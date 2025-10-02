https://sarabic.ae/20251002/مجلس-الشيوخ-المصري-مصر-تواصل-جهودها-لإنهاء-الحرب-في-غزة-1105533158.html

مجلس الشيوخ المصري: مصر تواصل جهودها لإنهاء الحرب في غزة

مجلس الشيوخ المصري: مصر تواصل جهودها لإنهاء الحرب في غزة

سبوتنيك عربي

ثمّن مجلس الشيوخ المصري موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية التي تظل دوما قضية العرب الأولى. 02.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-02T10:02+0000

2025-10-02T10:02+0000

2025-10-02T10:02+0000

مصر

أخبار مصر الآن

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176182_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a86ead6753b043bd282c682bfeeb190.jpg

وقال مجلس الشيوخ، خلال افتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، إن "مصر تواصل جهودها لإنهاء الحرب في غزة وضمان وصول المساعدات للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية"، مثمنًا رفض مصر تهجير الفلسطينيين من أرضهم وجهودها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.وكان وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد، السبت الماضي، أن "مصداقية المنظومة الدولية تتآكل بسبب انتهاكات القانون الدولي خاصة في الشرق الأوسط".وقال عبد العاطي، في كلمته أمام الجمعية للأمم المتحدة، إن "الشرق الأوسط على حافة الانفجار"، مشيرًا إلى أن "مصر تقدّر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إنهاء حرب غزة".وأضاف أن "مصر لن تكون أبدًا بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني"، مشددًا على "ضرورة إنهاء حالة المجاعة في غزة والتضامن لإدخال المساعدات".وأكد وزير الخارجية المصري أن "مصر لن تكون شريكة في نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، ولم ولن تكون بوابة لتصفية القضية الفلسطينية"، مشددًا على "ضرورة وضع حد لغطرسة القوة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قدّم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250930/مصر-وأمريكا-تناقشان-خطة-ترامب-بشأن-غزة-1105458181.html

https://sarabic.ae/20250925/الرئيس-المصري-يرحب-بمبادرة-ترامب-لوقف-الحرب-في-غزة-1105255494.html

مصر

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي