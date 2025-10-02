عربي
الكرملين: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية متوقفة وآفاق استمرارها غامضة
السنة الثانية لـ"سبوتنيك " في بيروت.. صوت آخر في المشهد الإعلامي
السنة الثانية لـ"سبوتنيك " في بيروت.. صوت آخر في المشهد الإعلامي
السنة الثانية لـ"سبوتنيك " في بيروت.. صوت آخر في المشهد الإعلامي

14:08 GMT 02.10.2025 (تم التحديث: 14:15 GMT 02.10.2025)
حصري
في عامها الثاني، تثبت وكالة "سبوتنيك" حضورها في لبنان والمنطقة كمنبر إعلامي متوازن، يقدم للرأي العام مساحة للرأي الآخر وسط مشهد يطغى عليه التحزب والأحادية.
وقد أشاد إعلاميون ومسؤولون باحترافيتها ومهنيتها، معتبرين أنها نجحت في نقل الأحداث بموضوعية، وإضافة بعد جديد إلى الصورة الإعلامية العربية، بما يضفي تنوعا وغنى على الساحة الإعلامية اللبنانية والإقليمية.

تغطية واقعية محايدة

تمنى نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، لـ"سبوتنيك" دوام النجاح، مثمنًا "تغطيتها الواقعية لأحداث غزة والمنطقة"، ومؤكدًا أن "الإعلام الناجح يقوم على تقديم المعلومة بموضوعية بعيدًا عن التضليل الإعلامي الذي رافق الحرب".

رصانة تغني الساحة الإعلامية اللبنانية

أشاد الإعلامي والمذيع اللبناني في قناة "ال بي سي"، يزبك وهبة، بإذاعة "سبوتنيك" لما تملكه من شبكة محللين ومراسلين، معتبرًا أنها "تساهم في توثيق التعاون اللبناني الروسي وتوسيع آفاق الاطلاع على الموقف الروسي من قضايا المنطقة".
وأكد أهمية وجود "سبوتنيك" في لبنان كوكالة رصينة تمثل روسيا، تستعين بأقلام وأصوات لبنانية مميزة تتمتع بالحس الصحفي والتحليلي"، ورأى أن "وجودها في بيروت يضيف تنوعًا وغنى إلى الساحة الإعلامية اللبنانية، متمنيًا لها دوام التقدم والتطور".

كسرت الأحادية الإعلامية

بدوره، وجه نقيب محرري الصحافة اللبنانية، جوزيف القصيفي، تحية إلى مكتب "سبوتنيك" في بيروت وفريق عمله الذي يضم "نخبة من الصحفيين المتميزين بالحرفية والمهنية والحضور اللافت في المشهد الإعلامي".
وشدد على أهمية وجود "سبوتنيك" في لبنان لتوفير "إعلام غير أحادي يسهم في إحداث التوازن على الساحة الإعلامية، ويتيح الاطلاع على رأي روسيا في قضايا سياسية واستراتيجية عدة"، وقال: "نحن بحاجة إلى مثل هذا الحضور الذي يضفي رونقًا على التنوع، ويؤسس لإعلام متوازن وموضوعي وحر."
واعتبر أن "سبوتنيك" من بين "المؤسسات الأكثر موضوعية وحيادًا في تغطية الأحداث"، مشيدًا بما "يتميز به فريق العمل من تماسك وحماسة والتزام ومهنية وضمير حي نفتقده كثيرًا"، متمنيًا لها المزيد من الازدهار والنجاح.

موضوعية ونقطة وسط

وهنأ مدير الأخبار والبرامج السياسية في قناة "أو تي في"، جاد أبو جودة، وكالة "سبوتنيك" على افتتاح مكتبها في بيروت وتجنيد فريق مهني، مشيدًا بإحداثها فرقًا كبيرًا في وقت قصير ومتمنيًا لها دوام النجاح والازدهار.

وميز أبو جودة بين الحيادية والموضوعية، مؤكدًا أن "الإعلام الموضوعي، كما نجحت فيه "سبوتنيك"، يتيح إيصال الرأي الآخر ويشكل نقطة وسط توازن على الصعيدين السياسي والإعلامي، لتقديم المعطيات للمتابع من أكثر من طرف وعلى المستويين الإقليمي والمحلي".

سبوتنيك وسبأ توقعان اتفاقية تعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
روسيا واليمن تعززان شراكتهما الإعلامية... "سبوتنيك" و"سبأ" توقعان اتفاقية تعاون
20 أغسطس, 11:42 GMT

احترافية وتجربة عريقة

ورأى الإعلامي اللبناني زافين قيومجيان، أن "سبوتنيك" مؤسسة إعلامية عريقة لها تجربة طويلة في التوجه إلى العالم العربي وتمثل دولة كبرى"، مشيدًا باحترافيتها خاصة في ظروف صعبة وتحولات كبيرة في المنطقة.
وأضاف: "سبوتنيك" تتفوق على العديد من المؤسسات الإعلامية الأخرى بهالتها المهنية واحترامها للحس الإخباري الأصيل، ما يجعلها مرجعًا للخبر الجاد، فضلًا عن كونها غير تجارية وتمثل دولة لها دور مؤثر عالميًا وإقليميًا."
سبوتنيك ووكالة الأنباء الليبية توقعان اتفاقية شراكة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
"سبوتنيك" ووكالة الأنباء الليبية توقعان اتفاقية شراكة
5 أغسطس, 13:26 GMT

إضافة للتوازن الإعلامي الدولي

ورأت نقيبة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، رندلى جبور، أن "تعامل فريق عمل "سبوتنيك" مع الخارج شبه مثالي ومهني"، مشيرة إلى أن "الوكالة أسهمت في تحقيق توازن الإعلام الدولي في العالم العربي ولبنان، حيث كان الإعلام الأميركي والبريطاني والفرنكوفوني الطاغي".
وأضافت أن دخول "سبوتنيك" للساحة الإعلامية اللبنانية والإقليمية فتح باب التنوع الإعلامي، وقدم صوتًا مغايرًا للجمهور، ما يعزز الحرية والديمقراطية ومهنة الصحافة، ويساهم في تبادل الخبرات ضمن باقة إعلامية متنوعة."
أكاديمية أوسبو للتدريب وسبوتنيك ينظمان محاضرة حول التصوير - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
"سبوتنيك" وأكاديمية اتحاد إذاعات منظمة التعاون الإسلامي تنظمان محاضرة "اليوم العالمي للإذاعة 2025"
12 فبراير, 12:12 GMT

بعد جديد للصورة الإعلامية

وأوضح وزير الإعلام الكويتي السابق، الدكتور سعد بن طفلة العجمي، أن "وجود مكتب "سبوتنيك" في بيروت أضاف بعدًا جديدًا للصورة الإعلامية في تناول القضايا العربية، وساهم في تقديم جزء من الحقيقة عبر نافذة جديدة على المشهد، متمنيًا للوكالة التوفيق في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الإعلام".

منبر مهني مسؤول

وتطرق المتحدث باسم الإعلام الحكومي العراقي، حيدر مجيد، إلى تغطية "سبوتنيك" للأحداث في المنطقة، مهنئًا الوكالة بالذكرى السنوية الثانية لمكتب بيروت، واصفًا إياها بأنها "منبر مهني مسؤول ساهم في ترسيخ ثقافة الخبر الصادق وتقديم المعلومات الدقيقة للجمهور".
وأكد أن "سبوتنيك" غطت الأحداث العربية والدولية بموضوعية، بما في ذلك الملف العراقي، القمة العربية في بغداد، وملفات غزة وبيروت وإيران، محافظة على مسافة متساوية من الجميع".
