومترا من الأراضي الفلسطينية.
وأكد البيان أنه "في الصباح الباكر، نفذت قوات البحرية التابعة للجيش الإسرائيلي عملية ترهيب" ضد الأسطول".
وفي وقت لاحق، أعلن منظمي أسطول الصمود حالة الطوارئ والاستنفار العام على متن السفن
، وقالو المنظمون إنهم يتوقعون أن تعترض البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول خلال ساعة.
وكان أسطول "الصمود العالمي" أبحر، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025.
ويواجه أسطول "الصمود العالمي
" خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.
انطلق "أسطول الصمود" من سواحل تونس متوجها إلى غزة في منتصف سبتمبر/أيلول. ضم الأسطول أكثر من 40 سفينة من دول مختلفة. كان هدف المهمة كسر الحصار المفروض على القطاع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين.
صرحت إسرائيل مرارا بأنها لن تسمح لهذه السفن بالاقتراب من شواطئ غزة، متذرعة بالحصار البحري المفروض على القطاع في ظل العمليات العسكرية المستمرة هناك.
وعرض على نشطاء الأسطول فرصة تفريغ مساعداتهم في ميناء "عسقلان" الإسرائيلي، الأقرب إلى غزة، أو في أي ميناء آخر، حيث يمكن إيصالها إلى القطاع.
ووفقا لوزارة الخارجية الإسرائيلية، رفض النشطاء جميع هذه العروض.
"أسطول الحرية" بادرة إنسانية دولية أطلقت لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة وكسر الحصار البحري الإسرائيلي رمزيا.
- في مايو/أيار 2010، توجهت ست سفن محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة. هاجمت قوات خاصة إسرائيلية السفينة التركية "مافي مرمرة"، مما أدى إلى اشتباكات أسفرت عن مقتل 10 ناشطين وإصابة العشرات.