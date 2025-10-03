https://sarabic.ae/20251003/القوات-الروسية-توجه-ضربة-قوية-لمؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-ومرافق-البنية-التحتية-للطاقة-1105571716.html
القوات الروسية توجه ضربة قوية استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الليلة الماضية، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة برية وجوية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة، بالإضافة إلى مركبات جوية مسيرة، ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، ومرافق البنية التحتية للغاز والطاقة، التي تقدم الطاقة لتلك المؤسسات".وبحسب الدفاع الروسية، فإنه "خلال الأسبوع الماضي، توغلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، في عمق دفاعات العدو، وتم تحرير بلدتي ستيبوف وفيربوف في مقاطعة دنيبروبتروفسك، ودحرت القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 2110 عسكريين، و3 دبابات ومركبات قتالية مدرعة و71 مركبة و7 قطع مدفعية ميدانية و4 محطات حرب إلكترونية".وتابع البيان: "في الفترة من 27 سبتمبر (أيلول الماضي) إلى 3 أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسائر في الأفراد والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خاركوف، وبلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية، أكثر من 1250 عسكريًا، ودبابتين و7 مركبات قتالية مدرعة و55 مركبة و11 قطعة مدفعية ميدانية. كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية و29 مستودعًا للذخيرة والإمدادات".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدات كيروفسك وشاندريغولوفو وديريلوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 1600 جندي، و5 دبابات و16 مركبة قتالية مدرعة و116 مركبة و10 قطع مدفعية ميدانية، بالإضافة إلى 43 مستودع ذخيرة و37 محطة إلكترونية ومحطة حرب مضادة للبطاريات".وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت العمليات الهجومية النشطة على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 3560 عسكريا، و5 دبابات و16 مركبة قتالية مدرعة، بينها مركبتان قتاليتان من طراز "برادلي" أمريكية الصنع و32 مركبة و14 قطعة مدفعية".ووفقا للبيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت خلال الأسبوع، 10 قنابل جوية موجهة، و17 صاروخا من طراز "هيمارس" و"فامبير"، و5 صواريخ موجهة بعيدة المدى من طراز "نبتون"، بالإضافة إلى 945 مركبة جوية مسيرة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحقق اختراقا في دفاعات قوات كييف بمقاطعة خاركوفوحدة كاملة من القوات المسلحة الأوكرانية تستسلم طواعية في كوبيانسك- رئيس الإدارة الروسية لخاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تنفيذ القوات الروسية، ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، ومرافق البنية التحتية للغاز والطاقة التي تقدم الطاقة لتلك المؤسسات.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الليلة الماضية، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة برية وجوية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة، بالإضافة إلى مركبات جوية مسيرة، ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، ومرافق البنية التحتية للغاز والطاقة، التي تقدم الطاقة لتلك المؤسسات".
وأشارت الوزارة إلى أنه "تم تحقيق أهداف الضربة، بإصابة جميع الأهداف المحددة".
وبحسب الدفاع الروسية، فإنه "خلال الأسبوع الماضي، توغلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، في عمق دفاعات العدو، وتم تحرير بلدتي ستيبوف وفيربوف في مقاطعة دنيبروبتروفسك، ودحرت القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 2110 عسكريين، و3 دبابات ومركبات قتالية مدرعة و71 مركبة و7 قطع مدفعية ميدانية و4 محطات حرب إلكترونية".
وتابع البيان: "في الفترة من 27 سبتمبر (أيلول الماضي) إلى 3 أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسائر في الأفراد والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خاركوف، وبلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية، أكثر من 1250 عسكريًا، ودبابتين و7 مركبات قتالية مدرعة و55 مركبة و11 قطعة مدفعية ميدانية. كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية و29 مستودعًا للذخيرة والإمدادات".
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدات كيروفسك وشاندريغولوفو وديريلوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 1600 جندي، و5 دبابات و16 مركبة قتالية مدرعة و116 مركبة و10 قطع مدفعية ميدانية، بالإضافة إلى 43 مستودع ذخيرة و37 محطة إلكترونية ومحطة حرب مضادة للبطاريات".
وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حررت بلدتي ميسكوي وسيفيرسك ماليي في جمهورية دونيتسك الشعبية، خلال أسبوع، مُلحقةً خسائر بشرية ومادية بخمسة ألوية آلية وجوية وهجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني، وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة خسائر فادحة، وصلت إلى 1760 جنديًا، و8 مركبات قتالية مدرعة، منها 4 مركبات غربية الصنع، و75 مركبة و17 قطعة مدفعية ميدانية، كما تم تدمير 12 محطة إلكترونية ومحطة حرب مضادة للبطاريات، و38 مستودعًا للذخيرة والوقود والإمدادات".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت العمليات الهجومية النشطة على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 3560 عسكريا، و5 دبابات و16 مركبة قتالية مدرعة، بينها مركبتان قتاليتان من طراز "برادلي" أمريكية الصنع و32 مركبة و14 قطعة مدفعية".
ووفقا للبيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت خلال الأسبوع، 10 قنابل جوية موجهة، و17 صاروخا من طراز "هيمارس" و"فامبير"، و5 صواريخ موجهة بعيدة المدى من طراز "نبتون"، بالإضافة إلى 945 مركبة جوية مسيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.