القوات الروسية توجه ضربة قوية استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تنفيذ القوات الروسية، ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، ومرافق البنية التحتية للغاز والطاقة التي تقدم الطاقة لتلك المؤسسات.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الليلة الماضية، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة برية وجوية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة، بالإضافة إلى مركبات جوية مسيرة، ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، ومرافق البنية التحتية للغاز والطاقة، التي تقدم الطاقة لتلك المؤسسات".

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم تحقيق أهداف الضربة، بإصابة جميع الأهداف المحددة".

وبحسب الدفاع الروسية، فإنه "خلال الأسبوع الماضي، توغلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، في عمق دفاعات العدو، وتم تحرير بلدتي ستيبوف وفيربوف في مقاطعة دنيبروبتروفسك، ودحرت القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 2110 عسكريين، و3 دبابات ومركبات قتالية مدرعة و71 مركبة و7 قطع مدفعية ميدانية و4 محطات حرب إلكترونية".
وتابع البيان: "في الفترة من 27 سبتمبر (أيلول الماضي) إلى 3 أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسائر في الأفراد والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خاركوف، وبلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية، أكثر من 1250 عسكريًا، ودبابتين و7 مركبات قتالية مدرعة و55 مركبة و11 قطعة مدفعية ميدانية. كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية و29 مستودعًا للذخيرة والإمدادات".
المشاركون في الاحتجاجات دعما لتكامل أوكرانيا مع أوروبا في شارع غروشيفسكي في كييف. 22.01.14 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكراني
جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكراني
19 سبتمبر, 09:02 GMT
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدات كيروفسك وشاندريغولوفو وديريلوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 1600 جندي، و5 دبابات و16 مركبة قتالية مدرعة و116 مركبة و10 قطع مدفعية ميدانية، بالإضافة إلى 43 مستودع ذخيرة و37 محطة إلكترونية ومحطة حرب مضادة للبطاريات".

وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حررت بلدتي ميسكوي وسيفيرسك ماليي في جمهورية دونيتسك الشعبية، خلال أسبوع، مُلحقةً خسائر بشرية ومادية بخمسة ألوية آلية وجوية وهجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني، وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة خسائر فادحة، وصلت إلى 1760 جنديًا، و8 مركبات قتالية مدرعة، منها 4 مركبات غربية الصنع، و75 مركبة و17 قطعة مدفعية ميدانية، كما تم تدمير 12 محطة إلكترونية ومحطة حرب مضادة للبطاريات، و38 مستودعًا للذخيرة والوقود والإمدادات".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت العمليات الهجومية النشطة على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 3560 عسكريا، و5 دبابات و16 مركبة قتالية مدرعة، بينها مركبتان قتاليتان من طراز "برادلي" أمريكية الصنع و32 مركبة و14 قطعة مدفعية".
ووفقا للبيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت خلال الأسبوع، 10 قنابل جوية موجهة، و17 صاروخا من طراز "هيمارس" و"فامبير"، و5 صواريخ موجهة بعيدة المدى من طراز "نبتون"، بالإضافة إلى 945 مركبة جوية مسيرة".
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير مركز أوكراني للتحكم بالمسيرات قرب بلدة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك - الدفاع الروسية
09:22 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يحقق اختراقا في دفاعات قوات كييف بمقاطعة خاركوف
وحدة كاملة من القوات المسلحة الأوكرانية تستسلم طواعية في كوبيانسك- رئيس الإدارة الروسية لخاركوف
© 2025 Sputnik
