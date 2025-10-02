عربي
مجلس الشيوخ المصري: مصر تواصل جهودها لإنهاء الحرب في غزة
مجلس الشيوخ المصري: مصر تواصل جهودها لإنهاء الحرب في غزة
وقال مجلس الشيوخ، خلال افتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، إن "مصر تواصل جهودها لإنهاء الحرب في غزة وضمان وصول المساعدات للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية"، مثمنًا رفض مصر تهجير الفلسطينيين من أرضهم وجهودها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.وكان وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد، السبت الماضي، أن "مصداقية المنظومة الدولية تتآكل بسبب انتهاكات القانون الدولي خاصة في الشرق الأوسط".وقال عبد العاطي، في كلمته أمام الجمعية للأمم المتحدة، إن "الشرق الأوسط على حافة الانفجار"، مشيرًا إلى أن "مصر تقدّر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إنهاء حرب غزة".وأضاف أن "مصر لن تكون أبدًا بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني"، مشددًا على "ضرورة إنهاء حالة المجاعة في غزة والتضامن لإدخال المساعدات".وأكد وزير الخارجية المصري أن "مصر لن تكون شريكة في نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، ولم ولن تكون بوابة لتصفية القضية الفلسطينية"، مشددًا على "ضرورة وضع حد لغطرسة القوة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قدّم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
مجلس الشيوخ المصري: مصر تواصل جهودها لإنهاء الحرب في غزة

10:02 GMT 02.10.2025
© AP Photo / Leo Correaمباني دمرت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة
مباني دمرت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
ثمّن مجلس الشيوخ المصري موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية التي تظل دوما قضية العرب الأولى.
وقال مجلس الشيوخ، خلال افتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، إن "مصر تواصل جهودها لإنهاء الحرب في غزة وضمان وصول المساعدات للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية"، مثمنًا رفض مصر تهجير الفلسطينيين من أرضهم وجهودها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وكان وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد، السبت الماضي، أن "مصداقية المنظومة الدولية تتآكل بسبب انتهاكات القانون الدولي خاصة في الشرق الأوسط".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
مصر وأمريكا تناقشان خطة ترامب بشأن غزة
30 سبتمبر, 12:47 GMT
وقال عبد العاطي، في كلمته أمام الجمعية للأمم المتحدة، إن "الشرق الأوسط على حافة الانفجار"، مشيرًا إلى أن "مصر تقدّر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إنهاء حرب غزة".
وأضاف أن "مصر لن تكون أبدًا بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني"، مشددًا على "ضرورة إنهاء حالة المجاعة في غزة والتضامن لإدخال المساعدات".
وأكد وزير الخارجية المصري أن "مصر لن تكون شريكة في نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، ولم ولن تكون بوابة لتصفية القضية الفلسطينية"، مشددًا على "ضرورة وضع حد لغطرسة القوة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قدّم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
الرئيس المصري يرحب بمبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة
25 سبتمبر, 14:40 GMT
وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.
وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
