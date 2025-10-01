https://sarabic.ae/20251001/عضو-في-البرلمان-التركي-ندعو-الجميع-للدفاع-عن-الأسطول-باسم-الإنسانية-1105518059.html

عضو في البرلمان التركي لـ "سبوتنيك": ندعو الجميع للدفاع عن أسطول الصمود باسم الإنسانية

عضو في البرلمان التركي لـ "سبوتنيك": ندعو الجميع للدفاع عن أسطول الصمود باسم الإنسانية

سبوتنيك عربي

صرح نجم الدين جاليشكان، عضو البرلمان التركي عن حزب السعادة وأحد المشاركين في أسطول الصمود: "رغم المفاوضات في الولايات المتحدة، لم تُبدِ إسرائيل أي تسامح تجاه... 01.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-01T20:33+0000

2025-10-01T20:33+0000

2025-10-01T21:07+0000

غزة

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

حول العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105218914_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_54b7b01beab20389eff441b68fce45fb.jpg

وأضاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": أعتقد أن الجهات الدولية الفاعلة ستتدخل في هذا الوضع قريبًا. تعطلت إحدى السفن الثلاث الكبيرة، بينما احتُجزت السفينتان الأخريان.بدوره قال الصحفي التركي والمشارك، في الأسطول، سيمانور سونميز يمان لوكالة سبوتنيك:"أُغطي الوضع حول أسطول الصمود من سفينة مورغان، أحد أفراد الأسطول. نحن حاليًا على سطح السفينة، نرتدي سترات النجاة".وتابع: "رغم كل هذا، نواصل طريقنا. تُحلّق طائرات بدون طيار فوق رؤوسنا بين الحين والآخر، ولكن حتى الآن لم تُجرَ أي محاولة لإيقاف سفينتنا. نحن أمام الأسطول. نحن على بُعد حوالي 60 ميلًا من غزة. سنواصل طريقنا حتى يوقفوا سفينتنا بالقوة."أكد منظمو أسطول "فورتيتود" المتجه نحو شواطئ قطاع غزة، اعتراض القوات الإسرائيلية للسفن ضمن أسطول الصمود.وقال المنظمون عبر منصات التواصل الإجتماعي: تُعترض سفننا حاليًا بشكل غير قانوني، تم تعطيل كاميرات الفيديو، وظهر عسكريون على متنها. نعمل بنشاط للتأكد من حالة جميع من كانوا على متنها والتأكد من سلامتهم".وأكد قائد السفينة، في رده، أن الأسطول سيواصل مسيرته نحو غزة رغم التهديدات.وأشار بيان ، أصدرته اللجنة عبر منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إلى أن قوارب إسرائيلية حاصرت الأسطول في المياه الدولية، حيث تم اعتراض سفينتين على الأقل حتى الآن.وكانت وسائل إعلام غربية قد أفادت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن "أسطول الصمود العالمي" وضع في حالة تأهب قصوى استعدادا لاحتمالات اعتراضه، مشيرا إلى أنه تم رصد نحو 20 سفينة حربية إسرائيلية على بعد 7 إلى 20 ميلا بحريا من الأسطول.وأكد البيان أنه "في الصباح الباكر، نفذت قوات البحرية التابعة للجيش الإسرائيلي عملية ترهيب" ضد الأسطول".وفي وقت لاحق، أعلن منظمي أسطول الصمود حالة الطوارئ والاستنفار العام على متن السفن، وقالو المنظمون إنهم يتوقعون أن تعترض البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول خلال ساعة.ويواجه أسطول "الصمود العالمي" خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.انطلق "أسطول الصمود" من سواحل تونس متوجها إلى غزة في منتصف سبتمبر/أيلول. ضم الأسطول أكثر من 40 سفينة من دول مختلفة. كان هدف المهمة كسر الحصار المفروض على القطاع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين.وعرض على نشطاء الأسطول فرصة تفريغ مساعداتهم في ميناء "عسقلان" الإسرائيلي، الأقرب إلى غزة، أو في أي ميناء آخر، حيث يمكن إيصالها إلى القطاع.ووفقا لوزارة الخارجية الإسرائيلية، رفض النشطاء جميع هذه العروض.- في مايو/أيار 2010، توجهت ست سفن محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة. هاجمت قوات خاصة إسرائيلية السفينة التركية "مافي مرمرة"، مما أدى إلى اشتباكات أسفرت عن مقتل 10 ناشطين وإصابة العشرات.

https://sarabic.ae/20251001/الخارجية-التركية-تصف-الهجوم-الإسرائيلي-على-سفن-أسطول-الصمود-بالـإرهابي--1105517709.html

https://sarabic.ae/20251001/منظمو-أسطول-الصمود-الجيش-الإسرائيلي-استولى-على-السفن-1105514762.html

https://sarabic.ae/20251001/-اللجنة-الدولية-لكسر-الحصار-عن-غزة-زوارق-الاحتلال-الإسرائيلي-تحاصر-سفن-أسطول-الصمود-عاجل--1105510940.html

https://sarabic.ae/20251001/أسطول-الصمود-بحالة-تأهب-مع-اقتراب-سفن-حربية-إسرائيلية-منه-1105507528.html

https://sarabic.ae/20250925/مدريد-ترسل-سفينة-حربية-لحماية-أسطول-الصمود-العالمي-1105276714.html

https://sarabic.ae/20251001/الخارجية-الإسرائيلية-البحرية-اعترضت-عدة-سفن-من-أسطول-الصمود-1105518194.html

https://sarabic.ae/20251001/الخارجية-التركية-تصف-الهجوم-الإسرائيلي-على-سفن-أسطول-الصمود-بالـإرهابي--1105517709.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم